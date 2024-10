VfB Stuttgart - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2024

SPORT1 Betting 25.10.2024 • 06:00 Uhr VfB Stuttgart - Kiel Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Nehmen die Schwaben den Schwung aus der Königsklasse mit?

Unser VfB Stuttgart - Kiel Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.10.2024 lautet: Der amtierende Vizemeister aus Stuttgart zeigt in dieser Saison Probleme auf und wird in unserem Wett Tipp heute gegen den Aufsteiger aus Kiel alles in die Waagschale werfen.

Die Kicker aus dem Schwabenland wurden zuletzt in der Münchner Allianz Arena mit 4:0 vom Platz gefegt und warten in der Bundesliga seit nunmehr drei Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Einziger Lichtblick war das 1:0 in der Königsklasse unter der Woche gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Mit den Störchen aus Schleswig-Holstein wartet in unserer VfB Stuttgart Kiel Prognose eine vermeintlich einfachere Aufgabe.

Spielerisch sind die Hausherren aus Stuttgart das bessere Team und agieren darüber hinaus auf heimischem Boden. In unserem VfB Stuttgart Kiel Wett Tipp heute spielen wir „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,25 bei Bwin.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs Kiel auf „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“:

Stuttgart ist im deutschen Oberhaus zuhause nach wie vor ungeschlagen (1S, 2U).

Kiel wartet nach 7 BL-Spieltagen weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis (2U, 5N).

Mit 313,73 Millionen Euro weist der VfB mehr als den 8,5-fachen Kader-Marktwert der Gäste aus Kiel (36,3 Mio. Euro) auf.

VfB Stuttgart vs Kiel Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff unterliegt das Match einer klaren Rollenverteilung. Die Wettanbieter gehen von einem Heimsieg aus und stellen für diesen durchschnittliche VfB Stuttgart Kiel Quoten in Höhe von 1,24 in Aussicht. Das bisher einzige Heimspiel gegen Kiel führte zu einer 0:1-Niederlage. Wer erneut mit einem Erfolgserlebnis des Aufsteigers rechnet, darf sich über mehr als den zehnfachen Wetteinsatz freuen. Diese Wette bringt ein sehr hohes Verlustrisiko mit sich und sollte mit einer Freebet abgesichert werden.

Die Wettanbieter tendieren zu einem offensiv geführten Kräftemessen und schließen sogar vier oder mehr Tore nicht aus. Für mindestens vier Treffer servieren die Bookies VfB Stuttgart Kiel Wettquoten in Höhe von ca. 1,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs Kiel Prognose: Gelingt dem Aufsteiger der erste Saisonsieg?

Der VfB Stuttgart bot zuletzt in der Champions League eine starke Vorstellung und setzte sich verdient mit 1:0 bei Juventus Turin durch. Somit wurde in der Königsklasse nach zwei sieglosen Begegnungen das erste Erfolgserlebnis eingefahren. An diese Leistung möchte die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß nun nahtlos in der Bundesliga anknüpfen.

In dieser spielte der Vizemeister in dieser Saison auf überschaubarem Niveau und holte nur zwei Siege in sieben Begegnungen (3U, 2N). Zuletzt setzte es im deutschen Oberhaus beim deutschen Rekordmeister FC Bayern eine vernichtende 0:4-Niederlage. Vor allem defensiv tun sich mit 15 Gegentoren Abgründe auf.

Immerhin ließ der Abwehrverbund in heimischen Gefilden lediglich fünf Gegentore zu. Die bisherigen drei Heimspiele endeten allesamt mit beiderseitigen Treffern. Der einzige Heimsieg kam nach einem deutlichen 5:1 gegen Dortmund zum Vorschein. Bereits in der vergangenen Saison wurden zwölf der 13 Liga-Erfolge zu Hause mit mindestens zwei Toren Vorsprung gestaltet. Zudem endeten zehn der 17 Begegnungen in der MHP-Arena mit beiderseitigen Treffern, was auch den VfB Stuttgart Kiel Tipp beeinflusst.

VfB Stuttgart - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 1:0 Juventus Turin (A), 0:4 Bayern München (A), 1:1 TSG Hoffenheim (H), 1:1 Sparta Prag (H), 2:2 VfL Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Kiel: 0:2 Union Berlin (H), 2:2 Bayer Leverkusen (A), 2:4 Eintracht Frankfurt (H), 2:2 VfL Bochum (A), 1:6 Bayern München (H).

Letzte Spiele VfB Stuttgart vs. Kiel: 2:3 (A), 0:1 (H), 2:1 (A).

Mit dem Aufstieg in der vergangenen Spielzeit überraschten die Störche aus Kiel den einen oder anderen Wettexperten. Der Verbleib im deutschen Oberhaus steht jedoch auf der Kippe. Mit 36,3 Millionen Euro zeigen die Kieler den mit Abstand niedrigsten Kader-Marktwert in der Bundesliga auf und warten auch nach sieben Spieltagen weiterhin auf den ersten vollen Erfolg. Lediglich zwei Punkte resultierten aus den bisherigen Bundesliga-Duellen.

Immerhin konnten beide Zähler in der Ferne eingefahren werden. Die Offensive sollte in den Stadien des Gegners keineswegs unterschätzt werden und traf bisweilen in jedem Auswärtsspiel mindestens doppelt. Für Probleme sorgte jedoch die Defensive. Diese kassierte in der Fremde satte sieben Gegentore und hielt in keinem der drei Fernduelle die Null. Auswärts haben die Störche einen Hang zu drei oder mehr Toren und absolvierten alle drei Begegnungen sogar mit vier oder mehr Treffern. In unserer VfB Stuttgart Kiel Prognose könnte sich eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ als sinnvoll herausstellen.

So seht ihr VfB Stuttgart - Kiel im TV oder Stream:

26. Oktober 2024, 15:30 Uhr, MHP-Arena, Stuttgart (Deutschland)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Sky beansprucht die Übertragungsrechte für die Begegnung zwischen den Schwaben und den Störchen. Wer das Match somit im TV verfolgen und den VfB Stuttgart gegen Kiel Tipp prüfen möchte, ist zwingend auf ein Abo beim Pay-TV-Sender angewiesen.

Da am Samstag um 15:30 Uhr mehrere Bundesliga-Begegnungen gleichzeitig ausgestrahlt werden, können diese bei Sky auch in der Konferenz im TV verfolgt werden.

VfB Stuttgart vs Kiel: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Rieder, Undav, Millot - Touré

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Al-Dakhil, Chase, Hendriks, Krätzig, P. Stenzel, Keitel, Nartey, Demirovic, Leweling, Woltemade

Startelf Kiel: Weiner - Ivezic, Erras, Geschwill - T. Becker, Gigovic, Knudsen, Remberg, Porath - Machino, Pichler

Ersatzbank Kiel: Dähne, Javorcek, Johansson, Komenda, Puchacz, Rosenboom, Holtby, M. Schulz, Skrzybski, Arp, Harres

VfB-Coach Hoeneß hat bereits vor dem CL-Spiel gegen Juventus Turin (1:0) angekündigt, in der Bundesliga gegen Kiel auch der zweiten Garde aufgrund der extrem hohen Belastung eine Chance zu geben. Somit könnte sich für Tourr, Rieder und weitere Spieler eine Möglichkeit auf einen Platz in der Startelf ergeben. Spielerisch dürfte selbst Stuttgarts B-Mannschaft über genügend Qualität verfügen, um sich gegen den Tabellenvorletzten durchzusetzen.

Die Kieler setzten in dieser Saison bisher stark auf das Umschaltspiel mit einer kompakten Defensive. Als Schlüsselspieler für die taktische Umsetzung ist Lewis Holtby im zentralen Mittelfeld zu benennen. Der Kapitän klagt derzeit über Rückenprobleme und somit ist ein Einsatz gegen die Schwaben mehr als fraglich. Sein Ausfall kann der eh schon dünn besetzte Kader der Störche in der VfB Stuttgart Kiel Prognose keineswegs kompensieren. Shuto Machino, der mit vier Toren Kiels bester Angreifer ist, könnte zurück in die Startformation rücken.

Unser VfB Stuttgart - Kiel Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen

Die Schwaben gehen als klarer Favorit in diese Begegnung und sind den Gästen spürbar überlegen. Ein Umstand, der sich in den Kader-Marktwerten beider Teams mehr als deutlich widerspiegelt. Nach dem knappen 1:0-Sieg in der Königsklasse haben die Hausherren aus dem Schwabenland zudem gehörig Rückenwind und werden diesen gegen den Aufsteiger nutzen.

Da sich der VfB in dieser Saison mit 15 Gegentoren defensiv sehr anfällig präsentierte, ist den Gästen aber ein Tor zuzutrauen.