Tottenham vs Dortmund Prognosen, Wett Tipps und Quoten | Champions League am 20.01.2026

SPORT1 Betting 19.01.2026 • 18:00 Uhr Die aktuellen Tottenham vs Dortmund Prognosen von unseren Wett-Experten für das Champions-League-Duell am 20.01.2026.

Duelle zwischen der Bundesliga und der Premier League werden immer mit besonders großer Spannung erwartet. Am Dienstag, den 20.01.2026, dem siebten Spieltag der laufenden Champions-League-Saison, kreuzt Borussia Dortmund mit dem Tottenham Hotspur FC in der englischen Hauptstadt die Klingen.

Beide Vereine sind aktuell in der Königsklasse mit elf Punkten (3S, 2U, 1N) Tabellennachbarn auf den Rängen 10 und 11. Damit dürfen sowohl die Spurs als auch der BVB noch auf einen Platz unter den Top 8 hoffen. Nur die besten acht Teams ziehen direkt ins CL-Achtelfinale ein. Die Londoner stecken allerdings in der Krise.

Diese Probleme sind den Buchmachern nicht entgangen. So rechnet Winamax mit einem engen Duell, schickt die Gäste aber als leichte Favoriten auf den Rasen. Für einen Auswärtssieg gibt es aktuell eine 2,45, während ein Heimdreier mit einer 2,70 bezahlt wird. Wir sehen allerdings die Hausherren knapp vorne und entscheiden uns für den Wett Tipp “Doppelte Chance 1/x”. Hierfür bekommen wir bei Winamax eine Quote von 1,56!

Analyse der bisherigen Leistungen und Quoten

In der Vorsaison landete der Tottenham Hotspur FC in der Premier-League-Tabelle auf einem enttäuschenden 17. Platz. Nur durch den Triumph in der Europa League hatte der Verein am Ende das CL-Ticket gelöst. Unter dem neuen Coach Thomas Frank sollte es in dieser Spielzeit wieder aufwärts gehen. Doch nach 22 Spieltagen stehen die Spurs im englischen Oberhaus auch nur auf Rang 14. Aktuell liegen die Londoner tabellarisch näher an der Abstiegszone als an den Champions-League-Plätzen. Besonders bitter war am Wochenende im Derby die 1:2-Heimniederlage gegen Kellerkind West Ham United.

Nach fünf Pflichtspielen im Jahr 2026 wartet der THFC noch auf den ersten Sieg (2U, 3N). So wackelt der Stuhl von Trainer Frank bedenklich. In der vergangenen Woche hatte der Klub mit Johnny Heitinga einen neuen Co-Trainer verpflichtet, der gerüchteweise bei einer Entlassung des Chefs interimsweise einspringen könnte. International haben die Spurs aber nur eines der letzten 12 Spiele verloren. Auch können die Londoner eine gute Bilanz gegen den BVB vorweisen. In der Königsklasse ist man gegen die Westfalen nach vier Duellen noch ohne Punktverlust. Die einzigen beiden Pleiten setzte es in der Europa League.

Die Borussia reist dagegen nicht gern auf die Insel. Zehn der letzten 14 Gastspiele in England gingen verloren (3S, 1U). In dieser Spielzeit gab es schon ein 1:4 bei Manchester City, was aber die einzige Niederlage im Wettbewerb war. In der Bundesliga ist Dortmund schon seit elf Spielen ungeschlagen (7S, 4U). Am Wochenende zitterte sich die Truppe von Coach Niko Kovac gegen St. Paulo allerdings zu einem knappen 3:2-Heimsieg. Die Hausherren hatten erst 2:0 geführt, dann jedoch den Ausgleich kassiert. Erst ein später Strafstoß (90.+6) sorgte für den Dreier. Das Ergebnis stimmte somit erneut bei der Borussia.

Die Leistungen lassen aber oft zu wünschen übrig. Die Mannschaft hat spielerisch große Lücken nach oben und spielt aktuell sehr unsauber. Man lässt zudem zu viele defensive Standards zu und geht mit Führungen zu sorglos um. Die guten Ergebnisse sind zu oft das Resultat der individuellen Klasse, der körperlichen Fitness und der Moral. In der Königsklasse gab es ein 4:4 bei Juventus und ein 4:2 in Kopenhagen. Hinzu kommen Heimsiege gegen Bilbao (4:1) und Villarreal (4:0). Das jüngste 2:2 daheim gegen Bodö/Glimt war dagegen eine Enttäuschung.

Tottenham vs Dortmund: Wett Tipps und Prognosen

Für dieses Spitzenspiel haben wir verschiedene Wett Tipps analysiert, die auf den aktuellen Daten und Formkurven basieren. Neben unserem Haupttipp bekommt ihr wie gewohnt drei weitere heiße Tipps. Bei unseren Tottenham vs Dortmund Prognosen berücksichtigen wir vor allem die Heimstärke der Spurs und die Chancenverwertung des BVB.

Doppelte Chance 1/x ( Quote 1,56 bei Winamax ): Schaut man auf die Formkurve, müssten die Gäste aus Westfalen die Favoriten sein. Doch auch beim BVB war zuletzt nicht alles Gold was glänzte. In der Königsklasse zeigen die Spurs zudem ein anderes Gesicht als in der Premier League. Die einzige Pleite war das 3:5 in Paris, als man im Prinzenpark zweimal in Führung gegangen war. Die Lilywhites sind außerdem seit 23 Europapokal-Spielen ungeschlagen. Zudem fühlt sich der BVB in England wie erwähnt nicht wirklich wohl.

Beide Teams treffen ( Quote 1,64 bei Winamax ): Die Zuschauer dürfen sich freuen. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in dieser CL-Saison besonders treffsicher waren. Die Schwarz-Gelben stellen mit 19 Toren (zusammen mit PSG) die beste Offensive in der Königsklasse. Auch hat Dortmund mit 24 Prozent die beste "Shot Conversion" im Turnier. Gegen St. Pauli (2) und gegen Frankfurt (3) hatte die Borussia zuletzt in der Bundesliga aber einige Gegentore kassiert. So gehen wir nicht von "Weißen Westen" aus.

Über 2,5 Tore ( Quote 1,76 bei Winamax ): Die Begegnungen von Borussia Dortmund in der Champions League stehen in dieser Spielzeit für viel Spektakel. Mit im Schnitt über fünf Treffern pro Spiel gehören sie zu den torreichsten des Wettbewerbs. Und auch am Dienstag in London dürften mehr als zwei Tore fallen.

Spurs über 1.5 Tore (Quote 2,17 bei Winamax): Die Spurs sind wie erwähnt im Europapokal ziemlich heimstark. Nur Arsenal (2,8) kommt 2025/26 von den Premier-League-Klubs auf mehr Tore pro Spiel als die Lilywhites (2,2). An Matchday 4 gab es 4:0 vor den eigenen Fans gegen Kopenhagen. Dann folgte ein 3:0 daheim gegen Slavia Prag. Die Heimbilanz im laufenden Wettbewerb steht bei drei Siegen aus drei Spielen bei 8:0 Toren.

Im Europapokal tritt Tottenham bisher ziemlich pragmatisch und kontrolliert auf. Durch frühe Tore bekamen die Spurs die Partie dann jeweils schnell in den Griff. Damit sind die Spurs das einzige Team, welches alle seine drei CL-Heimspiele 2025/26 ohne Gegentor gewinnen konnte. Zudem sind die Lilywhites in internationalen Spielen eine Heimmacht. Seit Februar 2020 musste man hier keine Niederlage mehr hinnehmen.

Beim BVB läuft aktuell auch nicht alles rund. Zudem ist die individuelle Klasse der Schwarz-Gelben dieses Mal gegen die Londoner kein besonderer Trumpf. Denn beim Marktwert liegen die Hausherren mit 873 Mio. zu 502 Mio. Euro vorne. Wir trauen den Hausherren somit mindestens einen Punkt zu und spielen mit einer Quote von 1,56 bei Winamax den Tipp “Doppelte Chance 1/x”.