Slavia Prag - Fenerbahce Tipp, Prognose & Quoten | 28.11.2024

In der neuen UEFA Conference-League-Gruppenphase ziehen die besten acht Teams direkt ins Achtelfinale ein. Die Mannschaften auf den Plätzen 9 bis 24 spielen in den K.o.-Playoffs acht weitere Teilnehmer für die Runde der letzten 16 aus. Zu dieser zweiten Gruppe gehören aktuell auch Slavia Prag (Rang 23) und Fenerbahce (Platz 21). Doch das Polster auf die acht Teams, die komplett aus dem Wettbewerb ausscheiden, beträgt für beide auch nur einen bzw. zwei Punkte. So steht für beide Mannschaften bei unserer Slavia Prag Fenerbahce Prognose einiges auf dem Spiel.

Slavia Prag vs Fenerbahce Prognose: Die Tschechen setzen auf das Momentum

Zwischen 2017 und 2021 konnte Slavia Prag vier von fünf Meisterschaften in der tschechischen Liga gewinnen. In den letzten drei Spielzeiten mussten sich die Rot-Weißen aus der Hauptstadt aber jeweils mit dem zweiten Platz begnügen. Doch in diesem Jahr scheint wieder die Stunde der „Sešivani“ zu schlagen. Nach 15 Spieltagen der Saison 2024/25 ist Slavia als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Nur in zwei Partien mussten sich die Prager mit einem Remis begnügen. Mit einem Torverhältnis von 37:5 stellt die Truppe von Coach Jindrich Trpisovsky die beste Abwehr und die beste Defensive.

So hat man auf den ersten Verfolger in der Tabelle schon einen Vorsprung von acht Punkten. Auch in der Europa League legten die „Červenobili“ mit einem 2:0 bei Ludogorets Rasgrad und einem 1:1 gegen Ajax Amsterdam gut los. Die letzten beiden Partien gegen Athletic Bilbao und Eintracht Frankfurt wurden allerdings knapp mit 0:1 verloren. Zu Gast in Bilbao waren die Tschechen mit 14:6 Torschüssen und 61 Prozent Ballbesitz aber die bessere Mannschaft. Und auch bei der Eintracht sprachen Werte wie Ballbesitz (53%), erwartete Tore (1,13 zu 0,90) und Gesamtschüsse (20:10) für die Gäste.

Im Sommer feierte Fenerbahce mit der Verpflichtung von Coach Jose Mourinho einen Coup, der dem Verein natürlich auch Titel bringen soll. Und in der Süper Lig läuft es mit neun Siegen aus den ersten 12 Partien eigentlich ganz ordentlich. Da aber Meister Galatasaray an den ersten 12 Spieltagen auf elf Siege und ein Remis kommt, tun den „Kanarienvögel“ die eigenen zwei Remis (bei Göztepe und Samsunspor) sowie die Heimpleite gegen die „Aslan“ besonders weh. Das ergibt aktuell einen Rückstand von fünf Punkten auf Gala und Rang 1.

Auch in der Champions-League-Quali mussten die Gelb-Marineblauen mit dem Aus gegen Lille eine Enttäuschung hinnehmen. In der Europa League legten die Mannen von Coach Jose Mourinho dann mit einem 2:1-Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise los. Danach reichte es aber nur noch für zwei 1:1 gegen Twente Enschede und Manchester United sowie eine 1:3-Pleite bei AZ Alkmaar. In den jüngsten drei Ligapartien erzielte die Offensive von Fener 13 Tore. Bei einem Torverhältnis von 33:11 stellen die „Sari Kanaryalar“ zusammen mit Galatasaray die beste Offensive und die beste Abwehr.

Slavia Prag - Fenerbahce Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slavia Prag: 4:0 Dynamo Ceske Budejovice (A), 5:1 MFK Karvina (H), 0:1 Eintracht Frankfurt (A), 1:1 Hradec Kralove (A), 4:1 Benátky nad Jizerou (A)

Letzte 5 Spiele Fenerbahce: 6:2 Kayserispor (A), 2:1 Zenit St. Petersburg (H), 4:0 Sivasspor (H), 1:3 AZ Alkmaar (A), 3:2 Trabzonspor (A)

Letzte 5 Spiele Slavia Prag vs Fenerbahce: 3:2 (H), 3:2 (A)

Beide Vereine trafen in der Saison 2021/22 in den Playoffs zur UEFA Conference League aufeinander. Die Prager konnten sowohl das Hinspiel als auch das Rückspiel mit 3:2 für sich entscheiden.

Fenerbahce kassierte in den letzten acht Duellen gegen Vereine aus Tschechien gerade mal zwei Niederlagen (4S, 2U). Die Gesamtbilanz der Kanarienvögel ist hier aber leicht negativ (5S, 2U, 7N). Slavia hat von sechs Vergleichen gegen türkische Mannschaften gerade mal einen verloren (3S, 2U).

28. November 2024, 21:00 Uhr, Fortuna Arena, Prag

Slavia Prag vs Fenerbahce: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Slavia Prag: Kinsky - Holes, Ogbu, Zima - Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf - Chytil, Chory, Provod

Ersatzbank Slavia Prag: Mandous (Tor), Boril, Konecny, Michez, Zmrzly, Fila, Jurasek, Pech, Prebsl, Chaloupek, Schranz

Startelf Fenerbahce: Livakovic - Osayi-Samuel, Akaydin, Djiku, Kostic - Amrabat, Fred, Tadic, Yandas, Aydin - En-Nesyri

Ersatzbank Fenerbahce: Egribayat (Tor), Rodrigo Becao, Elmaz, Kahveci, Tosun, Szymanski, Dzeko, Müldür, Yüksek, Mercan

Bei den Gästen fallen Spieler wie Söyüncü, Saint-Maximin, Oosterwolde und Ünder aus. Die Hausherren müssen auf Profis wie Stanek, Vorlicky und Vlcek verzichten. Obwohl hier schon einige wichtige Spieler dabei sind, müssen wir bei unserer Slavia Prag - Fenerbahce Prognose keine allzu große Rücksicht auf die Personalsituation nehmen.

Die Qualität spricht sicher etwas für die Gäste. Doch die Kanarienvögel agieren unter Coach Mourinho nicht so erfolgreich, konstant und souverän, wie sich zahlreiche Fans das sicher gewünscht haben.

Slavia Prag spielt dagegen eine tolle Saison. Sicher haben die Rot-Weißen die letzten beiden Spiele im Europapokal verloren. Doch beide Niederlagen waren unglücklich, da die Prager jeweils das bessere Team waren.

Wir rechnen am Ende mit einem engen Fight auf Augenhöhe, sehen die Hausherren aber, genauso wie die Bookies, knapp vorne und trauen ihnen gegen das Team des „Special One“ mindestens einen Punkt zu