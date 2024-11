Sporting Lissabon - Arsenal Tipp, Prognose, Quoten 26.11.

SPORT1 Betting 25.11.2024 • 11:00 Uhr Sporting Lissabon - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Erleidet Arsenal das Man-City-Schicksal?

Unser Sporting Lissabon - Arsenal Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 26.11.2024 lautet: Sporting fertigte zuletzt in der Königsklasse den englischen Meister mit 4:1 ab und will in unserem Wett Tipp heute mit einem weiteren Erfolgserlebnis punkten.

Sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene konnten die Löwen aus der portugiesischen Hauptstadt bisweilen überzeugen und schossen sich zuletzt im Pokal mit einem 6:0 gegen Underdog Amarante in Champions-League-Stimmung. Auch die Gunners aus London hatten kürzlich nichts zu verschenken und vermeldeten zu Hause gegen Nottingham einen souveränen 3:0-Triumph. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist in unserer Sporting Lissabon Arsenal Prognose nicht zu rechnen.

Wir gehen von einem Duell zweier ebenbürtiger Konkurrenten aus und tendieren in unserem Sporting Lissabon Arsenal Wett Tipp heute zu “Beide Teams treffen”. Betway bietet für diesen Spielausgang eine Quote von 1,65 .

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Arsenal auf “Beide Teams treffen”:

Sporting Lissabon erzielte in 2 CL-Heimspielen 6 Tore.

Arsenal verlor nur eines der bisherigen 4 Champions-League-Duelle.

Unabhängig vom Austragungsort brachten die letzten beiden Aufeinandertreffen beiderseitige Tore mit sich.

Sporting Lissabon vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Buchmacher legen sich am klassischen Drei-Weg-Markt auf keinen klaren Favoriten fest. Absolut nachvollziehbar, da die letzten beiden Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften in der regulären Spielzeit zu einer Punkteteilung führten. Ein erneutes Remis wird mit durchschnittlichen Sporting Lissabon Arsenal Quoten in Höhe von 3,40 versüßt. Hierbei bietet sich die Nutzung von Sportwetten ohne Einzahlung an. Auf diesem Weg müssen nämlich keine eigenen Verluste hingenommen werden.

Wenngleich der Premier-League-Klub sämtliche CL-Duelle mit weniger als 2,5 Toren bestritt, gehen die Bookies diesmal von drei oder mehr Treffern aus und bewerten diesen Spielausgang mit durchschnittlichen Sporting Lissabon Arsenal Wettquoten von 1,75.

Sporting Lissabon vs Arsenal Prognose: Klettert Sporting in der CL-Tabelle auf Rang 1?

Die Recken aus Lissabon ließen zuletzt in der Königsklasse mit einem 4:1-Erfolg gegen Manchester City aufhorchen. Dabei gerieten die Hausherren sogar in Rückstand, zeigten sich aber unbeeindruckt.

30 Prozent Ballbesitz reichten am Ende aus, um die Citizens vom Feld zu fegen. Dadurch gehen die Portugiesen nun mit viel Selbstvertrauen in den Sporting Lissabon Arsenal Tipp gegen einen weiteren Premier-League-Vertreter.

Der Sieg gegen Man City war bereits das dritte Erfolgserlebnis Sportings in der Königsklasse. Zuvor wurden Sturm Graz (2:0) und OSC Lille (2:0) bezwungen. Lediglich gegen PSV Eindhoven kamen die Portugiesen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Nach wie vor ist Sporting in der Champions League ungeschlagen und erzielte neun Tore in vier Spielen.

Zwei der vier Ansetzungen brachten beiderseitige Treffer mit sich. Auf heimischem Boden stellen die Löwen das Maß aller Dinge dar und holten 33 Punkte in elf Spielen - mehr geht nicht. Die Offensive brachte zu Hause 15 Tore in fünf Begegnungen zustande.

Sporting Lissabon - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 6:0 Amarante (H), 4:2 Sporting Braga (A), 4:1 Manchester City (H), 5:1 Estrela Amadora (H), 3:1 Nacional Funchal (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:0 Nottingham Forest (H), 1:1 FC Chelsea (A), 0:1 Inter Mailand (A), 0:1 Newcastle United (A), 3:0 Preston North End (A).

Letzte Spiele Sporting Lissabon vs. Arsenal: 5:3 n.E. (A), 2:2 (H), 0:0 (A), 0:1 (H).

Nach wettbewerbsübergreifend drei sieglosen Duellen am Stück (1U, 2N) verbuchten die Gunners kürzlich im englischen Oberhaus einen 3:0-Erfolg gegen Nottingham Forest. Ein Sieg, der sicher auch Selbstvertrauen für die Königsklasse spendet. In dieser musste nämlich am vergangenen Spieltag die erste Niederlage hingenommen werden. Diese kam nach einem 0:1 bei Inter Mailand zum Vorschein.

Zuvor resultierten gegen Shakhtar Donetsk (1:0) und Paris St. Germain (2:0) Erfolgserlebnisse. Die Offensive der Engländer hatte im bisherigen Verlauf der Königsklasse mit Ladehemmung zu kämpfen. Nur drei Tore brachten die verstrichenen vier Spieltage zum Vorschein. In zwei der vier CL-Begegnungen verpassten die Recken aus London einen eigenen Treffer, was sich in der Sporting Lissabon Arsenal Prognose ändern sollte.

Dass es auch anders geht, stellte die Elf von Trainer Mikel Arteta jüngst in der Premier League unter Beweis. An den vergangenen vier Spieltagen resultierten sechs Treffer. Nur beim 0:1 bei Newcastle United wurde ein eigener Treffer verpasst. Mit 22 erbeuteten Punkten belegen die Gunners derzeit in der Tabelle den vierten Platz.

So seht ihr Sporting Lissabon - Arsenal im TV oder Stream:

26. November 2024, 21:00 Uhr, Estadio José Alvalade XXI, Lissabon (Portugal)

Übertragung Stream: DAZN

Das Match zwischen Sporting Lissabon und Arsenal wird am Dienstag von DAZN übertragen.

Sporting Lissabon vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sporting Lissabon: Franco Israel - Matheus Reis, Ousmane Diomande, Zeno Debast, Morten Hjulmand, Hidemasa Morita, Geovany Quenda, Francisco Trincão, Marcus Edwards, Viktor Gyökeres, Maximiliano Araújo

Ersatzbank Sporting Lissabon: Marcus Edwards, Vasilije Kovacevic, Conrad Harder, Geny Catamo, Iván Fresneda, Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, Ricardo Esgaio, Diego Pinto, João Simões, Eduardo Quaresma

Startelf Arsenal: David Raya - Jurrien Timber, William Saliba, Gabriel Magalhães, Oleksandr Zinchenko, Jorginho, Mikel Merino, Martin Ødegaard, Bukayo Saka, Kai Havertz, Leandro Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Jakub Kiwior, Thomas Partey, Ethan Nwaneri, Declan Rice, Raheem Sterling, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus

Sporting muss verletzungsbedingt auf Pedro Goncalves und Nuno Santos verzichten. Beide sind auf der linken Außenbahn unterwegs. Marcus Edwards, der zuletzt gegen Amarante mit einem Doppelpack überzeugte, dürfte voraussichtlich von Beginn an gegen die Londoner auf der linken Seite kicken. Im Sturmzentrum ist Viktor Gyökeres gesetzt. Der Neuner glänzte gegen Man City mit einem Dreierpack.

Linksverteidiger Riccardo Calafiori verletzte sich zuletzt beim 3:0 gegen Nottingham Forest und wird bei den Gunners vermutlich durch Oleksandr Zinchenko ersetzt. Darüber hinaus dürfte der deutsche Mittelstürmer Kai Havertz in der Sporting Lissabon gegen Arsenal Prognose Gabriel Jesus auf die Bank verdrängen.

Unser Sporting Lissabon - Arsenal Tipp: Beide Teams treffen

Die Gunners verfügen über einen spürbar besseren Kader, aber die Recken aus Lissabon spielen eine deutlich bessere Saison und sind nach wie vor in der Königsklasse ungeschlagen. Drei Siege und ein Remis sprechen für sich. Wir legen uns auf keinen Favoriten fest und tendieren zu einem engen Match, das Torchancen auf beiden Seiten mit sich bringt.

Sowohl die Portugiesen als auch die Engländer verfügen in der Offensive über sehr starke Spieler und sind immer für ein Tor zu haben.