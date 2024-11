Verona - Inter Mailand Tipp, Prognose & Quoten 23.11.2024

SPORT1 Betting 22.11.2024 • 06:00 Uhr Verona - Inter Mailand Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Baut der Meister seine gute Auswärtsserie aus?

Unser Verona - Inter Mailand Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 23.11.2024 lautet: Die Gialloblu gehören zu den Lieblingsgegnern der Nerazzurri. So stehen im Wett Tipp heute auch alle Zeichen auf Auswärtssieg.

Die Top 6 der Serie A liegen nach zwölf Spieltagen extrem eng zusammen. Der Unterschied zwischen Platz 1 und 6 beträgt gerade mal zwei Punkte. Mitten in diesem engen Pulk befindet sich auch Meister Inter (Rang 4). Die Männer von Coach Simone Inzaghi sind am Samstag in Verona zu Gast und wollen mit einem Dreier ihre Position in diesem engen Rennen beibehalten oder sogar verbessern. Die Buchmacher äußern in ihrer Verona Inter Mailand Prognose wenig Zweifel an den Chancen dieses Vorhabens.

Auch wir sehen die Gäste klar vorne und spielen mit einer Quote von 1,57 bei Merkur Bets den Verona Inter Mailand Wett Tipp heute “Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Verona vs Inter Mailand auf “Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore”:

Inter ist saisonübergreifend seit 7 Serie-A-Gastspielen ohne Niederlage

Seit Februar 1992 und 26 Duellen wartet Verona auf einen Sieg gegen die Nerazzurri

Hellas hat die schwächste Abwehr der Liga

Verona vs Inter Mailand Quoten Analyse:

Die Nerazzurri stehen mit 25 Punkten auf Platz 4 der Tabelle. Bei Hellas reichen zwölf Punkte lediglich für Rang 14. Schon aufgrund dieser Ausgangslage leiten sich für das Duell am Samstag deutliche Verona vs Inter Mailand Quoten ab.

Für einen Dreier der Auswärtsmannschaft müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,40 begnügen. Dafür wird ein Heimsieg bei den Wettanbietern mit deutscher Lizenz mit Verona gegen Inter Mailand Quoten zwischen 7,00 und 7,80 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Verona vs Inter Mailand Prognose: Kann Hellas Verona den Angstgegner ärgern?

In der vergangenen Saison musste der Hellas Verona FC im Wintertransferfenster einige wichtige Spieler ziehen lassen. Trotzdem steigerte sich die Mannschaft unter Coach Marco Baroni in der Rückrunde mit 24 Punkten im Vergleich zu 14 Zählern in der Hinserie und konnte die Klasse halten. Im Sommer mussten die Gialloblu Coach Baroni aber zu Lazio Rom ziehen lassen. Als Nachfolger nahm Paolo Zanetti auf dem Trainerstuhl Platz. Die Mastini setzten am 1. Spieltag mit einem 3:0 daheim gegen Napoli gleich mal ein Ausrufezeichen.

Danach ging es für den Verein aus Venetien aber bergab. Mit insgesamt vier Siegen stehen die Gelb-Blauen bei zwölf Punkten. Das Polster auf die Abstiegszone beträgt gerade mal drei Zähler. Neun der zwölf Punkte hat man daheim geholt. In der Fremde kommen nur Venedig (2) und Lecce (1) auf weniger Punkte als Verona (3). In den letzten elf Partien setzte es acht Niederlagen. Ein großes Sorgenkind, auch im Verona Inter Mailand Tipp ist die Abwehr. 27 Gegentore bedeuten die schwächste Defensive der Liga. Dabei kommt Verona eigentlich nur auf einen Expected-Goals-Against-Wert von 19,6.

In diesem Jahr ist der FC Internazionale Milano noch nicht so dominant wie im Vorjahr. Der Titelverteidiger mischt aber trotzdem ganz oben mit und hat nur einen Zähler Rückstand auf Rang 1. Zudem hat die Truppe von Coach Simone Inzaghi in dieser Serie-A-Spielzeit nur eine Niederlage kassiert. Es fehlen auch lediglich zwei Erfolge, damit man den Vereinsrekord von 13 Siegen in einem Kalenderjahr einstellt. Die Nerazzurri haben mit 25 Punkten allerdings sechs Zähler weniger auf dem Konto als nach zwölf Spieltagen der Saison 2023/24. Auch die Abwehr ist nicht mehr so stabil.

Aktuell steht man bei 14 Gegentoren, das sind jetzt lediglich acht weniger als in der gesamten vergangenen Spielzeit. Bei den Remis gegen Napoli, Juventus, Monza und Genoa hat die Mannschaft ganz unnötige Punkte liegen gelassen. In der Königsklasse zeigen die “Biscione” dagegen ein anderes Gesicht. In diesem Bewerb ist man nach Spielen gegen Manchester City, Roter Stern Belgrad, Young Boys und Arsenal noch ohne Niederlage (3S, 1U) und ohne Gegentor. In der Liga ist der Meister auch seit sieben Gastspielen ungeschlagen (4S, 3U).

Verona - Inter Mailand Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Verona: 1:3 AC Florenz (A), 3:2 AS Rom (H), 0:1 US Lecce (A), 1:6 Atalanta Bergamo (A), 0:3 AC Monza (H)

Letzte 5 Spiele Inter Mailand: 1:1 SSC Neapel (H), 1:0 Arsenal (H), 1:0 SSC Venezia (H), 3:0 Empoli (A), 4:4 Juventus Turin (H)

Letzte 5 Spiele Verona vs Inter Mailand: 2:2 (H), 1:2 (A), 0:6 (H), 0:1 (A), 0:2 (A)

In 67 Duellen gegen Inter konnte Verona nur viermal gewinnen. Demgegenüber stehen 22 Unentschieden und 41 Niederlagen. Alle vier Erfolge holten die Gialloblu daheim. Der letzte Sieg stammt aus dem Februar 1992 und einem 1:0.

Seit 26 Duellen sind die Mailänder laut Verona gegen Inter Mailand Prognose gegen Hellas ungeschlagen. In diesem Zeitraum holten die Mastini gegen die Nerazzurri gerade mal fünf Remis. Eines dieser Unentschieden stammt vom 38. Spieltag der Vorsaison und einem 2:2 im Stadio Marcantonio Bentegodi.

In den letzten zehn Heimspielen von Hellas sind jeweils mindestens drei Tore gefallen. Auch in den vergangenen acht Duellen der beiden Teams in Verona wurde der Wert von 2,5 Toren übertroffen.

Mit diesem Hintergrundwissen spielen wir den Verona vs. Inter Mailand Tipp “Über 2,5 Tore” ziemlich entspannt und bekommen dafür bei Winamax eine Quote von 1,58. Neukunden dürfen sich vor ihrer ersten Wette bei diesem Anbieter den Winamax Willkommensbonus nicht entgehen lassen.

So seht ihr Verona - Inter Mailand im TV oder Stream:

23. November 2024, 15 Uhr, Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Im deutschsprachigen Raum hat sich DAZN die Exklusivrechte für die Serie A bis 2027 gesichert. So überträgt der Streaming-Anbieter die wichtigsten Spiele aus Italiens höchster Spielklasse live und exklusiv.

Dazu gehört auch das Spiel zwischen Verona und Inter Mailand. Anpfiff im Stadio Marcantonio Bentegodi von Verona ist um 15 Uhr.

Verona vs Inter Mailand: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Verona: Montipo - Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric - Serdar, Belahyane - Suslov, Kastanos, Lazovic - Tengstedt

Ersatzbank Verona: Perilli, Magro, Daniliuc, Ghilardi, Faraoni, Dani Silva, Okou, Livramento, Cisse, Sishuba, Kastanos, Harroui, Sarr, Lambourde, Alidou, Mosquera

Startelf Inter Mailand: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, DiMarco - Thuram, Lautaro Martinez

Ersatzbank Inter Mailand: J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Palacios, Dumfries, Carlos Augusto, Zielinski, Frattesi, Taremi, Buchanan, Arnautovic, Correa

Die Hausherren müssen ohne Dawidowicz, Cruz, Frese und Duda auskommen. Bei den Gästen wird nur Calhanoglu vermisst.

Da grundsätzlich nicht so viele Spieler verletzt ausfallen, dürfte das keine allzu großen Auswirkungen auf die Verona Inter Mailand Prognose haben.

Unser Verona - Inter Mailand Tipp: Sieg Inter Mailand & Über 1,5 Tore

Die Vorzeichen bei dieser Paarung sind eindeutig: Alle wichtigen Faktoren wie die Qualität, die Tabelle, die Formkurve oder der direkte Vergleich sprechen für die Gäste aus Mailand. Verona hat zwar in dieser Spielzeit schon Heimsiege gegen Napoli und die AS Roma gefeiert, gegen den auswärtsstarken Angstgegner dürfte aber nicht mal ein Punkt drin sein. Da die Hausherren die schwächste Abwehr stellen, rechnen wir auch mit ein paar Toren.