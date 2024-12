Tottenham - Wolverhampton Tipp, Prognose & Quoten | 29.12.2024

Unser Tottenham - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 29.12.2024 lautet: Vier der letzten fünf Ligaspiele haben die Spurs verloren. Im Wett Tipp heute wackelt nicht zum ersten Mal die Hintermannschaft der Lilywhites.

Der Trainerwechsel hat Wolverhampton neues Leben eingehaucht. Vitor Pereira gewann seine ersten beiden Begegnungen mit Wolverhampton. Eine Entwicklung, die unsere Tottenham Wolverhampton Prognose maßgeblich beeinflusst hat. Zudem stecken die Gastgeber derzeit in einer handfesten Ergebniskrise.

Die Talfahrt der Spurs könnte nach unserem Tottenham Wolverhampton Wett Tipp heute ein neues Tief erreichen. Für eine Quote von 2,35 spielen wir bei Winamax eine “doppelte Chance X2”.

Darum tippen wir bei Tottenham vs Wolverhampton auf “Doppelte Chance X2”:

Tottenham vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Der neueste Trend öffnet mit Blick auf die Tottenham Wolverhampton Wettquoten für eine Wette ohne Einzahlung . Passend zum Aufeinandertreffen mit den Spurs sind die Wolves wieder in Form und bringen es bei den Tottenham Wolverhampton Quoten auf den 4,75-fachen Gewinn.

Passend, weil Tottenham bereits die letzten drei direkten Duelle gegen Wolverhampton verloren hat und über die vergangenen Wochen in der Premier League den Anschluss an die europäischen Plätze verloren hat.

Tottenham vs Wolverhampton Prognose: Von den Abstiegsrängen befreit

Weder im Duell mit den Foxes (0,80 xGA) noch im Kräftemessen mit den Red Devils (0,44 xGA) fanden die gegnerischen Spieler einen Weg durch die stabile Verteidigung der Wolves. Damit haben die Gäste in zwei Spielen unter dem neuen Trainer bereits mehr Weiße Westen gesammelt als an den vorangegangenen Spieltagen (1).

Diese Entwicklung schafft für unseren Tottenham vs. Wolverhampton Tipp eine erste Grundlage, die vom offensiven Output (5 Tore in 2 Spielen) zusätzlich ergänzt wird. Speziell auf Matheus Cunha (10 Tore, 4 Torvorlagen) sollten die Spurs ein Auge werfen.

Tottenham - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Ange Postecoglou steckt bei den Lilywhites in einer Sackgasse, hat nur eine der sechs vorangegangenen Partien im englischen Oberhaus gewonnen und gleichzeitig vier Niederlagen eingesteckt.

Von seinem riskanten Offensivfußball rückt der Australier trotz der letzten Misserfolge keinen Millimeter ab. Das bezahlten die Lilywhites in ihren letzten beiden Heimspielen gegen Liverpool (3:6) und Chelsea (3:4) mit insgesamt zehn Gegentreffern extrem teuer.

“Wolverhampton über 1,5 Tore” wäre in unseren Augen eine mögliche Alternative zu unserem Tottenham vs. Wolverhampton Tipp. Verwendet ihr diesen Bwin Bonus , habt ihr die Chance auf den 2,30-fachen Gewinn.

Mindestens zwei Treffer der Gäste würden die Resultate der letzten Aufeinandertreffen hervorragend unterstreichen. Wolverhampton gewann vier der fünf vorherigen Duelle und erzielte in den letzten beiden Vergleichen “Über 1,5 Tore”.

So seht ihr Tottenham - Wolverhampton im TV oder Stream:

Was wir ebenfalls nicht ausschließen wollen, ist eine Nullnummer für die Spurs. Tottenham verpasste am Boxing-Day beim Aufeinandertreffen mit Nottingham Forest (0:1) zum zweiten Mal in den letzten fünf Ligaspielen einen Torerfolg.