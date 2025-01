St. Pauli - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 11.01.2025

Unser St. Pauli - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesligaspiel am 11.01.2025 lautet: St. Pauli hat sich vor der Winterpause weiter von der Abstiegszone distanziert. Frankfurt hingegen will nach dem Tief zuletzt im Wett Tipp heute eine neue Erfolgsserie starten.

Am 11. Januar 2025 um 15:30 Uhr treffen im Millerntor Stadion der 14.-Platzierte St. Pauli und der Drittplatzierte Eintracht Frankfurt aufeinander. Die Vorzeichen stehen klar auf einen Sieg der Gäste, die mit 27 Punkten und einer starken Offensive anreisen.

St. Pauli kämpft hingegen gegen den Abstieg und konnte in den letzten fünf Spielen nur zwei Siege verbuchen. Mit einem Durchschnitt von 1,3 Toren pro Spiel und einer wackeligen Defensive, die besonders in den Minuten 76-90 und 16-30 anfällig ist, wird es in der St. Pauli Frankfurt Prognose schwer gegen die favorisierte Eintracht.