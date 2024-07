Trabzonspor - Ruzomberok Tipp, Prognose & Quoten | 1.8.24

von SPORT1 Betting 31.07.2024 • 12:05 Uhr Trabzonspor - Ruzomberok Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Quali Wette | Wird dieses Duell nochmal eng?

Unser Trabzonspor - Ruzomberok Sportwetten Tipp zum Europa League Quali Spiel am 01.08.2024 lautet: Durch den Hinspiel-Sieg stehen die „Bordo Mavililer“ schon mit mehr als nur einem Bein in der nächsten Runde. Im Wett Tipp heute müssten die Türken den Deckel auf das Duell drauf machen.

In der vergangenen Woche bestritt Trabzonspor das 150. Europapokalspiel seiner Vereinsgeschichte. Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei MFK Ruzomberok im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League haben die Bordeauxrot-Blauen das Tor zum Weiterkommen weit aufgestoßen. Damit scheint das Rückspiel am Donnerstag im Papara Park von Trabzon nur noch Formsache zu sein. Das sehen auch die Wettquoten so, welche die Hausherren als klare Favoriten ins Rennen schicken.

Ein Selbstläufer wird die Partie aber nicht. So spielen wir beim Trabzonspor Ruzomberok Tipp mit einer Quote von 2.07 bei Betano die Wette „Doppelte Chance 1X & beide treffen“.

Darum tippen wir bei Trabzonspor vs Ruzomberok auf „DC 1X & beide treffen“:

Trabzonspor hat bei der Qualität klar die Nase vorne.

Der MFK kam international noch nie über die dritte Quali-Runde hinaus.

Ruzomberok wartet seit 3 Pflichtspielen auf einen Sieg.

Trabzonspor vs Ruzomberok Quoten Analyse:

Die „Bordo Mavililer“ sind individuell natürlich deutlich besser besetzt als die „Ruza“. Beim Marktwert haben die Türken mit einem Wert von über 94 Mio. Euro gegenüber einem Wert von nur 6,68 Mio. Euro bei den Slowaken klar die Nase vorne. Auch hat der Süper Lig-Vertreter international weitaus mehr Erfahrung vorzuweisen.

So bekommt ihr für einen Heimsieg im Rückspiel im besten Fall eine Quote von 1.28. Auf der Gegenseite wartet der bis zu 9,5-fache Wetteinsatz auf euch, wenn die Gäste als Sieger vom Platz gehen. Ein Tipp auf den MFK ist natürlich höchst riskant und sollte nicht ohne eine Absicherung wie eine Gratiswette gespielt werden.

Trabzonspor vs Ruzomberok Prognose: Setzt sich die Erfahrung der Türken auch dieses Mal durch?

In der vergangenen Saison waren die „Bordo Mavililer“ der erste Verfolger der Spitzenteams Galatasaray und Fenerbahce. Mit 35 Punkten Rückstand auf die Spitze konnte Trabzonspor aber nicht wirklich mithalten. Zudem erreichte Trabzon das Pokal-Endspiel, kassierte dort allerdings eine knappe Pleite gegen Besiktas (2:3). In dieser Spielzeit soll der Rückstand auf die beiden Vereine aus Istanbul wieder deutlich verkürzt werden. Die Fans träumen natürlich von der achten Meisterschaft. Erst in der Spielzeit 2021/22 hatte Trainer Abdullah Avci die Bordeauxrot-Blauen zum letzten Ligatitel geführt.

Damit es wieder aufwärts geht, wurde in diesem Sommer eine Transfer-Offensive gestartet. Schon acht neue Spieler wurden verpflichtet. Dabei blieben die Verantwortlichen mit Ausgaben von knapp über 7 Mio. Euro aber recht bescheiden. Einer der Neuzugänge konnte sich im Hinspiel gegen Ruzomberok gleich in die Torschützenliste eintragen. Flügelspieler Cihan Canak, der für zwei Millionen Euro von Standard Lüttich verpflichtet wurde, erzielte nach seiner Einwechslung in der Nachspielzeit (90.+1) das Tor zum 2:0-Endstand. Der Schwarzmeer-Klub stand schon viermal in der EL-Gruppenphase.

2005/06 wurde der MFK Ruzomberok zum ersten und bisher einzigen Mal slowakischer Meister. Seitdem war der zweite Platz in der Spielzeit 2021/22 das beste Ergebnis. Mit dem fünften Rang am Ende der vergangenen Saison hätte die „Ruza“ eigentlich den internationalen Wettbewerb verpasst. Doch der „Mestsky Futbalovy klub“ gewann im Mai 2024 das Pokalfinale gegen Titelverteidiger Spartak Trnava (1:0). Nun hoffen die Männer von Coach Ondrej Smetana auf die erste Gruppenphase überhaupt. Zweimal hatte man bisher als bestes Ergebnis in einem UEFA-Wettbewerb die dritte Quali-Runde erreicht.

In diesem Jahr legte der Pokalsieger in Runde 1 gegen Tobol aus Kasachstan los. Hier gewannen die Slowaken das Hinspiel daheim mit 5:2, obwohl man mit 0:1 in Rückstand geraten war und es zwischenzeitlich 2:2 stand. So konnte sich der MFK im Rückspiel eine 0:1-Pleite leisten. Im ersten Duell gegen Trabzonspor hatte Ruzomberok bei den Gesamtschüssen (16:10) und bei den xG (2,45:1,92) eigentlich die Nase vorne gehabt. Trotzdem setzte es eine 0:2-Pleite. Auch der Auftakt in die neue Liga-Saison verlief mit einem 1:1 daheim gegen Dukla Banská Bystrica nicht optimal.

Trabzonspor - Ruzomberok Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Trabzonspor: 2:0 Ruzomberok (A), 4:2 Ankaragücü (H), 2:3 Besiktas (A), 1:0 Basaksehir (A), 3:0 Istanbulspor (H)

Letzte 5 Spiele Ruzomberok: 1:1 Dukla Banska Bystrica (H), 0:2 Trabzonspor (H), 0:1 Tobol (A), 5:2

Letzte Spiele Trabzonspor vs Ruzomberok: 2:0 (A)

Beide Vereine waren in der Vorwoche erstmals aufeinander getroffen. Trabzonspor hatte im UEFA-Pokal der Saison 1996/97 schonmal gegen eine slowakische Mannschaft gespielt. Hier erreichte der Schwarzmeer-Klub nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel bei Slovan Bratislava mit einem 4:1-Heimsieg im Rückspiel doch noch die nächste Runde.

Ruzomberok bekam es dagegen das erste Mal mit einem Verein aus der Türkei zu tun. Am vergangenen Donnerstag wurde der Wert von 2,5 Toren nicht erreicht. Dieses Mal rechnen die Bookies aber fest mit mehr als zwei Treffern. So gibt es bei Intertops für den Tipp „Über 2,5 Tore“ lediglich eine Quote von 1.50.

Unser Trabzonspor - Ruzomberok Tipp: „DC 1X & beide treffen“

Die Slowaken haben im Hinspiel keine schlechte Leistung abgeliefert und hätten mehr verdient gehabt als eine 0:2-Pleite. Am Ende setzten sich aber die Erfahrung und die Qualität der Türken durch. Zudem war Trabzon-Keeper Ugurcan Cakir mit neun Paraden in Bestform.

Diesen Vorsprung werden sich die „Bordo Mavililer“ vor den eigenen Fans nun nicht mehr nehmen lassen. Vor allem, weil sich die „Ruza“ auswärts im Europapokal deutlich schwerer tut als daheim. Dieses Mal trauen wir den Gästen aber zumindest den Ehrentreffer zu. Außerdem ist es gut möglich, dass sich die Hausherren mit einem Remis begnügen.