Swiatek - Pegula Tipp, Prognose & Quoten | US Open 2024

Swiatek - Pegula Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine US Open 2024 Wette | Wer zieht ins Halbfinale ein?

Unser Swiatek - Pegula Sportwetten Tipp zum US Open 2024 Spiel lautet: Mit der Unterstützung des Publikums will Jessica Pegula in ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale einziehen. Ob das gegen die Nummer 1 der Welt klappt, ist unklar. Im Wett Tipp heute dürfte aber zumindest ein Satz drin sein.

In diesem Jahr scheint der Heimvorteil bei den US Open eine Rolle zu spielen. Insgesamt sieben US-Profis standen beim letzten Major der Saison 2024 im Achtelfinale, bei den Männern vier und drei bei den Frauen. Vier davon haben das Viertelfinale erreicht.

Darunter ist auch Jessica Pegula. Die Nummer 6 der Welt bekommt es in der Swiatek Pegula Prognose in der Runde der letzten Acht allerdings mit der Topfavoritin auf den Titel zu tun. Wenig überraschend schlagen sich die Wettquoten bei diesem Duell auf die Seite von Iga Swiatek.

Wir spielen mit einer Quote von 2,02 bei NEObet den Swiatek Pegula Wett Tipp heute „Sieg Pegula HC +1,5″.

Darum tippen wir bei Swiatek vs Pegula auf „Sieg Pegula HC +1,5″:

Jessica Pegula hat 13 ihrer letzten 14 Spiele auf Hardcourt gewonnen

Iga Swiatek stand nur bei 2 der letzten 7 Grand Slams im HF (jeweils French Open)

Die Lokalmatadorin ist bei den US Open noch ohne Satzverlust

Swiatek vs Pegula Quoten Analyse:

Hier trifft die Nummer 1 der Welt auf die Nummer 6 der Welt. Dementsprechend fallen auch die Swiatek Pegula Quoten der Buchmacher, unter denen sich viele Apple Pay Wettanbieter befinden, aus.

Für einen Sieg der Polin bekommt ihr maximal eine Quote von 1,28. Ein Sieg der Lokalmatadorin wird dagegen mit Swiatek Pegula Wettquoten zwischen 3,75 und 4,00 belohnt.

Swiatek vs Pegula Prognose: Wird die Polin ihrer Favoritenrolle gerecht?

Iga Swiatek bestritt am Montagabend ihr 100. Grand-Slam-Spiel. Mit dem klaren 6-4 und 6-1 gegen Liudmila Samsonova (WTA Nr. 16) zog die Polin nicht nur ins US-Open-Viertelfinale ein, sondern verbesserte auch ihre Bilanz bei Majors auf 83-17. In der Open Era haben nur sechs Spielerinnen mehr Siege bei ihren ersten 100 GS-Matches feiern können. Gegen Samsonova gewann die Nummer 1 der Welt 88 Prozent der Punkte nach ihrem ersten Aufschlag und 83 Prozent der Punkte am Netz. In dieser Saison führt Swiatek die WTA-Tour mit 57 Siegen an und konnte schon fünf Titel gewinnen.

Darunter war auch der vierte Triumph bei den French Open. Bei den Australian Open und in Wimbledon war die 23-Jährige aber jeweils in der dritten Runde ausgeschieden. Bei den Olympischen Spielen in Paris reichte es für Bronze, beim WTA 1000 Cincinnati verlor Swiatek im Halbfinale gegen Aryna Sabalenka. Bei den US Open 2024 ist die Polin noch ohne Satzverlust und musste nur vier Breakpunkte gegen sich hinnehmen. Die einzigen zwei Breaks setzte es in Runde 1 gegen Rakhimova (WTA Nr. 104). 2022 konnte Swiatek die US Open zum ersten und bisher einzigen Mal gewinnen.

Jessica Pegula war nur sehr schwer in die laufende Saison gekommen. Im Januar trennte sie sich von ihrem Coach David Witt. Bei den Australian Open und in Wimbledon war die Nummer 6 der Welt schon in der zweiten Runde ausgeschieden, die French Open hatte die Spielerin aus Buffalo verletzungsbedingt verpasst. Doch zur nordamerikanischen Hard-Court-Saison ist die 30-Jährige zur Stelle. Seit dem Start von Olympia hat keine Frau mehr Siege gefeiert als Pegula (13).

In diesem Zeitraum verteidigte sie ihren Titel beim WTA 1000 in Kanada und zog beim WTA 1000 in Cincinnati ins Finale ein. Der 13. Erfolg war das 6-4 und 6-2 im US-Open-Achtelfinale gegen Diana Shnaider (WTA Nr. 18). Hier gewann die US-Spielerin 80 Prozent der Punkte nach ihrem ersten Aufschlag und servierte sechs Asse. Beim laufenden Turnier ist Pegula noch ohne Satzverlust. Nun hofft die US-Spielerin in der Swiatek Pegula Prognose auf ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale. Bisher scheiterte Pegula sechsmal in einem Major-Viertelfinale.

Swiatek - Pegula Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Swiatek: 2:0 Samsonova, 2:0 Pavlyuchenkova, 2:0 Shibahara, 2:0 Rakhimova, 0:2 Sabalenka

Letzte 5 Spiele Pegula: 2:0 Shnaider, 2:0 Bouzas Maneiro, 2:0 Kenin, 2:0 Rogers, 0:2 Sabalenka

Letzte 5 Spiele Swiatek vs Pegula: 2:0, 1:2, 2:0, 0:2, 2:1

Beide Spielerinnen standen sich schon neunmal gegenüber. Iga Swiatek führt die Bilanz mit 6-3 an. Acht der neun Duelle fanden auf Hard Court statt. Zum dritten Mal treffen die Polin und die US-Amerikanerin in einem Grand-Slam-Viertelfinale aufeinander.

2022 hatte sich die aktuelle Nummer 1 der Welt bei den French Open und den US Open jeweils in zwei Sätzen durchgesetzt. Werden dieses Mal im Swiatek Pegula Tipp aber drei Durchgänge gespielt, bekommt ihr dafür in der Sunmaker App eine Quote von 2,75.

Unser Swiatek - Pegula Tipp: Sieg Pegula HC +1,5

Sicher ist die Weltranglistenerste im Viertelfinale zurecht die klare Favoriten. Iga Swiatek spielt bisher ein tolles Turnier und ist vor allem bei eigenem Aufschlag sehr stark. Doch Jessica Pegula hat auf den Hardcourts auch zu ihrer Bestform gefunden.

Die US-Amerikanerin ist bei den US Open 2024 ebenfalls noch ohne Satzverlust. Ob das mit der Unterstützung des Publikums zum ersten GS-Halbfinale reicht, ist ungewiss. Doch die Nummer 1 aus Polen ist nicht unschlagbar und steht in dieser Saison bei sieben Niederlagen.