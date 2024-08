Ulm - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 04.08.2024

Unser Ulm - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.08.2024 lautet: Der Betzenberg muss noch bis zum zweiten Spieltag auf ein Heimspiel der Roten Teufel warten. Zuvor gehen wir im Wett Tipp heute im Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger aus Ulm von mehreren Treffern aus.

Markus Anfang bildet gemeinsam mit seinem ewigen Begleiter Florian Junge das neue Trainer-Duo beim 1. FC Kaiserslautern. Die Roten Teufel wollten in der kommenden Spielzeit spielbestimmender agieren und genossen diesen Ansatz sichtlich in der Vorbereitung.

Zum Auftakt reist der FCK zum SSV Ulm. Die Spatzen gehen mit einem relativ unerfahrenen Kader in die neue Zweitliga-Saison, trafen aber zumindest in jedem Vorbereitungsspiel. Unser Wett Tipp heute zielt bei Winamax auf mehrere Treffer ab und bringt für „Über 2,5 Tore“ im Spiel eine Quote von 1,76.