Sparta Prag - Shamrock Tipp, Prognose & Quoten | 30.07.24

Unser Sparta Prag - Shamrock Sportwetten Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 30.07.2024 lautet: Im Hinspiel auf irischem Boden hatten die Prager keine Probleme. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher auch auf heimischem Rasen mit einem klaren Erfolg.

Die Frühform der Roten stimmt und wir gehen davon aus, dass sie in der heimischen epet ARENA nichts mehr anbrennen lassen. Der Favorit sollte die Begegnung von Beginn an bestimmen und am Ende den nächsten Sieg einfahren. Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Halbzeit/Endstand 1/1″ mit einer Quote von 1,54 bei Bet365.