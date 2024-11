Sturm Graz - Girona Tipp, Prognose & Quoten | 27.11.2024

SPORT1 Betting 26.11.2024 • 09:00 Uhr Sturm Graz - Girona Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Blüht das Offensivspiel der Hausherren nun auf?

Unser Sturm Graz - Girona Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.11.2024 lautet: Interimstrainer Jürgen Säumel stellte in seinem ersten Pflichtspiel den höchsten Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte ein (7:0 vs. Klagenfurt). Im Wett Tipp heute dreht sich wesentlich mehr um die Verteidigung.

Auswärtsspiele fallen Girona in dieser Spielzeit überhaupt nicht leicht. Diese Tendenz greifen wir in der Sturm Graz Girona Prognose auf und erkennen einen echten Value in einer Wette auf „Girona Unter 1,5 Tore“. Der Wert erklärt sich allerdings nicht nur aufgrund der durchwachsenen Auswärtsbilanz der Gäste.

Unseren Sturm Graz Girona Wett Tipp heute wählen wir auch, weil die Hausherren in der Verteidigung ein unangenehmes Team sind. Bei einer erfolgreichen Wette auf „Girona Unter 1,5 Tore“ stellt Bwin eine Quote von 1,80 in Aussicht .

Darum tippen wir bei Sturm Graz vs Girona auf „Girona Unter 1,5 Tore“:

Girona hat beide CL-Auswärtsspiele ohne eigenen Torerfolg verloren.

Sturm Graz erlaubte in 4 CL-Spielen nur 6 Gegentore.

Girona erzielte in der heimischen Liga nur 25 Prozent der Saisontore in der Ferne (5/20).

Sturm Graz vs Girona Quoten Analyse:

Bei diesen Sturm Graz Girona Quoten empfehlen wir, auf eine Wette ohne Einzahlung zurückzugreifen. Die Gastgeber warten in der Königsklasse noch auf ihren ersten Punkt und werden deshalb mit Siegquoten bis 3,25 als Außenseiter behandelt.

Viel niedriger fallen die Sturm Graz Girona Wettquoten für einen Erfolg der spanischen Gäste allerdings nicht aus. Die Blanquivermells stehen nicht viel besser da (3 Punkte) und haben drei von vier Begegnungen in der Königsklasse verloren.

Sturm Graz vs Girona Prognose: Der Trainer der Spanier bleibt

Es ist die Debüt-Saison in der Königsklasse für den FC Girona. Im Anschluss an die überraschend starke Vorsaison gaben die Gäste mehrere Top-Spieler ab, doch Trainer Míchel blieb dem Verein treu.

Seit 2021 kümmert er sich um die Belange der Blanquivermells auf dem Rasen und führt sein Team auch im Sturm Graz Girona Tipp an. Zum Start in diese Spielzeit musste Míchel noch ein neues Teamgefüge aufbauen und auf einige verletzte Spieler verzichten.

Das spiegelte sich in den Resultaten wider. Girona rutschte in der spanischen Primera Division ins Mittelfeld ab, konnte sich zuletzt dank drei Liga-Siegen in Serie aber wieder unter die Top 6 mischen.

Den Start in die Königsklasse haben die Gironistas ebenfalls vergeigt und drei von vier Partien verloren. Genauso wie im nationalen Wettbewerb hatte Girona bislang vor allem in der Ferne mit einem gewissen Leistungsabfall zu kämpfen.

Sturm Graz - Girona Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 7:0 Klagenfurt (H), 2:1 TSV Hartberg (A), 0:1 Dortmund (A), 1:1 SK Rapid (H), 2:1 BW Linz (H).

Letzte 5 Spiele Girona: 4:1 Espanyol Barcelona (H), 1:0 Getafe (A), 0:4 PSV Eindhoven (A), 4:3 Leganes (H), 4:0 CD Extremadura (A).

Letzte 5 Spiele Sturm Graz vs. Girona: -

Bis jetzt absolvierte Girona zwei Auswärtsspiele in der Champions League, die gegen PSG (0:1) und PSV Eindhoven (0:4) jeweils in einer Zu-Null-Niederlage mündeten.

Das Angriffsspiel der Gironistas lahmt auch in La Liga, sobald ein Auswärtstrip im Rahmenprogramm auftaucht wie jetzt in der Sturm Graz gegen Girona Prognose. Girona erzielte in der spanischen Primera Division nur fünf Tore in sieben Gastauftritten - das entspricht nur 25 Prozent der gesamten Saisontreffer (5/20).

Einen noch schwächeren Start in die Champions League erwischte Sturm Graz, zumindest wenn es um die Anzahl der erbeuteten Zähler geht. Die „Schwoazn“ verloren bislang jede Partie (4N) und erzielten nur einen einzigen Treffer.

Genau genommen wurde ihnen dieser Torerfolg nach einem Eigentor gutgeschrieben, sodass Sturm noch auf den ersten echten eigenen Torjubel wartet. Die Torgefahr der Hausherren hielt sich bislang in Grenzen und fällt mit 2,2 erwartbaren Treffern schlechter als bei jedem anderen Teilnehmer der Königsklasse aus.

So seht ihr Sturm Graz - Girona im TV oder Stream:

27. November 2024, 18.45 Uhr, Wörthersee Stadion, Klagenfurt

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Weniger Schüsse als die Grazer (34) gab nur Lille (24) ab. Darüber hinaus eignet sich eine Schussverwandlungs-Quote von nur 2,9 Prozent nicht, um eine gegnerische Verteidigung beeindrucken zu wollen.

Wählt ihr deshalb den Sturm Graz vs. Girona Tipp „Beide Teams treffen: Nein“ in der ODDSET App , könnt ihr auf den 2,15-fachen Gewinn eures zuvor getätigten Einsatzes hoffen.

Sturm Graz vs Girona: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Sturm Graz: Scherpen - Gazibegovic, Aiwu, Geyrhofer, Lavalee, Chikwuani, Kiteishvili, Yalcouye, Jatta, Boving, Biereth

Ersatzbank Sturm Graz: Khudyakov, Bignetti, Johnston, Schopp, Malic, Beyrhofer, Karic, Hierländer, Horvat, Hödl, Zvonarek, Yardimci, Grgic

Startelf Girona: Gazzaniga - Juanpe, Lopez, Krejci, Blind, Romeu, Gutierrez, Asprilla, Van de Beek, Gil, Miovski

Ersatzbank Girona: Pau Lopez, Lucas Garcia, Clua Herrera, Enric Garcia, Jastin Garcia, Kim, Stuani

Sturm Graz ließ während der Länderspielpause den einstigen Erfolgstrainer Christian Ilzer in Richtung Bundesliga (Hoffenheim) ziehen und besetzte den frei gewordenen Platz auf der Trainerbank vorerst mit Interimstrainer Jürgen Säumel.

Diesem gelang bei seinem Pflichtspiel-Debüt direkt ein echtes Ausrufezeichen. Sturm Graz gewann am vergangenen Wochenende mit 7:0 gegen Klagenfurt und stellte den Vereinsrekord für den höchsten Bundesliga-Sieg ein. Selbstvertrauen sollte somit auf jeden Fall für die Sturm Graz Girona Prognose vorhanden sein.

Unser Sturm Graz - Girona Tipp: Girona Unter 1,5 Tore

Girona bringt eine unterdurchschnittliche Offensive mit nach Österreich, die bisher nur 5,0 erwartbare Treffer hinbekommen hat (25.). Sieben erspielte Großchancen (25.) und 4,5 Torschüsse pro Spieltag (20.) sind im Vergleich aller CL-Teilnehmer ebenfalls unterdurchschnittlich.