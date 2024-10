Twente - Lazio Rom Tipp, Prognose & Quoten | 24.10.2024

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 12:00 Uhr Twente - Lazio Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Europa League Wette | Marschieren die Römer zum nächsten Sieg?

Unser Twente - Lazio Rom Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 24.10.2024 lautet: Lazio gab sich im bisherigen Verlauf der Europa League keine Blöße und holte sechs Punkte aus zwei Spielen. In unserem Wett Tipp heute soll ein weiterer Triumph folgen.

„The Tukkers“, wie die Kicker aus der Region Twente auch genannt werden, müssen sich auf internationaler Ebene keineswegs verstecken und sind nach wie vor ungeschlagen (2U). Dennoch setzten die Recken aus den Niederlanden die Generalprobe gegen RKC Waalwijk in den Sand und kamen gegen das Tabellenschlusslicht nicht über ein 2:2 hinaus. Lazio Rom unterlag zuletzt in Turin gegen den italienischen Rekordmeister Juventus mit 0:1. Trotzdem sind die Italiener in unserer Twente Lazio Rom Prognose leicht zu favorisieren.

Ob es am Ende gegen die Niederländer zum Auswärtssieg reicht, wird sich zeigen. Wir spielen unseren Twente Lazio Rom Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Twente vs Lazio Rom auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Lazio gewann beide EL-Duelle souverän.

Die Italiener verfügen über einen besseren Kader.

Twente hat keines der beiden Spiele in der Europa League gewonnen.

Twente vs Lazio Rom Quoten Analyse:

Obwohl Lazio die Gegner in der Europa League dominierte, sind die Italiener im direkten Duell mit Twente nicht als Favorit gesetzt. Vielmehr legen die Bookies ausgeglichene Twente Lazio Rom Quoten am Drei-Weg-Markt an den Tag. Diese bewegen sich zwischen 2,60 und 2,75.

Die Niederländer absolvierten beide Paarungen in der Europa League mit einem 1:1. Ein Spielausgang, den die Wettanbieter mit deutscher Lizenz auch diesmal keineswegs ausschließen und mit durchschnittlichen Twente Lazio Rom Wettquoten in Höhe von 5,50 bewerten.

Twente Enschede vs Lazio Rom Prognose: Teilt Twente erneut die Punkte?

Nach mehr als zehn Jahren feierten die Niederländer ihre Rückkehr in die Europa League. Direkt am ersten Spieltag sorgte das Team von Trainer Joseph Oosting für eine Überraschung und entführte mit einem 1:1 Zähler aus dem Old Trafford gegen Manchester United.

Der zweite Spieltag brachte trotz zwischenzeitlicher Führung auf heimischem Boden gegen Fenerbahce lediglich ein 1:1 mit sich. Twente traf bisweilen in jedem Europa-League-Spiel, stand aber defensiv nicht sicher und ließ jeweils ein Gegentor zu.

Auf nationaler Ebene haben „The Tukkers“ zuletzt an Boden verloren, kassierten gegen Feyenoord eine Niederlage (1:2) und kamen, wie bereits erwähnt, kürzlich beim Tabellenschlusslicht RKC Waalwijk nicht über ein Remis hinaus. Dennoch ist der einmalige niederländische Meister nach wie vor auf heimischem Boden in der Liga ungeschlagen (2S, 2U). In jedem Heimspiel resultierte mindestens ein eigener Treffer.

Drei der vier Begegnungen vor heimischer Kulisse führten zu mindestens zwei Toren. Zwei der vier Heimspiele endeten mit einem 1:1-Remis. Hierbei könnte es sich ebenfalls um einen möglichen Spielausgang in unserem Twente Lazio Rom Tipp handeln.

Twente Enschede - Lazio Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Twente: 2:2 RKC Waalwijk (A), 1:2 Feyenoord Rotterdam (A), 1:1 Fenerbahce (H), 1:0 NAC Breda (H), 1:1 Manchester United (A).

Letzte 5 Spiele Lazio Rom: 0:1 Juventus Turin (A), 2:1 FC Empoli (H), 4:1 OGC Nizza (H), 3:2 FC Turin (A), 3:0 Dynamo Kiew (A).

Letzte 5 Spiele Twente vs. Lazio Rom: -

In der letzten Saison spielte Lazio Rom sogar in der Königsklasse und schaffte dort den Sprung bis ins Achtelfinale. Gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern schieden die Römer aber aus. Sehr dominant präsentierte sich Lazio hingegen in dieser Saison auf internationaler Ebene. Der erste Spieltag führte gegen Dynamo Kiew zu einem souveränen 3:0-Erfolg.

Ebenfalls bärenstark zeigte sich die Elf von Trainer Marco Baroni im zweiten Spiel gegen OGC Nizza und setzte sich mit 4:1 durch. Auch in der Twente Lazio Rom Prognose haben die Italiener gute Chancen auf ein weiteres Erfolgserlebnis. Die Römer führen derzeit die Europa-League-Tabelle an und haben beste Karten, in die nächste Runde einzuziehen.

Auf nationaler Ebene sind die Leistungen als durchwachsen zu bewerten. Nur zwei der letzten vier Serie-A-Spieltage waren von Erfolg gekrönt. In den Stadien des Gegners offenbarten sich die Recken aus der italienischen Hauptstadt torhungrig und verpassten lediglich beim 0:1 in Turin einen eigenen Treffer. Drei der vier Auswärtsspiele endeten mit drei oder mehr Toren. Die Defensive stand keineswegs sicher und musste sich auswärts im italienischen Oberhaus sieben Gegentore ankreiden lassen.

Twente vs Lazio Rom: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Twente: Unnerstall - van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine - Regeer, Vlap, van Wolfswinkel, Steijn, van Bergen - Lammers

Ersatzbank Twente: El Maach - Tyton, Lagerbielke, Hoorenbeeck, M. Rots, Kuipers, Besselink, Kjölö, Kuster, Panneflek, Eiting, Ltaief

Startelf Lazio Rom: Provedel - Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares - Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos

Ersatzbank Lazio Rom: Furlanetto - Mandas, Patric, Gigot, Pellegrini, Vecino, Castrovilli, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna, Pedro

Bei Twente fehlt im zentralen Mittelfeld der Langzeitverletzte Michal Sadílek. Darüber hinaus fällt Younes Taha aufgrund seines Schienbeinbruchs längerfristig aus. Der Akteur im offensiven Mittelfeld kam jedoch im Regelfall nur von der Bank. Grundlegend ist nämlich Sem Steijn im offensiven Mittelfeld gesetzt. Der Niederlänger erzielte in neun Liga-Duellen acht Tore. In der Europa League blieb ihm bisweilen ein Treffer verwehrt.

Bei den Römern fehlt in der Twente gegen Lazio Rom Prognose auf der rechten Außenbahn der gesperrte Tijjani Noslin. Zuletzt war der Niederländer hinter Gustav Isaksen aber nur die zweite Wahl auf dieser Position. Für offensive Momente sorgten bei Lazio Taty Castellanos und Neuzugang Boulaye Dia. Beide erzielten zwei Tore in der Europa League und waren in der Serie A jeweils dreimal erfolgreich.

Unser Twente - Lazio Rom Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Spielerisch sind die Kicker aus der italienischen Hauptstadt überlegen und zeigen mit 236,35 Millionen Euro mehr Qualität in den eigenen Reihen auf als die Gastgeber aus Enschede (76,83 Millionen Euro). Darüber hinaus gaben sich die Adler aus Rom bisher im Turnierverlauf keine Blöße und holten sechs Punkte aus zwei Duellen.

Dennoch halten wir eine reine Siegwette für sehr riskant. Die Niederländer sollten zuhause nicht unterschätzt werden und sind zudem immer für einen Treffer zu haben. Aus diesem Grund ist das Unentschieden mit mindestens zwei Toren abzusichern.