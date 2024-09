St. Pauli - RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten 22.09.2024

SPORT1 Betting 21.09.2024 • 10:00 Uhr St. Pauli - RB Leipzig Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleiben die Kiezkicker weiterhin ohne Punkt?

Unser St. Pauli - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.09.2024 lautet: Aufsteiger St. Pauli muss dringend Punkte sammeln. Im Wett Tipp heute droht gegen die Roten Bullen aus Leipzig aber die nächste Pleite.

Nach drei Spieltagen sind erstmals in der Bundesliga-Geschichte alle Aufsteiger noch ohne Punkt. Dazu gehört auch der FC St. Pauli. Doch die Kiezkicker müssen sich noch keine allzu großen Sorgen machen. Von den elf Aufsteigern, die zuvor die ersten drei Spiele einer Saison verloren haben, sind lediglich fünf am Ende abgestiegen. So langsam müssten die „Boys in Brown“ aber mal mit dem Punktesammeln beginnen. Ob es am Sonntag im Heimspiel gegen Leipzig aber schon für etwas Zählbares reicht, darf in der St. Pauli RB Leipzig Prognose bezweifelt werden.

Wir spielen mit einer Quote von 1,90 bei Happybet den Wett Tipp heute „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei St. Pauli vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore“:

RB ist seit 14 Liga-Spielen ungeschlagen

St. Pauli ist im Oberhaus seit 15 Partien ohne Sieg

Leipzig hat in der Bundesliga noch nie gegen einen Aufsteiger verloren

St. Pauli vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Beim Blick in die besten Sportwetten Apps können wir recht eindeutige St. Pauli vs. RB Leipzig Quoten erkennen. Für einen Sieg der Gäste müsst ihr euch mit der Höchstquote von 1,66 begnügen.

Auf der Gegenseite warten für einen Sieg der Heimmannschaft St. Pauli gegen RB Leipzig Wettquoten zwischen 4,50 und 5,50 auf euch.

St. Pauli vs RB Leipzig Prognose: Hält die Serie von RB gegen Aufsteiger?

Natürlich muss man bei St. Pauli in dieser Saison mit einem neuen Trainer und einer neuen Spielidee klarkommen. Bisher war der Aufsteiger defensiv auch weitgehend stabil. Doch im Spiel nach vorne sind die Kiezkicker viel zu harmlos. Die „Boys in Brown“ weisen in dieser Bundesliga-Saison ligaweit die wenigsten Expected Goals (2,25) und Großchancen (4) sowie die schwächste Schussgenauigkeit (33 Prozent aufs Tor) auf. Immerhin absolvierte der FCSP bisher im Oberhaus die größte Laufdistanz (358,5 km). Zudem ließ man die Gegner nur 10,9 Pässe außerhalb des eigenen Abwehrdrittels spielen, ehe eine Defensivaktion erfolgte.

Auch das ist ein Bestwert! Trotzdem hat die Mannschaft nach der Pleite in Heidenheim (0:2), wo man vor allem an der Effizienz scheiterte, bei den Niederlagen gegen Union (0:1) und in Augsburg (1:3) Rückschritte gemacht. In ihrer neunten Bundesliga-Saison haben die Hamburger erstmals die ersten drei Spiele verloren. Saisonübergreifend gingen 14 der letzten 15 BL-Partien verloren (1U), davon die letzten sieben in Serie. Zu Hause wartet St. Pauli seit sechs BL-Spielen auf einen Punkt. Ein Ende dieser Serie ist im St. Pauli RB Leipzig Tipp nicht absehbar.

Am Donnerstag zu Gast bei Atletico Madrid ging Leipzig im ersten Spiel der neuen CL-Saison früh in Führung. Danach übernahmen aber die Hausherren die Kontrolle und kamen durch einen Treffer in der 90. Minute zum verdienten 2:1-Sieg (21:7 Torschüsse für Atletico). In der Bundesliga haben die Roten Bullen mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien den besten Start seit vier Jahren hingelegt. Nur 2019/20 waren es mehr Punkte (9). Die Sachsen sind saisonübergreifend seit 14 Liga-Partien ungeschlagen. Bleibt man am Sonntag in der St. Pauli RB Leipzig Prognose auch ohne Niederlage, wird der Vereinsrekord aus dem Jahr 2019 eingestellt.

Die Mannschaft von Coach Marco Rose erzielte drei von vier Saisontoren auswärts. Im ersten Gastspiel der neuen Saison gewann man mit 3:2 in Leverkusen und beendete damit die historische Serie der Werkself. Vor den eigenen Fans musste sich RB am vergangenen Spieltag mit einem torlosen Remis gegen Union begnügen. Gegen Aufsteiger sind die Roten Bullen mit 29 Siegen und drei Remis noch ohne Niederlage. Trainer Rose, der am vergangenen Wochenende seine Gelb-Rot-Sperre absaß und von Co-Trainer Alexander Zickler vertreten wurde, kehrt diesmal auf die Bank zurück.

St. Pauli - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:3 Augsburg (A), 0:1 Union Berlin (A), 0:2 Heidenheim (H), 3:2 Hallescher FC (A), 3:0 Atalanta Bergamo (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 0:0 Union Berlin (H), 3:1 ZFC Meuselwitz (H), 3:2 Bayer Leverkusen (A), 1:0 Bochum (H), 4:1 Rot-Weiss Essen (A)

Letzte Spiele St. Pauli vs RB Leipzig: 1:0 (H), 1:0 (A), 1:0 (H), 1:4 (A)

Beide Vereine standen sich bisher nur in den Spielzeiten 2014/15 und 2015/16 in der 2. Bundesliga gegenüber. Das erste Spiel entschied Leipzig daheim mit 4:1 für sich. Die folgenden drei Vergleiche gingen allerdings mit 1:0 an die Kiezkicker.

Doch für das aktuelle Aufeinandertreffen dürfte diese Bilanz nicht die allergrößte Bedeutung haben. In der Bundesliga wartet keine Mannschaft in der Fremde so lange auf eine Weiße Weste wie RB, was in den St. Pauli RB Leipzig Tipp einfließt.

Kommt nun das 16. Gastspiel in Folge hinzu, bei dem die Bullen nicht ohne Gegentor bleiben, können wir in der St. Pauli vs. RB Leipzig Prognose die Tipps wie „Beide Teams treffen“ oder „St. Pauli Über 0,5 Tore“ in Betracht ziehen.

Erzielen die Hausherren mindestens einen Treffer, ergibt das bei Bet365 eine Quote von 1,50. Neukunden dürfen sich vor der ersten Wette bei diesem Anbieter den tollen Bet365 Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr St. Pauli - RB Leipzig im TV oder Stream:

22. September 2024, 19:30 Uhr, Millerntor-Stadion

Übertragung Stream: DAZN

Am Sonntag werden in der Bundesliga drei Partien ausgetragen.

Alle Spiele sind beim Streaming-Anbieter DAZN zu sehen - so auch das Duell zwischen St. Pauli und RB Leipzig. Anpfiff am Millerntor ist um 19:30 Uhr.

St. Pauli vs RB Leipzig: Die möglichen Aufstellungen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, Treu - Wagner, Boukhalfa - Eggestein, Afolayan

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Dzwigala, Nemeth, La. Ritzka, Stevens, Ahlstrand, Metcalfe, Albers, Banks, Saad, Sinani

Startelf RB Leipzig: Gulacsi - Geertruida, Orban, Lukeba - Henrichs, Haidara, Seiwald, Raum - Xavi - Openda, Sesko

Ersatzbank RB Leipzig: Vandevoordt, Zingerle, Bitshiabu, Klostermann, Baumgartner, Elmas, Gebel, Kampl, Vermeeren, Nusa, Poulsen, Silva

Die Hausherren müssen ohne den angeschlagenen Stürmer Morgan Guilavogui auskommen. Fraglich, ob Coach Alexander Blessin nun weiter auf ein 3-5-2-System setzt oder auf ein 3-4-3 mit zwei Flügelstürmern wechselt.

Die Leipziger werden nach der Champions-League-Partie am Donnerstag sicher etwas rotieren. Verletzt fehlen Assan Ouedraogo und Xaver Schlager.

Unser St. Pauli - RB Leipzig Tipp: Sieg RB Leipzig & Über 1,5 Tore

Die Kiezkicker hatten eigentlich zum Auftakt der neuen Saison noch nicht das wirklich schwierige Programm. Jetzt warten aber Gegner wie Leipzig oder Freiburg. Blöderweise zeigt die Tendenz beim Aufsteiger nach unten. Da auch RB sehr stark gegen Neulinge spielt und in der Liga schon lange ungeschlagen ist, können wir St. Pauli am Samstag immer noch keinen Punkt zutrauen.