Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Tipp, Prognose 21.01.25

Unser Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 21.01.2025 lautet: Die Schwaben stehen in der Königsklasse unter Druck. Zu Gast bei den noch punktlosen Slowaken ist im Wett Tipp heute aber auf jeden Fall ein Dreier möglich.

Der VfB hat in dieser CL-Saison mit dem Spiel bei Real Madrid (1:3) und den Siegen bei Juventus (1:0) oder daheim gegen die Young Boys (5:1) schon einige starke Leistungen gezeigt, doch die Ausbeute reicht bisher noch nicht zum Weiterkommen. So stehen die Männer von Coach Sebastian Hoeneß in unserer Slovan Bratislava VfB Stuttgart Prognose unter Druck.

Nur mit einem Dreier ist ein “Happy End” in der Königsklasse noch möglich. Wir glauben an ein Erfolgserlebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Slovan Bratislava VfB Stuttgart Wett Tipp heute “Sieg VfB Stuttgart & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart auf “Sieg VfB Stuttgart & Über 2,5 Tore”:

Bratislava ging in allen 6 Spielen dieser CL-Saison als Verlierer vom Platz

Der VfB hat 7 der letzten 9 Pflichtspiele gewonnen (1U, 1N)

Die Schwaben haben lediglich eines der letzten 8 Duelle gegen Vereine aus der Slowakei bzw. der Tschechoslowakei verloren

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Der slowakische Meister kommt gerade mal auf einen Marktwert von 29 Millionen Euro und liegt so im Vergleich mit den Schwaben (334 Millionen Euro) klar zurück. Zudem haben die Belasi auch in der laufenden CL-Saison bisher deutlich schwächer abgeschnitten. Das spiegelt sich in den Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Quoten wider.

Für einen Sieg des Bundesligisten müsst ihr euch mit Quoten von maximal 1,26 begnügen. Geht der Dreier doch an die Hausherren, wird das in den diversen Sportwetten Apps mit Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart Wettquoten zwischen 9,00 und 11,0 belohnt.

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart Prognose: Wie kommen die Gäste mit dem Druck zurecht?

SK Slovan Bratislava ist mit 14 Titeln der Rekordmeister in der Slowakei. Die letzten sechs Titel in der “First Football League” gingen alle an die “Belasi”. Auch in der laufenden Saison liegen die Männer von Coach Vladimir Weiss wieder auf Kurs. Nach 18 Spieltagen steht der Verein aus der Hauptstadt an der Tabellenspitze. Das Polster auf den ersten Verfolger beträgt allerdings nur drei Punkte. In eine Champions-League-Gruppen- oder Liga-Phase hatte es Bratislava zuvor noch nie geschafft.

Das Debüt in der Königsklasse in dieser Spielzeit fiel für die Slowaken bisher aber auch nicht wirklich erfolgreich aus. Die Spiele gegen Celtic (1:5), Manchester City (0:4), Girona (0:2), Dinamo Zagreb (1:4), AC Milan (2:3) und Atletico Madrid (1:3) gingen alle verloren. So ist der SK Slovan als eines von drei Teams schon komplett aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Die Himmelblauen haben die meisten Schüsse aufs Tor zugelassen (48) und stellen die zweitschwächste Abwehr (21). In den letzten neun Europapokal-Partien ging die Mannschaft immer als Verlierer vom Feld.

In der Bundesliga kämpfte der Vizemeister lange Zeit um den Anschluss an die internationalen Plätze, doch mit sechs Siegen aus den letzten acht BL-Spielen (1U, 1N) steht der VfB Stuttgart erstmals in dieser Saison auf einem Champions-League-Platz. Vor den eigenen Fans haben die Stuttgarter 20 der 32 Punkte geholt. Nur Bayern (25) und Bayer (23) kommen daheim auf eine bessere Ausbeute. Nun wollen die Schwaben in der Königsklasse ihr Saisonziel erreichen. In diesem Bewerb haben die Männer von Coach Sebastian Hoeneß immer noch an der bitteren 1:5-Pleite Ende November bei Roter Stern Belgrad zu knabbern.

Zum Abschluss der CL-Ligaphase wartet noch ein Heimspiel gegen Paris St. Germain. Immer wieder hat die Mannschaft Probleme vor dem Tor. In der Bundesliga stehen nach 18 Partien 36 Tore auf dem Konto. In der Champions League hat man aus 88 Schüssen nur vier Treffer erzielt (4,5 Prozent Chancenverwertung). Dabei lag der xG-Wert bei 7,8. Hoffnung für unseren Slovan Bratislava VfB Stuttgart Tipp macht das bis dato letzte Spiel gegen die Young Boys. Beim 5:1 kamen die Stuttgarter auf eine Chancenverwertung von 25 Prozent und übertrafen ihren xG-Wert von 2,3 um 2,7 Treffer.

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Slovan Bratislava: 2:1 Al Gharafa (A), 2:1 Dunajska Strada (H), 1:3 Atletico Madrid (A), 1:2 MSK Zilina (A), 6:0 Komarno (H)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 4:0 Freiburg (H), 2:1 RB Leipzig (H), 1:0 Augsburg (A), 2:2 Ajax Amsterdam (H), 0:1 St. Pauli (H)

Letzte Spiele Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: 2:2 (A), 0:1 (H)

In der Saison 2010/11 trafen beide Vereine in der Europa-League-Qualifikation aufeinander. Der VfB gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0. So reichte den Schwaben im Rückspiel ein 2:2 daheim zum Weiterkommen.

Die Stuttgarter haben nur eines der letzten acht Duelle gegen Vereine aus der Slowakei bzw. der Tschechoslowakei verloren (5S, 2U). Diese eine Niederlage stammt auch schon aus dem Jahr 1978 und hat somit für die Slovan Bratislava VfB Stuttgart Prognose keine Bedeutung.

Die letzten Spiele von Slovan Bratislava standen für viele Tore. Der Wert von 2,5 Toren wurde in den letzten sechs Heimspielen immer übertroffen. Auch dieses Mal rechnen die Bookies mit vielen Treffern.

Für den Slovan Bratislava VfB Stuttgart Tipp “Über 3,5 Tore” bekommt ihr in der Winamax App eine Quote von 2,00.

So seht ihr Slovan Bratislava - VfB Stuttgart im TV oder Stream:

21. Januar 2024, 21 Uhr, Stadion Tehelne Pole, Bratislava

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

In Deutschland ist DAZN in der Saison 2024/25 wieder die Anlaufstelle Nummer 1 für die UEFA Champions League. 186 der 203 Spiele überträgt der Streamingdienst exklusiv. Dazu gehört auch das Duell zwischen Bratislava und Stuttgart.

Die Partie wird am Dienstagabend um 21 Uhr im Stadion Tehelne Pole von Bratislava angepfiffen.

Slovan Bratislava vs VfB Stuttgart: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Slovan Bratislava: Takac - Blackman, Kashia, Wimmer, Voet - Savvidis, Bajric - Barseghyan, Weiss, Tolic - Strelec

Ersatzbank Slovan Bratislava: Trnovsky (Tor), Gajdos, Mustafic, Zuberu, Pauschek, Kucka, Szöke, Metsoko, Marcelli, Mak

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Millot, Führich - Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow (Tor), P. Stenzel, Rieder, Bruun Larsen, Führich, Keitel, Rouault, Hendriks, Demirovic

Aus den Lazaretten gibt es vor der Slovan Bratislava VfB Stuttgart Prognose nicht viel zu berichten. Die Hausherren müssen nur ohne Kucka auskommen.

Bei den Gästen verpassen auch lediglich Raimund, Toure, Zagadou und Olivier die Partie.

Unser Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Über 2,5 Tore

Die Slowaken wollen sich sicher nicht ganz sang- und klanglos aus dem Europapokal verabschieden, doch bisher haben die “Belasi” in der Champions League nicht viel auf die Reihe bekommen. Der VfB dagegen hat rechtzeitig zur “Crunch Time” in der Königsklasse zu seiner Bestform gefunden, wie der Aufwärtstrend in der Bundesliga beweist. Neben der Formkurve sprechen auch einige Dinge wie die Qualität oder der direkte Vergleich für die Stuttgarter.