Venezuela - Brasilien Tipp, Prognose, Quoten | 14.11.2024

Unser Venezuela - Brasilien Sportwetten Tipp zum WM Quali Südamerika Spiel am 14.11.2024 lautet: Ähnlich der allgemeinen Buchmacher-Einschätzung sehen auch wir in unserem Wett Tipp heute die brasilianische Nationalelf als heißen Kandidaten auf drei Punkte.

Venezuela ist nach wie vor weiterhin sieglos im Wettbewerb und ging auch zuletzt gegen Paraguay trotz zwischenzeitlicher Führung nach einem 1:2 leer aus. Am kommenden Matchday wartet mit der „Seleção“ in unserer Venezuela Brasilien Prognose schlichtweg ein kaum zu bezwingender Gegner. Die Recken vom Zuckerhut präsentierten sich kürzlich auf der Höhe und blicken auf zwei Erfolgserlebnisse am Stück.

Aufgrund der Überlegenheit der Gäste spielen wir unseren Venezuela Brasilien Wett Tipp heute auf „Sieg Brasilien & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,85 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Venezuela vs Brasilien auf „Sieg Brasilien & Über 1,5 Tore“:

Venezuela ist zu Hause immer für einen Treffer zu haben.

Brasilien setzte sich in 3 der letzten 4 WM-Quali-Spiele durch.

Die Schützlinge vom Zuckerhut zeichnen sich durch den beinahe elffachen Kader-Marktwert der Hausherren aus.

Venezuela vs Brasilien Quoten Analyse:

Zehn Mal ist die brasilianische Nationalelf in Venezuela angetreten und in allen Ansetzungen haben die Gäste den Platz als teils klarer Sieger verlassen. Auch diesmal gehen die Wettanbieter von einem einseitigen Duell aus und sehen die Brasilianer einmal mehr als Anwärter auf drei Punkte. Der Auswärtssieg bringt durchschnittliche Venezuela Brasilien Quoten in Höhe von 1,55 mit sich.

Obwohl fünf der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen auf venezolanischem Boden mit drei oder mehr Toren endeten, tendieren die Sportwetten-Anbieter diesmal zu maximal zwei Treffern und bewerten diesen Spielausgang in ihren zahlreichen Wett-Apps mit durchschnittlichen Venezuela Brasilien Quoten in Höhe von 1,75.

Venezuela vs Brasilien Prognose: Hält Venezuelas Defensive den Brasilianern stand?

Venezuela konnte im bisherigen Verlauf der WM-Qualifikation in Südamerika nicht wirklich überzeugen und sackte nur zwei magere Siege in zehn Spielen ein. Die Erfolgserlebnisse kamen gegen Paraguay (1:0) und Chile (3:0) zum Vorschein.

Darüber hinaus mussten fünf Remis und drei Niederlagen hingenommen werden. Seit sechs Spieltagen wartet „La Vinotinto“ auf einen Sieg.

Auf heimischem Boden sind die Kicker von Trainer Fernando Batista nach wie vor ungeschlagen (2S, 3U). Die Offensive erzielte zu Hause fünf Tore und der Abwehr wurde darüber hinaus nur ein Gegentor im eigenen Stadion eingeschenkt.

Nur in zwei der bisherigen fünf Heimspiele verpasste Venezuela einen eigenen Treffer. In unserem Venezuela Brasilien Tipp könnte mit beiderseitigen Toren zu rechnen sein. Bisher haben die Venezolaner noch nie an einer WM-Endrunde teilgenommen. Ein Umstand, der sich vermutlich auch im Hinblick auf die WM 2026 nicht ändern wird.

Venezuela - Brasilien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Venezuela: 1:2 Paraguay (A), 1:1 Argentinien (H), 0:0 Uruguay (H), 0:4 Bolivien (A), 3:4 n.E. Kanada (H).

Letzte 5 Spiele Brasilien: 4:0 Peru (H), 2:1 Chile (A), 0:1 Paraguay (A), 1:0 Ecuador (H), 2:4 n.E. Uruguay (A).

Letzte 5 Spiele Venezuela vs. Brasilien: 1:1 (A), 1:3 (H), 0:3 (A), 0:1 (A), 0:0 (A).

Brasilien zeigt knapp hinter Argentinien (839,5 Millionen Euro) mit 834 Millionen Euro den teuersten Kader unter allen Copa-America-Teilnehmern auf. Eine Tatsache, die sich nicht zwingend in den Leistungen der Elf von Trainer Dorival Júnior widerspiegelt. Das Team spielt eine sehr durchwachsene Qualifikation. Nachdem die ersten beiden Spieltage sechs Punkte mit sich brachten, führten die kommenden sechs WM-Quali-Duelle nur zu einem einzigen Erfolgserlebnis. Zuletzt zeichnete sich jedoch mit zwei Siegen am Stück wieder ein deutlicher Aufwärtstrend ab.

Vor allem der letzten Auftritt der „Seleção“ macht Lust auf mehr. Gegen Peru resultierte nämlich ein deutlicher 4:0-Erfolg. Dabei dominierten die Brasilianer den Gegner nach Belieben und zeigten beinahe 70 Prozent Ballbesitz auf. Zudem stand die Defensive sehr sicher und ließ keine Großchance der Gäste zu.

Zwei der fünf Siege kamen im Turnierverlauf in der Fremde zum Vorschein. 60 Prozent der Auswärtsspiele in der WM-Quali endeten mit zwei oder mehr Treffern.

Venezuela vs Brasilien: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Venezuela: Romo - Aramburu, Ramirez, Ferraresi, Navarro - Herrera, Casseres, Darwin Machis, Savarino, Yeferson Soteldo - Rondon

Ersatzbank Venezuela: Baroja, Farinez, Makoun, Vivas, Castillo, A. Gonzalez, Rincon, Segovia, Andrade, Bello, Cadiz, Ramirez

Startelf Brasilien: Ederson - Vanderson, Marquinhos, Magalhães, Abner - Gerson, Bruno Guimaraes, Savinho, Raphinha, Vinicius Junior - Igor Jesus

Ersatzbank Brasilien: Bento, Weverton, Alex Telles, Danilo, Fabricio Bruno, Lucas Beraldo, Andre, M. Pereira, A. Pereira, Gabriel Martinelli, Luis Henrique, Endrick

Bei den Venzolanern droht weiterhin Innenverteidiger Yordan Osorio verletzungsbedingt auszufallen. Es ist davon auszugehen, dass Trainer Fernando Batista auch laut Venezuela Brasilien Prognose an seiner Viererkette festhält. Bisher stand diese mit nur einem Gegentor auf heimischem Boden in der WM-Quali sehr sicher.

Die Brasilianer müssen auf Rodrygo verzichten. Der 23-Jährige, der seine Brötchen bei Real Madrid verdient, stand in allen zehn Qualifikationsspielen auf dem Platz und erzielte zudem drei Tore. Mit Vinicius Junior kehrt ein Superstar zurück ins Team. Der Linksaußen wird voraussichtlich von Beginn an starten und offensive Akzente setzen. Bisher wartet er jedoch weiterhin auf seinen ersten Torerfolg im Turnier.

Unser Venezuela - Brasilien Tipp: Sieg Brasilien & Über 1,5 Tore

Spielerisch herrscht zwischen beiden Mannschaften ein Klassenunterschied vor. Im FIFA-Ranking liegt die „Seleção“ satte 39 Plätze vor Venezuela und ist auf Rang 5 anzutreffen. Vom Kader-Marktwert her sind die Gäste den Venezolanern deutlich überlegen und haben mit dem 4:0 am vergangenen Spieltag gegen Peru gehörig Selbstvertrauen getankt.

Die Vorzeichen stehen somit auf Auswärtssieg. Als weiteres Indiz sind die bisherigen direkten Duelle auf venezolanischem Boden zwischen beiden Konkurrenten zu betrachten. Alle zehn Partien entschied die brasilianische Nationalelf mit einem Sieg für sich. Darüber hinaus wurde der Triumph immer mit mindestens zwei Toren Vorsprung eingefahren.