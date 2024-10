Slowakei - Schweden Tipp, Prognose & Quoten | 11.10.2024

Unser Slowakei - Schweden Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 11.10.2024 lautet: Im Wett Tipp heute liegt die Tabellenführung auf dem Tisch. Ohne Alexander Isak fehlt den Gästen aber ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Basierend auf den Quoten fällt eine Slowakei Schweden Prognose nicht sonderlich leicht. Beide Mannschaften gewannen ihre ersten beiden Begegnungen, präsentierten sich dabei aber in unterschiedlichem Gewand. Schweden erzielte gegen Aserbaidschan (3:1) und Estland (3:0) je drei Treffer.

Der slowakischen Auswahl war die defensive Stabilität deutlich wichtiger. Ohne zuvor kassiertes Gegentor starten die Sokoli ins Top-Spiel der Nations-League-Gruppe C1. Für den Slowakei Schweden Wett Tipp heute haben wir bei ODDSET eine Quote von 1,90 für „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ herausgesucht.

Darum tippen wir bei Slowakei vs Schweden auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Slowakei vs Schweden Quoten Analyse:

In den Slowakei Schweden Wettquoten gibt es einen minimalen Vorteil für die Gastgeber, denen eine Siegquote von maximal 2,50 zugeschrieben wird. Bei einem „Sieg Schweden“ wird euch im besten Fall eine Quote von 2,75 ausgehändigt.

Slowakei vs Schweden Prognose: Unterschiedliche Spielstile

Die schwedische Nationalmannschaft spielte an den ersten beiden Spieltagen der Nations League C ungebremsten Vollgas-Fußball. Aserbaidschan (3:1) und Estland (3:0) wurden schwindelig gespielt.

Isak muss für dieses wichtige Länderspiel und den Slowakei Schweden Tipp passen. Seine Präsenz in der Spitze wird der stärksten erwartbaren Offensive (7,7 xG) der Nations League C extrem fehlen. Von den 11,0 schwedischen Torschüssen pro Spiel (1.) gingen im Schnitt 3,2 auf seine Kappe.

Slowakei - Schweden Statistik & Bilanz:

Die Schwierigkeiten der Gäste könnten dadurch in der Slowakei Schweden Prognose noch mehr ins Gewicht fallen und diese liegen offensichtlich in der Verteidigung. Unter den 16 Mannschaften der Nations League C gibt es nur zwei Teams, denen mehr erwartbare Gegentore als den Schweden (4,8 xGA) zugefügt wurden.