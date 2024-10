Tottenham - Manchester City Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 12:00 Uhr Tottenham - Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Wette | Gewinnt Man City zum dritten Mal in Folge gegen die Spurs?

Unser Tottenham - Manchester City Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 30.10.2024 lautet: Noch sind die erhofften Entwicklungen im zweiten Spurs-Jahr von Ange Postecoglou ausgeblieben. Im Wett Tipp heute scheitern die Lilywhites an ihrer fehlenden Konstanz.

Für unsere Tottenham Manchester City Prognose stehen relativ ausgeglichene Quoten zur Verfügung. Das Viertrunden-Duell im EFL-Cup ist der erste Vergleich dieser beiden Kontrahenten in der aktuellen Spielzeit. Rotationen in der Startelf sind fest eingeplant und dennoch sehen wir den aktuellen Tabellenführer der Premier League mit Vorteilen. Zuletzt verloren die Spurs zwei direkte Duelle in Folge (0:2, 0:1) und erzielten in beiden Partien keinen einzigen Treffer.

Wir nehmen diese Tendenz im Tottenham Manchester City Wett Tipp auf und spielen bei ODDSET eine Quote von 1,85 für „Tottenham unter 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Manchester City auf „Tottenham unter 1,5 Tore“:

Tottenham erzielte in 3 der letzten 4 direkten Duelle „Unter 1,5 Tore“.

Manchester City erlaubte in der Premier League nur 9,0 erwartbare Gegentore (2.).

Tottenham erzielte in 4 von 9 Ligaspielen „Unter 1,5 Tore“.

Tottenham vs Manchester City Quoten Analyse:

Vergleicht ihr die Tottenham Manchester City Wettquoten in den verschiedenen Sportwetten Apps, entdeckt ihr fast überall sehr ausgeglichene Siegquoten. Im heimischen Tottenham Hotspur Stadium erwartet euch im Falle eines Heimsieges circa der 2,60-fache Gewinn.

Die möglichen Wechsel in der Startelf verhindern zudem eine klare Favoritenrolle der Citizens bei den Tottenham Manchester City Quoten. Trotzdem sollten euch Siegquoten von ungefähr 2,67 nicht zu sehr abschrecken. Bis jetzt haben die Gäste noch kein Pflichtspiel verloren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Tottenham vs Manchester City Prognose: Wechselhaftes Auftreten

Physische Kontrahenten bereiten den Lilywhites in dieser Spielzeit überraschend große Probleme. Am vergangenen Wochenende gab es ein weiteres Beispiel für diese These, als die Spurs zu Gast bei Crystal Palace mit 0:1 verloren.

Auf die ersten neun Spieltage gerechnet erzielte Tottenham die zweitmeisten erwartbaren Tore (17,7 xG). Nur Manchester City (18,5 xG) schnitt in dieser Kategorie besser als die Hausherren ab.

Konstanz vermisst Spurs-Trainer Ange Postecoglou dennoch. Beim 0:1 gegen Crystal Palace kamen die Lilywhites nur auf 0,74 erwartbare Treffer und gaben nicht mehr als elf Schüsse ab.

Vier Siege stehen vier Niederlagen gegenüber, gerade mal ein Ligaspiel endete für die Spurs in einer Punkteteilung. Zudem erzielten die Hausherren in vier Liga-Begegnungen maximal einen Treffer.

Tottenham - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Tottenham: 0:1 Crystal Palace (A), 1:0 Alkmaar (H), 4:1 West Ham (H), 2:3 Brighton (A), 2:1 Ferencvaros (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:0 Southampton (H), 5:0 Sparta Prag (H), 2:1 Wolverhampton (A), 3:2 Fulham (H), 4:0 Slovan Bratislava (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham vs. Manchester City: 0:2 (H), 0:1 (H), 3:3 (A), 1:0 (H), 2:4 (A).

Das erste Spiel im EFL-Cup gewann die Postecoglou-Elf nur knapp mit 2:1 gegen Coventry und hatte sogar noch Glück. Im Vergleich der erwartbaren Tore (1,27:2,22 xG) hatten die Lilywhites deutlich das Nachsehen.

Manchester City erledigte seine Aufgaben in dieser Saison bislang fast fehlerfrei. Zwar gewannen die Skyblues in ihrer ersten EFL-Cup-Partie ebenfalls nur mit 2:1 gegen Watford, hatten aber ein wesentlich stärkeres erwartbares Ergebnis als die Spurs auf ihrer Seite (1,98:0,46 xG).

Defensiv leistete sich Manchester City zwar schon den ein oder anderen Aussetzer, doch „Über 1,5 Gegentore“ sah Pep Guardiola nur in zwei von 15 Pflichtspielen.

Die erwartbaren Gegentore (9,0 xGA) im Ligaalltag decken sich mit dem grundsätzlich stabilen Auftreten in der City-Hintermannschaft. Es ist ligaweit der zweitbeste Wert.

Zusätzlich verhinderte der amtierende englische Meister in drei Champions-League-Auftritten ein Gegentor (insgesamt 9:0 Tore) und dominierte die meisten Partien.

So seht ihr Tottenham - Manchester City im TV oder Stream:

30. Oktober 2024, 21.15 Uhr, Tottenham Hotspur Stadium

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Darüber hinaus erlaubte Manchester City in den beiden vorangegangenen Vergleichen mit den Spurs kein Gegentor, sodass ein Sportwetten Bonus für „Tottenham unter 0,5 Tore“ und Quoten von circa 4,50 ebenfalls attraktiv erscheint.

Drei der vier vorangegangenen Aufeinandertreffen hätten mit einer Wette auf „Beide Teams treffen: Nein“ zum Erfolg geführt. Dementsprechend hoch erscheinen die Quoten von 2,65 für diese Wett-Variante.

Tottenham vs Manchester City: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Tottenham: Forster, Dragusin, Davies, van de Ven, Udogie, Kulusevski, Bentancour, Maddison, Werner, Solanke, Moore

Ersatzbank Tottenham: Vicario, Porro, Romero, Bissouma, Gray, Bergvall, Sarr, Johnson, Richarlison

Startelf Manchester City: Ortega, Lewis, Dias, Akanji, Gvardiol, O‘Reilley, Savinho, McAtee, Foden, Nunes, Haaland

Ersatzbank Manchester City: Ederson, Carson Ake, Stones, Gündogan, Silva, Kovacic

Von beiden Trainern erwarten wir einige Veränderungen im Vergleich zum letzten Pflichtspiel. Die Spielidee beider Trainer ist jedoch so tief im gesamten Kader verankert, dass einem Duell auf hohem Niveau nichts im Wege steht.

Tendenziell erwarten wir jedoch etwas weniger Tore. Beide Mannschaften zählen in der Premier League zu den Top-5 Hintermannschaften im Vergleich der erwartbaren Gegentreffer.

Unser Tottenham - Manchester City Tipp: Tottenham unter 1,5 Tore

Ein Gegentor ließ Manchester City in dieser Spielzeit schon häufiger zu, „Über 1,5 Gegentore“ gab es hingegen nur in zwei von 15 Pflichtspielen. Die Spurs traten bislang wechselhaft auf und haben erst am letzten PL-Spieltag einen herben Rückschlag eingesteckt (0:1 vs. Crystal Palace).