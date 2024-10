St. Pauli - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 05.10.2024

SPORT1 Betting 04.10.2024 • 09:30 Uhr St. Pauli - Mainz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Ist bei den Kiezkickern der Knoten geplatzt?

Unser St. Pauli - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.10.2024 lautet: Die „Boys in Brown“ wollen den ersten Bundesliga-Sieg seit 13 Jahren im Heimspiel gegen die 05er vergolden. Die Chancen dafür stehen im Wett Tipp heute gar nicht so schlecht.

Bo Henriksen hatte die Mainzer im Februar 2024 mit neun Zählern Rückstand aufs rettende Ufer übernommen. Der Coach konnte mit seiner mitreißenden Art eine wahre Euphorie entfachen und die Nullfünfer zum Klassenerhalt führen. In dieser Saison hat der FSV mit fünf Punkten aus fünf Spielen sicher keinen Fehlstart hingelegt. Die Rheinhessen verloren aber zwei der letzten drei BL-Spiele, das sind so viele Niederlagen wie in den ersten 15 Partien unter Bo Henriksen zusammen. Schon bei früheren Stationen fiel der Trainer eher als starker Motivator, aber nicht als guter Taktiker oder Entwickler auf.

Ein guter Weg, diese Diskussionen im Keim zu ersticken, wäre ein Sieg am Samstag bei St. Pauli. Doch selbst bei der St. Pauli Mainz Prognose der Buchmacher kommen Zweifel an den Gästen auf.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,83 bei Betano für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs Mainz auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Mainz gewann nur eines seiner jüngsten 10 Gastspiele bei einem Aufsteiger

Die Nullfünfer haben 2 der letzten 3 Partien verloren

St. Pauli ist seit 2 Spielen ohne Niederlage und ohne Gegentor

St. Pauli vs Mainz Quoten Analyse:

Die Kiezkicker sind Aufsteiger und haben am vergangenen Spieltag endlich den ersten Bundesliga-Sieg dieser Saison gefeiert. Das reicht den Wettanbietern ohne Steuer aber schon, um die „Boys in Brown“ laut den St. Pauli Mainz Quoten als leichte Favoriten ins Rennen zu schicken.

Denn für einen Heimsieg bekommt ihr Quoten zwischen 2,38 und 2,40. Und auf der Gegenseite finden sich St. Pauli vs. Mainz Wettquoten zwischen 2,85 und 3,00 für einen Erfolg der Rheinhessen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

St. Pauli vs Mainz Prognose: Folgt nun auch das erste Heimtor?

Alexander Blessin hatte als neuer St.-Pauli-Coach im Sommer die schwierige Aufgabe, die im Unterhaus dominante Spielweise der Kiezkicker an die Bundesliga und die Rolle eines Aufsteigers anzupassen. Ein Erfolgsfaktor auf diesem Weg war die Abkehr vom 3-5-2 und die Rückkehr zum 3-4-3. Zudem verteidigt die Mannschaft seit zwei Spielen nicht mehr so hoch. Prompt gab es ein 0:0 daheim gegen RB Leipzig und einen 3:0-Sieg in Freiburg. Mit dem Erfolg im Breisgau beendete der Verein eine Serie von 16 sieglosen BL-Spielen und gewann erstmals seit dem 16. Februar 2011 wieder eine Partie in Liga 1. Im St. Pauli Mainz Tipp soll eine Serie gestartet werden.

Zudem blieben die „Boys in Brown“ erstmals seit Oktober 1990 wieder zwei Bundesliga-Spiele hintereinander ohne Gegentor. Bester Mann am vergangenen Spieltag war dabei Elias Saad, der an allen drei Toren direkt beteiligt war. Daheim ist St. Pauli aber seit saisonübergreifend sieben BL-Spielen sieglos (1U, 6N). Zudem ist der Aufsteiger 2024/25 noch ohne Heimtor. Trotz des Erfolges in Freiburg haben die Hamburger immer noch die schwächste Chancenverwertung. Dafür legt der Aufsteiger in dieser Saison im Schnitt die meisten Kilometer pro Spiel zurück (120.8).

In dieser Saison ist unter anderem die Defensive der Mainzer anfälliger geworden. Der Gegentorschnitt stieg von 1,23 in der vergangenen auf 2,0 in der laufenden Spielzeit. Auch lässt der FSV nun 7,6 gegnerische Chancen pro 90 Minuten zu (2023/24 unter Henriksen 4,8). Die Nullfünfer haben an den ersten fünf Spieltagen die meisten Schüsse zugelassen (100). Zudem sind aktuell auf dem Platz keine Automatismen und Prinzipien zu erkennen. Basics wie zweite Bälle, Zweikämpfe und Kopfballduelle funktionieren nicht mehr wirklich.

Kontinuität in der Defensive kann auch nicht entstehen. Die Rheinhessen haben in den bisherigen fünf Spielen mit fünf verschiedenen Dreierketten begonnen. Zudem gewann Mainz lediglich eines seiner jüngsten zehn Gastspiele bei einem Aufsteiger. In der Fremde konnte die Mannschaft zuletzt in drei Spielen hintereinander drei Tore erzielen. Auswärts ist der FSV seit sechs Spielen unbesiegt (2S, 4U). Außerdem kommt kein anderer Erstligist auf so viele Kopfballtore wie Mainz (4). Alle vier Treffer per Kopf gelangen auswärts.

St. Pauli - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 3:0 Freiburg (A), 0:0 RB Leipzig (H), 1:3 Augsburg (A), 0:1 Union Berlin (A), 0:2 Heidenheim (H)

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:2 Heidenheim (H), 3:2 Augsburg (A), 1:2 Werder Bremen (H), 0:1 Darmstadt (H), 3:3 VfB Stuttgart (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli vs Mainz: 1:2 (A), 2:4 (H), 2:0 (H), 2:2 (A), 1:5 (A)

Nach 25 Duellen ist die Bilanz zwischen beiden Vereinen mit acht Siegen für St. Pauli bei sieben Erfolgen für die Mainzer und zehn Unentschieden beinahe ausgeglichen. 20 Vergleiche wurden in der 2. Bundesliga ausgetragen.

Die letzte gemeinsame Saison stammt aus dem Jahr 2010/11 aus dem Oberhaus, nun gibt es in der St. Pauli Mainz Prognose endlich ein Wiedersehen. Damals konnten die Nullfünfer beide Duelle für sich entscheiden, mit 4:2 auf dem Kiez und mit 2:1 in Rheinhessen.

Mainz-Angreifer Jonathan Burkardt traf in jedem seiner letzten fünf Bundesliga-Auswärtsspiele. Damit hat der Stürmer einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. Kann er diese Bestmarke auch in Hamburg ausbauen?

Dann bekommen wir für den St. Pauli Mainz Tipp „Burkardt trifft“ bei Merkur Bets eine Quote von 3,10. Zuvor verraten wir euch noch im Merkur Bets Test, wie der Buchmacher im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet.

So seht ihr St. Pauli - Mainz im TV oder Stream:

05. Oktober 2024, 18:30 Uhr, Millerntor-Stadion, Hamburg

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Alle Spiele am Bundesliga-Samstag sind exklusiv bei Sky zu sehen.

Dazu gehört auch das „Top-Spiel“ um 18:30 zwischen St. Pauli und Mainz am Hamburger Millerntor.

St. Pauli vs Mainz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Irvine, Metcalfe, Treu – Afolayan, Eggestein, Saad

Ersatzbank St. Pauli: Voll (Tor), Dzwigala, Nemeth, Ritzka, Stevens, Wagner, Albers, Banks, Guilavogui, Sinani

Startelf Mainz: Zentner – Kohr, Jenz, Caci – Widmer, Sano, Amiri, Mwene – Nebel, Lee – Burkardt

Ersatzbank Mainz: Batz, Rieß (beide Tor), Bell, da Costa, Dal, Leitsch, Veratschnig, Barkok, Hong, Onisiwo, Sieb, Vidovic, Weiper

Bei den Gästen fehlt Hanche-Olsen nach Gelb-Rot. Amiri kehrt dagegen nach abgesessener Sperre zurück.

Die Hausherren müssen in der St. Pauli Mainz Prognose lediglich ohne Boukhalfa und Zoller auskommen.

Unser St. Pauli - Mainz Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der Aufsteiger hat endlich sein Erfolgsrezept für die Bundesliga gefunden. Mit einer starken physischen Präsenz, einer strikten defensiven Disziplin und einer imponierenden Konterstärke sollen nun das erste Heimtor und der erste Heimsieg her. Wir rechnen den Hausherren dafür ganz gute Chancen aus. Denn gegen solche Teams tun sich die Mainzer aktuell schwer. Außerdem müssen die Gäste auf Andreas Hanche-Olsen verzichten.

Ohne den Norweger in der Startelf konnten die 05er nur eines von 24 BL-Spielen gewinnen (10U, 13N) und kassierten im Schnitt 1,9 Gegentore (mit ihm nur 1,4). So trauen wir dem FSV auch dieses Mal maximal einen Punkt zu.