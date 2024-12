VfB Stuttgart - St. Pauli Tipp, Prognose, Quoten 21.12.24

SPORT1 Betting 20.12.2024 • 06:00 Uhr VfB Stuttgart - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Setzen die Schwaben ihre Erfolgsserie fort?

Unser VfB Stuttgart - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.12.2024 lautet: Die Kiezkicker gehören zu den Lieblingsgegnern der Brustringträger. Diese positive Bilanz dürfte der VfB im Wett Tipp heute weiter ausbauen.

Der FC St. Pauli steht vor dem letzten Spieltag des Jahres über dem Strich. Mit elf Zählern aus 14 Partien können die Kiezkicker aber nicht zufrieden sein. Ob vor der Winterpause noch weitere Punkte hinzukommen, ist allerdings fraglich. Denn die “Boys in Brown” sind am Samstag beim Vizemeister Stuttgart zu Gast.

Immerhin hat der Aufsteiger seine einzigen zwei Auswärtssiege in dieser Spielzeit in Baden-Württemberg gefeiert: 3:0 in Freiburg (5. Spieltag) und 2:0 bei der TSG Hoffenheim (9. Spieltag). Die VfB Stuttgart St. Pauli Prognose der Bookies traut den Hamburgern dieses Mal aber nicht viel zu.

Da es uns ähnlich geht, spielen wir mit einer Quote von 1,72 bei Betano den Wett Tipp heute “Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei VfB Stuttgart vs St. Pauli auf “Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore”:

In 11 Gastspielen beim VfB holte der FCSP gerade mal einen Punkt

St. Pauli hat 4 der letzten 5 Liga-Spiele verloren

Der VfB ist seit 5 Pflichtpartien ungeschlagen (4S, 1U)

VfB Stuttgart vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Schwaben sind durch eine gute Serie auf Platz 6 geklettert. Die Kiezkicker halten sich dagegen auf dem ersten Nichtabstiegs-Rang. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das jedoch ziemlich deutliche VfB Stuttgart gegen St. Pauli Quoten.

Für einen Heimsieg klettern die Quoten bei den besten Buchmachern gerade so auf einen Wert von 1,50. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste aus Hamburg mit VfB Stuttgart vs St. Pauli Wettquoten zwischen 5,75 und 6,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

VfB Stuttgart vs St. Pauli Prognose: Das Momentum spricht für die Gastgeber

Der VfB war etwas schwer in die Saison 2024/25 gekommen. Auch zum Schwaben-Derby am vergangenen Sonntag gegen Heidenheim reisten die Schwaben mit einer Serie von vier Liga-Spielen in der Fremde ohne Dreier an (3U, 1N). Zu Gast in der Voith-Arena führten die Gäste aber schon zur Pause mit 2:1 und nahmen am Ende mit einem 3:1 alle drei Punkte mit nach Hause. Der Verein blickt auf ein sehr erfolgreiches Kalenderjahr zurück. 2024 sammelten die Brustringträger in 32 BL-Partien 62 Punkte. Das ist für den Verein der beste Wert seit 2007.

Nur Leverkusen (77) und der FC Bayern (67) kamen in diesem Jahr auf eine bessere Ausbeute. Die 70 BL-Tore des VfB in diesem Jahr sind sogar die beste Ausbeute seit 1997 (79). Seit fünf Partien ist die Mannschaft ungeschlagen. Die letzten vier Pflichtspiele wurden alle gewonnen. Damit kletterte Stuttgart auf Rang 6, die bisher beste Saisonplatzierung. Vor allem die Offensive überzeugt. Der VfB traf in allen 28 Bundesliga-Heimspielen unter Trainer Sebastian Hoeneß und kann den drittbesten xG-Wert im deutschen Oberhaus vorweisen (26,6). Deshalb sind auch VfB-Tore im VfB Stuttgart St. Pauli Tipp zu erwarten.

In vielen Partien dieser Saison ging der FC St. Pauli leer aus, hatte aber die Basics auf den Platz gebracht und konnte so ganz gut mithalten. Am vergangenen Spieltag beim 0:2 gegen Werder Bremen ließen die Kiezkicker die wichtigsten Grundtugenden jedoch vermissen, zudem wackelten sonstige Leistungsträger. Zudem machte sich der Substanzverlust bei zehn Ausfällen bemerkbar. Auf einmal gehörten drei Profis zur Startelf, die in der zurückliegenden Zweitliga-Saison nur Nebenrollen gespielt hatten.

So verlor der Aufsteiger vier der letzten fünf Spiele und spielte mit elf Punkten nach 14 Partien seine zweitschwächste Bundesliga-Saison. Zusammen mit dem Schlusslicht Bochum stellen die “Boys in Brown” auch die schwächste Offensive der Liga (11). St. Pauli blieb ligaweit am häufigsten torlos (achtmal) und hat den geringsten xG-Wert (13,2). Hinzu kommt die drittschwächste „Shot Conversion“ (10,3 Prozent). Dafür haben lediglich drei Teams mehr Schüsse zugelassen und gerade mal zwei Teams kommen auf mehr Weiße Westen als der FCSP (4).

VfB Stuttgart - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:1 Heidenheim (A), 5:1 Young Boys (H), 3:2 Union Berlin (H), 3:0 Regensburg (A), 2:2 Werder Bremen (A)

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:2 Werder Bremen (H), 1:2 Leverkusen (A), 3:1 Holstein Kiel (H), 0:2 Gladbach (A), 1:1 Braunschweig (A)

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart vs St. Pauli: 1:1 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 2:1 (H), 3:0 (H)

Der VfB ist seit zehn Pflichtspielen gegen St. Pauli ungeschlagen. Daheim sind die Schwaben wettbewerbsübergreifend nach elf Heimspielen sogar komplett ohne Niederlage gegen die Kiezkicker (10S, 1U).

Was für einen Wert der direkte Vergleich für unsere VfB Stuttgart St. Pauli Prognose hat, ist allerdings fraglich. Denn seit der Saison 2019/20 sind sich beide Vereine nicht mehr in der gleichen Liga begegnet. Damals holte Stuttgart in Liga 2 vier Punkte - 2:1 (H), 1:1 (A).

So seht ihr VfB Stuttgart - St. Pauli im TV oder Stream:

21. Dezember 2024, 15:30 Uhr, MHP Arena, Stuttgart

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Alle Samstags-Spiele der Bundesliga-Saison 2024/25 inklusive des Top-Spiels der Woche werden auf Sky Sport übertragen. Dazu gehört auch das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC St. Pauli.

Die Partie in der MHP Arena von St. Pauli wird am Samstag um 15:30 Uhr angepfiffen.

VfB Stuttgart vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf VfB Stuttgart: Nübel – Vagnoman, Rouault, Chabot, Mittelstädt – Karazor, Stiller – Millot, Führich – Woltemade – Demirovic

Ersatzbank VfB Stuttgart: Bredlow, Seimen (beide Tor), Al-Dakhil, Chase, Hendriks, Krätzig, Stenzel, Stergiou, Keitel, Malanga, Rieder, Diehl

Startelf St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Nemeth – Saliakas, Irvine, Boukhalfa, Treu – Afolayan, Eggestein, Guilavogui

Ersatzbank St. Pauli: Oelschlägel (Tor), Dzwigala, Ritzka, Stevens, Ahlstrand, Schmitz, Aigbekaen, Albers, Banks, Maurides, Sinani

Bei den Hausherren fehlen Spieler wie Zagadou, Nartey, Raimund, Leweling, Toure und Undav. Die Gäste müssen auf Profis wie Ahlers, Burchert, Voll, Mets, Metcalfe, Wagner, Zoller und Saad verzichten.

Dafür ist Guilavogui nach abgesessener Gelbsperre in der VfB Stuttgart gegen St. Pauli Prognose wieder spielberechtigt.

Unser VfB Stuttgart - St. Pauli Tipp: Sieg VfB Stuttgart & Über 1,5 Tore

Der VfB ist kurz vor der Winterpause immer besser in Form gekommen. Nun wollen die Schwaben den Rückstand auf den ersten Champions-League-Rang weiter verringern. Die Chancen dafür stehen auch recht gut.

Denn St. Pauli tut sich in dieser Saison immer noch schwer, hat weiter mit vielen Ausfällen zu kämpfen und kann auch keine gute Bilanz gegen Stuttgart vorweisen. So spricht hier alles für einen Heimsieg, bei dem auch ein paar Tore fallen.