Union Berlin - Hoffenheim Tipp, Prognose, Quoten 21.09.24

SPORT1 Betting 20.09.2024 • 06:00 Uhr Union Berlin - Hoffenheim Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Bleiben die Eisernen weiterhin ungeschlagen?

Unser Union Berlin - Hoffenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.09.2024 lautet: Die Recken aus Köpenick holten bisweilen zwei Punkte mehr als die TSG aus Sinsheim und standen vor allem defensiv sehr sicher. Diese defensive Stabilität dürfte in unserem Wett Tipp heute aber nicht fortgeführt werden.

Union Berlin ist nach wie vor ungeschlagen in der aktuellen Saison, feierte aber auch nur ein volles Erfolgserlebnis. Bei der TSG machte sich zuletzt ein Abwärtstrend bemerkbar. An den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen gingen die Sinsheimer leer aus und sind somit in der Union Berlin Hoffenheim Prognose gegen die Köpenicker unter Zugzwang.

Wir tendieren zu einem engen Match und schließen auf keinen Favoriten. Vielmehr spielen wir unseren Union Berlin Hoffenheim Tipp auf „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,60 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Union Berlin vs Hoffenheim „Beide Teams treffen“:

Union Berlin traf in 2 der 3 Bundesliga-Duelle.

Hoffenheim blickt auf 5 Tore an den vergangenen 3 Liga-Spieltagen.

Die TSG absolvierte alle 3 BL-Partien mit beiderseitigen Treffern und mehr als 3,5 Toren.

Union Berlin vs Hoffenheim Quoten Analyse:

Nur eines der letzten vier Heimspiele gegen die Kraichgauer ging aus der Sicht der Hauptstädter verloren. Dem 0:2 stehen auf der anderen Seite zwei Siege und ein Remis gegenüber. Die Bookies räumen auch diesmal dem Gastgeber leichte Vorteile ein und versüßen den Heimsieg mit Union Berlin Hoffenheim Quoten jenseits der 2,00.

Wer hingegen die Gäste vorne sieht, darf sich über den bis zu 3,5-fachen Wetteinsatz freuen. Neben lohnenswerten Union Berlin Hoffenheim Wettquoten stellen viele Wettanbieter Gratiswetten in Aussicht. Diese werden oftmals für die erfolgreiche Kontoverifizierung vergeben.

Union Berlin vs Hoffenheim Prognose: Hält Unions Defensive der TSG stand?

Die Eisernen standen im Vorjahr defensiv auf sehr wackeligen Beinen und mussten sich 58 Gegentore ankreiden lassen. Im Sommer wurde Bo Svensson als neuer Trainer verpflichtet und sorgte als erste Amtshandlung für mehr Stabilität in der Abwehrreihe. Eine Tatsache, die sich an den ersten drei Spieltagen deutlich abzeichnete. Zwei der drei Begegnungen endeten nämlich als „Clean Sheet“. Nur in Mainz musste ein Gegentor hingenommen werden.

Grundsätzlich hat die Stärkung der Defensive jedoch auch ihren Preis. Nach vorne hin ging bei den Köpenickern in der bisherigen Saison nicht viel. Die Paarungen gegen Mainz (1:1), St. Pauli (1:0) und RB Leipzig (0:0) brachten nur zwei eigene Treffer mit sich.

Mit fünf erbeuteten Punkten rangiert Union Berlin im Mittelfeld der Tabelle und ist nach wie vor ungeschlagen. In der vergangenen Spielzeit legten die Eisernen zu Hause eine eklatante Abwehrschwäche an den Tag. Satte 30 Gegentore kamen im Stadion an der Alten Försterei zum Vorschein. Beinahe 60 Prozent der Heimspiele brachten drei oder mehr Tore mit sich. Aus diesem Grund könnte sich auch in unserem Union Berlin Hoffenheim Tipp ein Blick auf den Markt „Über 2,5 Tore“ als sinnvoll herausstellen. Die Offensive versäumte lediglich in sechs der 17 Begegnungen im heimischen Stadion einen eigenen Treffer. Vier der jüngsten sechs BL-Heimspiele endeten saisonübergreifend mit beiderseitigen Toren.

Union Berlin - Hoffenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 0:0 RB Leipzig (A), 1:0 FC St. Pauli (H), 1:1 FSV Mainz 05 (A), 1:0 Greifswalder FC (A), 2:1 SC Freiburg (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:4 Leverkusen (H), 1:3 Eintracht Frankfurt (A), 3:2 Holstein Kiel (H), 5:3 n.E. Würzburger Kickers (A), 4:2 Bayern München (H).

Letzte 5 Spiele Union Berlin vs. Hoffenheim: 1:0 (A), 0:2 (H), 2:4 (A), 3:1 (H), 2:1 (H).

In erster Linie wusste die Defensive der Sinsheimer nicht zu überzeugen und kassierte an den vergangenen drei Spieltagen neun Gegentore. Nur der Aufsteiger aus Kiel ließ mehr Gegentore (11) zu.

Nachdem die Kraichgauer mit einem 3:2-Arbeitssieg über Kiel in die Saison gestartet waren, mussten zuletzt zwei Niederlagen hingenommen werden. Die erste setzte es in Frankfurt nach einem 1:3. Zuletzt gab es vor heimischer Kulisse gegen den amtierenden Meister aus Leverkusen nichts zu holen. Nach 90 Minuten stand ein 1:4 zu Buche. Der Offensive gelingt es schlichtweg nicht, die defensiven Probleme zu kompensieren. Dennoch trafen die Sinsheimer bislang in jedem Bundesliga-Spiel und erzielten insgesamt fünf Tore.

In der vergangenen Saison absolvierte Hoffenheim 88 Prozent seiner Auswärtsduelle mit drei oder mehr Treffern. Dabei fing sich die Defensive 35 Gegentore und der Angriff erzielte dieselbe Anzahl an Treffern. 14 der 17 Partien in der Fremde endeten im deutschen Oberhaus mit beiderseitigen Toren. Ein Trend, der sich auch in der neuen Saison in Frankfurt (1:3) bestätigte und somit auch für unsere Union Berlin Hoffenheim Prognose gilt.

So seht ihr Union Berlin - Hoffenheim im TV oder Stream:

21. September 2024, 15:30 Uhr, Stadion An der Alten Försterei, Berlin

Übertragung TV: Sky Sport 4

Übertragung Stream: Sky Go

Wer anhand von Live-Bildern auf seinen Union Berlin Hoffenheim Tipp schließen möchte, benötigt ein Abo bei Sky. Die Begegnung wird nämlich nicht im Free-TV zu sehen sein. Anhand von Sky Go ist das Streaming auf einem mobilen Endgerät möglich.

Die ARD-Audiothek, rbb24, die Sportschau und das TSG-Radio bieten jedoch die Möglichkeit, das Match zumindest via Radio zu verfolgen.

Union Berlin vs Hoffenheim: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Vogt, Diogo Leite - Trimmel, Schäfer, R. Khedira, Rothe - Vertessen, Hollerbach - Jordan

Ersatzbank Union Berlin: Klaus, Schwolow, Querfeld, Roussillon, Benes, Haberer, Jeong, Kemlein, Skov, Tousart, Prtajin, Skarke

Startelf Hoffenheim: Baumann - Drexler, Stach, Akpoguma - Kaderabek, Grillitsch, Bischof, Prass - Kramaric - M. Berisha, Hlozek

Ersatzbank Hoffenheim: Philipp, Gendrey, Hranac, Nsoki, Geiger, Tohumcu, Bruun Larsen, Bülter, Moerstedt, Tabakovic

Der Neuner Yorbe Vertessen bot gegen RB Leipzig eine starke Leistung, als er von der Bank kam und wäre sicher bei der schwachen Offensive der Eisernen eine Option für die Startelf. Defensiv dürfte wieder viel von Innenverteidiger Diogo Leite abhängen, gegen RB Leipzig gewann er vor allem am Boden einen Großteil seiner Zweikämpfe.

Bei den Sinsheimern steht hinter dem Einsatz von Top-Torjäger Andrej Kramaric (4 Tore) ein Fragezeichen. Sollte der 33-Jährige aufgrund seiner Blessur nicht fit sein, rückt Adam Hlozek auf die Zehn und Neuzugang Haris Tabakovic könnte in der Union Berlin Hoffenheim Prognose erstmals von Beginn an auflaufen.

Unser Union Berlin - Hoffenheim Tipp: Beide Teams treffen

Zweifelsohne ist mit einem ausgeglichenen Bundesliga-Duell zu rechnen. Obwohl die Köpenicker nach wie vor ungeschlagen in dieser Saison sind, wird es gegen die Recken aus Sinsheim kein Selbstläufer.

Die Kraichgauer ihrerseits zeigten defensive Probleme auf und mussten sich neun Gegentore ankreiden lassen. Der Zug zum gegnerischen Kasten ist aber nach wie vor nicht abhandengekommen. Aus diesem Grund tendieren wir zu einem torreichen Match beider Mannschaften.