St. Pauli - Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 17.05.2025

Der VfL Bochum steht nach vier Spielzeiten im deutschen Oberhaus als Absteiger fest. Für den Verein geht es zum siebten Mal zurück in die 2. Bundesliga. Zuvor dürfen, oder müssen die Spieler von Dieter Hecking jedoch noch einen Auftritt in der Ferne absolvieren. In unserer St. Pauli Bochum Prognose misslingt ein positiver Saisonabschluss.

Theoretisch könnten die Kiezkicker noch auf den Relegationsplatz abrutschen. In der Praxis sollte ein Vorsprung von drei Punkten und 13 Toren jedoch ausreichen. Im St. Pauli Bochum Wett Tipp heute leistet die Verteidigung der Hanseaten wieder großartige Arbeit. “Bochum Unter 0,5 Tore” findet ihr bei Interwetten für eine Quote von 2,80.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Bochum auf “Bochum Unter 0,5 Tore”:

St. Pauli vs Bochum Quoten Analyse:

Am Millerntor bereiten sich die Kiezkicker wohl schon jetzt auf eine ausgelassene Party im Anschluss an die Begegnung mit dem VfL vor. Laut den St. Pauli Bochum Wettquoten der besten Wettanbieter kann der voraussichtliche Klassenerhalt womöglich sogar mit einem Sieg gefeiert werden.

St. Pauli vs Bochum Prognose: Momente für die Ewigkeit

Im St. Pauli vs. Bochum Tipp versagen wir den Gästen einen Treffer. Der VfL hat in dieser Spielzeit aus 40,4 erwartbaren Toren nur 29 Treffer gemacht - ein Zeichen für fehlende Abschlussqualität und manchmal auch mangelndes Glück.

St. Pauli vs Bochum Statistik & Bilanz:

Ein großer Dank gebührt in der Blessin-Elf vor allem Schlussmann Nikola Vasilj, der in dieser Bundesliga-Spielzeit die meisten Gegentore aller Torhüter verhindert hat (8,4) und nach seiner abgesessenen Sperre voraussichtlich wieder zwischen die Pfosten zurückkehren wird.

So seht ihr St. Pauli vs Bochum im TV oder Stream:

Vor der Offensive aus Bochum müssen sich die Gastgeber nicht großartig fürchten. Der VfL erzielte zuletzt nur drei Tore in sechs Partien. Das hat nur zu zwei Punkten gereicht (18.) - zu wenig, um am letzten Spieltag doch noch vom Klassenerhalt träumen zu dürfen.

St. Pauli vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Kein Angreifer des Tabellenschlusslichts jubelte in dieser Saison über mehr als sieben Saisontore. Zu selten konnten die Stürmer in Szene gesetzt werden, was auch an der fehlenden Kreativität im Mittelfeld gelegen hat.