Union Berlin - Bochum Tipp, Prognose, Quoten | 14.12.2024

Union Berlin - Bochum Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer kann seine Negativserie beenden?

Unser Union Berlin - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.12.2024 lautet: Die Eisernen warten seit sieben Pflichtspielen auf einen Sieg. Diese lange Zeit dürfte im Wett Tipp heute gegen das Schlusslicht zu Ende gehen.

Bochum wartet saisonübergreifend seit 15 Bundesliga-Spielen auf einen Sieg. Damit stellte der VfL seinen Vereins-Negativrekord aus der Saison 1992/93 ein. Den letzten Dreier in der Liga holten die Blau-Weißen mit einem 4:3 am 5. Mai dieses Jahres im Stadion an der Alten Försterei. Am Samstag kehrt die Ruhrverein an den Ort seines letzten Erfolges zurück. Die Quoten der Union Berlin Bochum Prognose trauen den Gästen dieses Mal aber kein Erfolgserlebnis zu.

Wir schätzen die Lage ähnlich ein und spielen mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten den Union Berlin Bochum Wett Tipp heute “Sieg Union Berlin & Unter 4,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Bochum auf “Sieg Union Berlin & Unter 4,5 Tore”:

Bochum ist seit 15 BL-Spielen ohne Sieg

Union hat in Liga 1 nur eines der letzten 7 Heimspiele verloren

Die Eisernen führen die Heimbilanz gegen den VfL klar an

Union Berlin vs Bochum Quoten Analyse:

Die Eisernen stehen aktuell auch nur auf Platz 12 der Tabelle. Aber da man im eigenen Stadion das Schlusslicht empfängt, gehen die Köpenicker anhand der Union Berlin vs Bochum Quoten wie erwartet als Favorit ins Rennen.

So wird ein Heimsieg mit Quoten zwischen 1,57 und 1,62 bezahlt. Bei den Buchmachern, unter denen auch einige Wettanbieter mit schneller Auszahlung sind, gibt es für einen Auswärts-Dreier Union Berlin gegen Bochum Wettquoten im Schnitt von knapp unter 6,00.

Union Berlin vs Bochum Prognose: Die Eisernen sind daheim schwer zu schlagen

Der Start von Union Berlin unter Coach Bo Svensson war sehr vielversprechend. Nach dem 7. Spieltag standen die Eisernen auf dem 5. Platz und hatten gerade mal drei Zähler Rückstand auf Rang 1. Doch seit sieben Pflichtspielen wartet die Mannschaft auf einen Sieg (2U, 5N). Das 2:3 am vergangenen Wochenende in Stuttgart war sogar die dritte Pleite in Serie. Hier versuchte es der Trainer mit einem anderen Ansatz. Bisher waren die Köpenicker für eine stabile Defensive und eine wenig durchschlagskräftige Offensive gestanden.

Gegen die Schwaben erzielten die Berliner genauso viele Tore wie in den vorherigen sechs Pflichtspielen zusammen. Am Ergebnis änderte sich aber nichts. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist immer noch komfortabel. Mit zwölf Toren stellen die Köpenicker die drittschwächste Offensive der Bundesliga. Allerdings hat Union mit 14 Gegentreffern die beste Defensive hinter den Bayern (10). Die Berliner verloren im Oberhaus noch nie ein Heimspiel gegen einen Tabellenletzten (3S, 1U) und mussten dabei nur ein einziges Gegentor hinnehmen - das soll aus ihrer Sicht auch im Union Berlin Bochum Tipp so bleiben.

Das erste Spiel der Bochumer unter Dieter Hecking machte mit einem 1:1 gegen Meister Leverkusen viel Hoffnung. Doch seitdem wartet der VfL seit drei Liga-Partien auf einen weiteren Punkt und auch auf ein Tor. Der neue Coach hat viel probiert und ein paar kleine Fortschritte erreicht. Die Mannschaft lässt sich nicht mehr so leicht ausspielen. Die Blau-Weißen kassierten in den vier Partien unter Hecking fünf Gegentore und damit pro Spiel im Schnitt knapp zwei weniger als zuvor. Trotzdem stehen weiterhin der schwächste xGA-Wert (29,5) und die schlechteste Defensive (34 Gegentore) zu Buche.

Beim 0:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Wochenende kassierten die Blau-Weißen im 29. Bundesliga-Spiel in Serie mindestens ein Gegentor. Auf der Gegenseite ist Bochum auch in der Offensive viel zu harmlos. Zehn Tore sind der Negativwert im Oberhaus. Keine andere Mannschaft spielte sich so wenige Torchancen heraus (44). Der Verein spielt mit zwei Punkten und minus 24 Toren nach 13 Partien die zweitschwächste Saison in der Bundesliga-Historie. Drei Vereine kamen zuvor auf maximal zwei Punkte nach 13 Spielen, alle drei stiegen am Saisonende ab. Bochum ist als einziges Team auch noch ohne Auswärtspunkt in dieser BL-Saison.

Union Berlin - Bochum Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 2:3 VfB Stuttgart (A), 1:2 Bayer Leverkusen (H), 0:1 Wolfsburg (A), 0:0 Freiburg (H), 0:3 Bayern München (A)

Letzte 5 Spiele Bochum: 0:1 Werder Bremen (H), 0:1 Augsburg (A), 0:2 VfB Stuttgart (A), 2:0 Den Bosch (H), 1:1 Bayer Leverkusen (H)

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs Bochum: 3:4 (H), 0:3 (A), 1:1 (H), 1:2 (A), 3:2 (H)

Nach 27 Duellen führen die Berliner die Bilanz gegen Bochum mit 13 Siegen zu 10 Niederlagen an (4U). Auch in der Hauptstadt spricht die Bilanz mit zehn Erfolgen bei drei Pleiten (1U) klar für die Eisernen.

Der VfL ist aber gegen Union seit vier Spielen ungeschlagen (3S, 1U). In den letzten zwei BL-Spielzeiten feierte der Ruhrverein gegen kein Team so viele Siege wie gegen die Köpenicker (3), was die Union Berlin Bochum Prognose beeinflusst.

Am Samstag treffen die zwei BL-Teams mit der schwächsten Shot Conversion aufeinander (10,9 und 9,1 Prozent). Das spricht nicht unbedingt für ein torreiches Spiel. So bekommen wir für den Union Berlin Bochum Tipp “Unter 2,5 Tore” bei LeoVegas eine Quote von 1,81.

So seht ihr Union Berlin - Bochum im TV oder Stream:

14. Dezember 2024, 15:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, Wow

Aktuell hat Sky den Bundesliga-Samstag noch fest in der eigenen Hand. So gibt es das Duell zwischen Union Berlin und Bochum beim Bezahlsender als Einzelspiel und in der Konferenz zu sehen.

Die Partie im Stadion an der Alten Försterei wird am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen.

Union Berlin vs Bochum: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow – Doekhi, Vogt, Diogo Leite – Trimmel, Kemlein, Khedira, Rothe – Jeong, Hollerbach – Skarke

Ersatzbank Union Berlin: Schwolow (Tor), Juranovic, Querfeld, Roussillon, Benes, Haberer, Schäfer, Skov, Tousart, Jordan, Vertessen, Volland

Startelf Bochum: Drewes – Oermann, Ordets, Bernardo – Passlack, Wittek – Sissoko, Bero – Miyoshi, Holtmann – Hofmann

Ersatzbank Bochum: Horn, Riemann (beide Tor), Gamboa, Loosli, Masovic, Medic, Daschner, de Wit, Elezi, Kwarteng, Losilla, Pannewig, Baldé, Bamba, Boadu, Broschinski

Die Hausherren müssen ohne Stein und Ilic auskommen. Vogt dürfte zurück in die Startelf rücken. Trimmel ist auch ein Kandidat für die erste Elf.

Die Gäste können dagegen personell aus dem Vollen schöpfen. Boadu kehrt in den Kader zurück. Nur bei Bero steht ein Einsatz noch auf der Kippe.

Unser Union Berlin - Bochum Tipp: Sieg Union Berlin & Unter 4,5 Tore

Bei unserer Union Berlin Bochum Prognose treffen zwei formschwache Teams aufeinander. Die Hausherren haben aber zurecht klar die Nase vorne. Das hat einerseits mit der immer noch guten Heimbilanz der Eisernen zu tun.

Von den letzten sieben Liga-Partien an der Alten Försterei ging nur eine verloren (4S, 2U). Zudem empfängt man das Schlusslicht der Liga, welches schon seit 15 Partien auf einen Dreier wartet. Auch der direkte Vergleich spricht für die Köpenicker. Allzu viele Toren dürften dabei nicht fallen.