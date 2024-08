Ulm - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 16.08.2024

SPORT1 Betting 15.08.2024 • 11:00 Uhr Ulm - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine DFB Pokal Wette | Können die Spatzen den Rekordmeister ärgern?

Unser Ulm - Bayern Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 16.08.2024 lautet: Der FC Bayern will unter dem neuen Coach gleich mal einen gelungenen Start hinlegen. Im Wett Tipp heute bei Zweitligist Ulm spricht auch nicht wirklich etwas gegen dieses Vorhaben.

Nach dem enttäuschenden 3. Platz am Ende der vergangenen Bundesliga-Saison und der ersten Spielzeit ohne Titel seit 2011/12 muss beim FC Bayern München in dieser Saison etwas passieren. Da sich der Rekordmeister bei der Trainersuche viele Absagen eingehandelt hatte, darf sich nun Vincent Kompany versuchen. Zudem waren die Verantwortlichen auch auf dem Transfermarkt recht aktiv.

Am Freitagabend in der Ulm Bayern Prognose wird der neue FCB im Pokal einer ersten Bewährungsprobe unterzogen. Hier hatten die Münchner mit Zweitligist SSV Ulm nicht unbedingt Losglück. Doch die Buchmacher haben keine Zweifel am Erfolg des Favoriten.

Wir entscheiden uns beim Ulm Bayern Wett Tipp heute mit einer Quote von 1,85 bei Bet-at-home für die Wette „Sieg Bayern mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Ulm vs Bayern auf „Sieg Bayern mit HC -2 „:

Ulm ist mit 2 Niederlagen in die Zweitliga-Saison gestartet

Die Bayern haben eine gute Vorbereitung gespielt (4S, 1U)

Bei der Qualität liegt der Rekordmeister haushoch vorne

Ulm vs Bayern Quoten Analyse:

Eigentlich liegt nur eine Liga zwischen beiden Vereinen. Trotzdem treffen hier Welten aufeinander. Die Münchner wurden bis 2023 elfmal in Serie deutscher Meister. Die Spatzen spielten hingegen vor zwei Jahren noch in der Regionalliga.

Dementsprechend haben sich auch die besten Buchmacher eine klare Meinung zur Ulm Bayern Prognose gebildet. Für einen Sieg der Gäste in der regulären Spielzeit klettern die Quoten maximal auf einen Wert von 1,12.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren in 90 Minuten bei Betano Ulm vs. Bayern Quoten von 25,0.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Ulm vs Bayern Prognose: Wie verläuft das Debüt von Coach Kompany?

Der SSV Ulm war in der vergangenen Drittliga-Saison als Aufsteiger die große Überraschung und schaffte den souveränen Durchmarsch. Am Ende hatten die Spatzen 14 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang 3. Dabei konnten die Schwaben vor allem durch die beste Defensive der Liga (38) und den zweitbesten Sturm (65) überzeugen. Doch im Fußball-Unterhaus wird der Höhenflug der Ulmer aller Voraussicht nach enden. Hier kämpft die Truppe von Coach Thomas Wörle nun gegen den Abstieg. Der Neuling will vor allem Teamgeist, Geschlossenheit und eine eingespielte Mannschaft in den Ring werfen.

Doch wie schwer die Mission „Klassenerhalt“ wohl werden wird, zeigten schon die ersten beiden Spiele der neuen Saison. Nach einer 1:2-Heimpleite gegen Kaiserslautern kassierten die Ulmer ein 0:1 bei Mitaufsteiger Regensburg. Nun soll der erste Saisonsieg ausgerechnet gegen die Bayern her. Der Verein nimmt zum 25. Mal am DFB-Pokal teil. Das beste Ergebnis stammt aus dem Jahr 1981/82, als man ins Viertelfinale einzog. Die letzte Pokal-Überraschung glückte den Spatzen in der Spielzeit 2018/19. Damals gewannen sie in Runde 1 mit 2:1 gegen die Frankfurter Eintracht.

Die Bayern hatten in der vergangenen Saison acht Niederlagen und 45 Gegentore in der Bundesliga hinnehmen müssen. Das reichte am Ende nur für den 3. Platz. Nach einem frühen Aus im Pokal ging es in der Champions League immerhin bis ins Halbfinale. Trotzdem will der Rekordmeister nicht nochmal so eine Saison erleben. Für Vincent Kompany ist die Stelle bei den Bayern natürlich eine große Chance. Bisher hört man von der Verbindung zwischen Coach und seinen Profis auch nur Gutes. Die Spieler nehmen die Ideen und den auf Pressing ausgerichteten Spielstil des Trainers wohl sehr gut an.

Zudem setzt der belgische Coach bisher sehr konsequent auf junge Spieler wie Tel oder Pavlović. Als Neuzugänge wurden bisher Olise (Crystal Palace), Palhinha (Fulham) und Ito (VfB) vermeldet. Dafür ließ man Spieler wie de Ligt und Mazraoui (beide Manchester United) ziehen. In fünf Testspielen gab es vier Siege und ein Remis. Vor allem die zwei Erfolge gegen Tottenham sorgten für Aufsehen. Im letzten Testspiel gab es ein 3:0 gegen WSG Tirol. In den vergangenen Jahren sorgte der Rekordmeister im Pokal nicht für viele Ausrufezeichen. In den vergangenen vier Spielzeiten schied der FCB dreimal in Runde 2 aus.

Ulm - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ulm: 0:1 Regensburg (A), 1:2 Kaiserslautern (H), 2:2 VfB Stuttgart II (H), 1:1 FC Ingolstadt (A), 3:1 Unterhaching (A)

Letzte 5 Spiele Bayern: 3:0 WSG Tirol (H), 3:2 Tottenham Hotspur (A), 2:1 Tottenham Hotspur (H), 1:1 Düren Merzenich (A), 14:1 Rottach-Egern (A)

Letzte 5 Spiele Ulm vs Bayern: 0:4 (A), 0:1 (H), 1:1 (H), 1:9 (A), 6:4 (A)

In den Jahren 1945 bis 1974 standen sich beide Vereine insgesamt 20 Mal in der Ober- und der Regionalliga gegenüber. Hier hatten auch die Ulmer mit acht Siegen zu sechs Niederlagen knapp die Nase vorne.

Das einzige Pokal-Duell wurde 1936 ausgetragen. Damals setzten sich die Spatzen in der 1. Runde auswärts mit 4:3 durch. Das einzige Duell in der „jüngeren“ Vergangenheit stammt aus der Saison 1999/2000.

Damals gewannen die Münchner beide Vergleiche in der Bundesliga ohne Gegentor (1:0, 4:0). Kann der SSV auch dieses Mal keinen Treffer gegen den FCB erzielen, bekommt ihr in der Ulm Bayern Prognose für „Sieg Bayern zu Null“ bei NEObet Wettquoten von 1,78. Ganz einfach spielt sich dieser Tipp in Verbindung mit dem aktuellen NEObet Promo Code.

Unser Ulm - Bayern Tipp: Sieg Bayern mit HC -2

Die Kräfteverhältnisse bei diesem Duell sind mehr als klar, obwohl die Bayern in der ersten Pokal-Runde noch ein leichteres Los erwischen hätten können. Zudem sind die Ulmer schon im Spielrhythmus.

Doch die ersten beiden Partien im Unterhaus konnten die Spatzen nicht wirklich dafür nutzen, um in Form zu kommen oder etwas Selbstbewusstsein zu tanken. Nun trifft man im ersten Pflichtspiel auch noch auf den FCB unter dem neuen Coach.

Hier werden die Münchner besonders motiviert und besonders schwer auszurechnen sein. Eine Überraschung können wir uns hier nicht vorstellen. Stattdessen spricht alles eher für einen deutlichen Sieg des Rekordmeisters.