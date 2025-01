VfB Stuttgart - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 29.01.2025

SPORT1 Betting 28.01.2025 • 10:00 Uhr VfB Stuttgart - PSG Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Können die Schwaben das Aus verhindern?

Unser VfB Stuttgart - PSG Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 29.01.2025 lautet: Für beide Teams steht das Weiterkommen auf dem Spiel. Im Wett Tipp heute liegen die Gäste mit ihrer Qualität zurecht vorne.

Vor dem letzten Spieltag der Champions-League-Saison 2024/25 stehen für sieben Mannschaften Bangen und Hoffen auf dem Programm. Diese Teams können entweder komplett ausscheiden oder sich einen Platz in den Playoffs sichern. Dazu gehört auch der VfB.

Die Schwaben haben dabei mit dem Heimspiel gegen PSG eine schwierige Aufgabe vor der Brust. Uns geht es wie den Buchmachern. Wir sehen bei der VfB Stuttgart PSG Prognose die Gäste leicht vorne und spielen mit einer Quote von 1,85 bei Betano den VfB Stuttgart PSG Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs PSG auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Die Pariser haben beim Marktwert klar die Nase vorne

PSG hat seit 2017/18 das letzte Spiel in einer CL-Gruppenphase nicht verloren

Der VfB konnte nur eines der letzten 4 Heimspiele in der Königsklasse gewinnen

VfB Stuttgart vs PSG Quoten Analyse:

Der Heimvorteil spricht natürlich für die Schwaben. Allerdings ist der Kader der Franzosen fast dreimal so viel Wert (903 Mio. Euro) wie das Aufgebot der Hausherren (334 Mio. Euro). So schlagen sich auch die VfB Stuttgart vs PSG Quoten etwas mehr auf die Seite der Gäste.

Mit Siegquoten im Schnitt von 2,80 sind die Pariser leicht favorisiert. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren aber auch nur VfB Stuttgart gegen PSG Wettquoten zwischen 3,25 und 3,55. Falls ihr noch auf der Suche nach einem neuen Buchmacher seid, dürfte euch unser Sportwetten Bonus Vergleich sicher eine große Hilfestellung bieten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs PSG Prognose: Ein Remis kann beiden Teams reichen

Der VfB war nach einem etwas holprigen Start zuletzt in der Bundesliga mit drei Siegen in Folge wieder fleißig nach oben geklettert. Mit dem 0:2 am Samstag in Mainz mussten die Schwaben aber nun wieder eine Niederlage hinnehmen. Die Männer von Coach Sebastian Hoeneß konnten den vierten Platz zwar trotzdem verteidigen, das Polster auf Rang 6 beträgt aber nur noch einen Zähler. Nun wollen die Brustringträger im VfB Stuttgart PSG Tipp den Einzug in die nächste Runde der Champions League schaffen.

Durch die letzten beiden Siege, einem 5:1 daheim gegen die Young Boys und einem 3:1 bei Slovan Bratislava, hat sich die Ausgangslage wieder verbessert, doch immer noch hat Stuttgart an der bitteren 1:5-Pleite Ende November bei Roter Stern Belgrad zu knabbern. Grundsätzlich hat der VfB in sieben CL-Spielen 13 Gegentore kassiert und kann nur eine einzige Weiße Weste vorweisen. Dafür ist die Mannschaft schwer auszurechnen, denn kein Team in der Königsklasse kann mehr verschiedene Torschützen vorweisen als die Schwaben (10).

In der Ligue 1 ist Paris nach 19 Spieltagen noch ungeschlagen (14S, 5U). Damit hat man in der Meisterschaft schon einen beruhigenden Vorsprung von zehn Punkten auf den ersten Verfolger. Mit dem Konzept, dass der Verein mehr auf junge französische Talente setzt, liegt man in den heimischen Wettbewerben voll im Soll, doch in der Königsklasse hatte die Mannschaft von Coach Luis Enrique zunächst einige Probleme. Nach fünf Spieltagen drohte mit nur vier Punkten ein frühes Aus. Nach dem 3:0 bei Red Bull Salzburg und dem 4:2 daheim gegen Manchester City sieht die Welt für die “Rouge-et-Bleu” nun wieder besser aus.

PSG hat das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand. In der Liga hat man am Wochenende mit einem 1:1 daheim gegen Reims das erste Mal seit dem 6. Dezember wieder Punkte liegen gelassen. Bei diesem großen Polster kann sich der Serienmeister das aber problemlos leisten. In der Königsklasse ließ nur Bergamo weniger Schüsse zu als PSG (51). Auf der anderen Seite haben gerade mal sechs Teams eine schwächere Shot Conversion als Paris (10,2 Prozent). Am letzten Spieltag vor der K.o.-Runde sind die Pariser recht stark: In dieser Hinsicht gab es seit der Saison 2017/18 keine Niederlage mehr (5S, 1U).

VfB Stuttgart - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 0:2 Mainz (A), 3:1 Slovan Bratislava (A), 4:0 Freiburg (H), 2:1 RB Leipzig (H), 1:0 Augsburg (A)

Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 Stade Reims (H), 4:2 Manchester City (H), 2:1 RC Lens (A), 4:2 Espaly-Saint-Marcel (A), 2:1 AS Saint-Etienne (H)

Letzte Spiele VfB Stuttgart vs PSG: -

Der direkte Vergleich liefert uns für die VfB Stuttgart PSG Prognose keine Hilfestellung. Denn beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Der VfB hat mit vier Siegen und vier Niederlagen (1U) eine ausgeglichene Bilanz gegen französische Vereine.

Die Pariser haben 15 von 32 Duellen gegen Mannschaften aus Deutschland gewonnen (4U, 13N). In 16 Gastspielen auf deutschem Boden reichte es aber nur für vier Siege (3U, 9N). Eine von neun Pleiten setzte es am 5. Spieltag der laufenden CL-Saison mit einem 0:1 bei den Bayern.

In den letzten fünf Auswärtsspielen von Paris Saint-Germain wurden mehr Tore in der zweiten Halbzeit erzielt. Auch am Mittwoch setzen wir auf diesen VfB Stuttgart vs PSG Tipp. Bei Merkur Bets wird “Mehr Tore in 2. Halbzeit” mit einer Quote von 2,08 belohnt.

Alle Infos zur Merkur Bets Anmeldung und Verifizierung haben wir für euch zusammengefasst.

So seht ihr VfB Stuttgart - PSG im TV oder Stream:

29. Januar 2025, 21 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

An diesem Mittwoch dürfen sich die Abonnenten von DAZN freuen. Da alle Partien gleichzeitig ausgetragen werden, hat der Streaming-Anbieter eine XXL-Konferenz mit 18 Spielen zu bieten.

Zudem werden auch 17 Matches als Einzelspiel gezeigt. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem VfB und PSG, welches in der MHP Arena um 21 Uhr beginnt.

VfB Stuttgart vs PSG: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel - Vagnoman, Al-Dakhil, Chabot, Mittelstädt - Karazor, Stiller - Leweling, Millot, Führich - Undav

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen, Chase, Hendriks, P. Stenzel, Stergiou, Keitel, Malanga, Rieder, Bujupi, Demirovic

Startelf PSG: G. Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez - Vitinha - Fabian, Joao Neves - D. Doué, Dembelé, B. Barcola

Ersatzbank PSG: Safonov (Tor), Kimpembe, Zague, Mayulu, Asensio, Zaire-Emery, Lucas Beraldo, K.-I. Lee, Goncalo Ramos

Bei der VfB Stuttgart PSG Prognose werfen wir natürlich auch einen Blick auf die Personalsituation beider Vereine. Die Schwaben müssen auf Spieler wie Rouault, Toure und Zagadou verzichten. Zudem haben Spieler wie Woltemade oder Bruun Larsen für die aktuelle Phase des Wettbewerbs keine Spielberechtigung.

Bei den Gästen fällt Nuno Mendes nach seiner dritten Gelben Karte aus. Zudem ist Neuzugang Kvaratskhelia noch nicht spielberechtigt. Erst für die K.o.-Runde kann der Georgier, der im Winter von SSC Neapel verpflichtet wurde, nachgemeldet werden.

Unser VfB Stuttgart - PSG Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Beiden Teams dürfte ein Remis zum Einzug in die nächste Runde reichen. Wir rechnen aber nicht mit einem “Nichtangriffspakt”. So ein Szenario könnte nur in Frage kommen, wenn es kurz vor Schluss sowieso unentschieden steht.

Die Pariser sind mit den letzten beiden Erfolgen auch endlich in der Königsklasse ins Rollen gekommen. Sicherlich werden die Gäste in Stuttgart sehr selbstbewusst und offensiv auftreten. Zudem ist PSG in der Königsklasse am letzten Spieltag vor der K.o.-Runde traditionell stark.

So geht es uns wie den Buchmachern: Wir sehen den französischen Meister vorne und trauen ihm mindestens einen Punkt zu. Dabei dürfen sich die Zuschauer auch auf ein paar Tore freuen.