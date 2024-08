Sporting Lissabon - Porto Tipp, Prognose & Quoten 04.08.24

von SPORT1 Betting 03.08.2024 • 14:00 Uhr Sporting Lissabon - Porto Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Super Cup Portugal Wette | Ist Porto wieder ebenbürtig?

Unser Sporting Lissabon - Porto Sportwetten Tipp zum Super Cup Portugal Spiel am 04.08.2024 lautet: Erstmals seit 2016 beendete Porto die letzte Liga-Spielzeit außerhalb der Top-2 und qualifizierte sich nicht für die Königsklasse. Im Wett Tipp heute sieht es mit dem neuen Trainer gegen den Dominator der letzten Saison wieder besser aus.

Der FC Porto hat sein Champions League-Abo in der letzten Spielzeit kurzfristig beendet. In der portugiesischen Liga hatten die Drachen kein gutes Jahr, beendeten die Saison nur als Tabellen-Dritter und blieben hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Für die Rückkehr an die Spitze wurde in Vitor Bruno ein neuer Trainer einbestellt, der mit dem Team eine glänzende Vorbereitung hingelegt hat.

Sporting Lissabon übernahm letztes Jahr den frei gewordenen Platz an der Tabellenspitze und lag zum Schluss 18 Zähler vor den Drachen. Im portugiesischen Pokal zog der amtierende Meister jedoch den Kürzeren gegen den FC Porto (1:2 n.V.). Im Wett Tipp heute halten wir uns von einer Siegwette fern und spielen „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Bwin an.

Darum tippen wir bei Sporting Lissabon vs Porto auf „Über 2,5 Tore“:

Porto erzielte in 4 von 5 Testspielen „Über 2,5 Tore“.

Sporting absolvierte 3 Testspiele - allesamt mit „Über 2,5 Toren“ im Spiel.

Lissabon jubelte im letzten Jahr über 96 Treffer. Top-Torschütze Viktor Gyökeres (29 Treffer) konnte gehalten werden.

Sporting Lissabon vs Porto Quoten Analyse:

Jahr für Jahr tummeln sich in Portugal dieselben Mannschaften an der Spitze. Vor der neuen Saison treten Sporting Lissabon (Meister) und Porto (Pokalsieger) im Super Cup gegeneinander an.

Das Niveau beider Mannschaften ist hoch und beide Siegquoten liegen über der Marke von 2,20. Für uns gibt es eine Siegwette nur in Kombination mit einer Gratiswette. Diese würden wir wegen der attraktiven Wettquoten eher auf einen Erfolg der Drachen mit Quoten bis 3,30 platzieren.

Sporting Lissabon vs Porto Prognose: Die erste Niederlage

Die Vorbereitung ist mit dem Anpfiff dieser Begegnung für beide Mannschaften abgeschlossen. Sporting Lissabon und Porto können sich daher sicher sein, die gesamte Vorbereitung auf das neue Jahr ohne Niederlage abgeschlossen zu haben.

Schnell konnten sich die Spieler in Porto auf die Spielweise von Trainer Vitor Bruno einstellen. Die Drachen traten in allen fünf Testspielen dominant auf, gewannen jede Partie und beeindruckten mit einem Torverhältnis von 17:1.

Sporting Lissabon begnügte sich mit drei Begegnungen, wählte dafür aber etwas stärkere Gegner aus. Aus drei kniffligen Duellen mit Union Gilloise (2:2), dem FC Sevilla (2:1) und Athletic Bilbao (3:0) holten sie zwei Siege und ein Remis.

Keine der drei Partien endete mit „Unter 2,5 Toren“ im Spiel. Zusätzlich gab sich die beste Offensive der letzten Spielzeit jeweils nicht vor zwei erzielten Toren zufrieden. Es scheint, als würde alles für einen torreichen Super Cup sprechen.

Sporting Lissabon - Porto Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon: 3:0 Bilbao (H), 2:1 Sevilla (H), 2:2 Union Gilloise (H), 1:2 n.V. Porto (A), 3:0 Chaves (H)

Letzte 5 Spiele Porto: 4:0 Al-Nassr (H), 2:0 Sturm Graz (A), 3:1 Austria (A), 4:0 Al Arabi D (H), 4:0 Chaves (H)

Letzte 5 Spiele Sporting Lissabon vs. Porto: 1:2 n.V. (A), 2:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (H), 0:2 (H)

Porto ging ebenfalls aus keinem Vorbereitungsspiel mit „Unter 1,5 erzielten Toren“ vom Feld und brachte sich in Stellung, den ersten Pokal des Jahres streitig zu machen. Zuletzt blieb der FCP in zwei aufeinanderfolgenden Begegnungen mit den Löwen ungeschlagen (2:1, 2:2) und sicherte sich in der Verlängerung zumindest den Sieg im portugiesischen Pokal.

An diesen Erfolg würden die Drachen liebend gerne anknüpfen und damit ihre Ambitionen auf eine Rückkehr an die Tabellenspitze frühzeitig unterstreichen. Vermutlich werden die Schützlinge von Vitor Bruno dafür aber mindestens zwei Treffer benötigen.

Drei der vier vorangegangenen Duelle dieser beiden portugiesischen Top-Mannschaften endeten nicht ohne Treffer auf beiden Seiten. Der letzte Ligavergleich bot beiden Fanlagern sogar jeweils zwei Möglichkeiten zum Torjubel (2:2).

Erweitert ihr unseren Wett Tipp heute und legt die Match-Kombi „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ beispielsweise bei Tipwin auf den Tisch, besteht die Möglichkeit auf eine Quote von 2,05.

Unser Sporting Lissabon - Porto Tipp: „Über 2,5 Tore“

Beide Mannschaften waren in der Vorbereitung in Torlaune und haben sich für das erste Pflichtspiel des Jahres in Schale geworfen. Die jeweiligen Angriffsreihen werden es der gegnerischen Defensive extrem schwer machen, nicht mehr als ein Gegentor zuzulassen.