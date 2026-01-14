Wer sind die Favoriten und Außenseiter bei der Handball-EM 2026 der Männer?

SPORT1 Betting 14.01.2026 • 18:00 Uhr Wer gewinnt die Handball-EM 2026 der Männer? | Für die Buchmacher ist der amtierende Weltmeister der absolute Topfavorit.

Frankreich will seinen EM-Triumph von 2024 verteidigen. Doch da haben unter anderen die drei Co-Gastgeber Dänemark, Norwegen und Schweden etwas dagegen.

Die Handball-Europameisterschaft der Männer gehört zu den prestigeträchtigsten Turnieren im internationalen Handballsport und versammelt alle zwei Jahre die besten Nationalteams Europas. Die insgesamt 17. Ausgabe dieses Wettbewerbs, die Men’s EHF EURO 2026, steht nun in den Startlöchern und verspricht auch in diesem Jahr ein hochklassiges Teilnehmerfeld, spannende Partien und einige Überraschungen - sowohl bei den Favoriten als auch bei den Außenseitern.

Das Turnier beginnt am 15. Januar und wird in Dänemark, Schweden und Norwegen ausgetragen. In diesen skandinavischen Ländern, die für ihre Handballbegeisterung bekannt sind und deren Nationalmannschaften auch immer zu den Favoriten zählen, erwartet die Fans ein hochklassiges Event. Noch bevor der erste Ball geworfen wurde, werfen Experten und Fans und damit auch wir bereits einen genauen Blick auf die Favoriten und mögliche Überraschungsteams. Zudem dürfen natürlich auch die Einschätzungen der Sportwetten Anbieter, hier allen voran Bet365, nicht fehlen.

Wer sind die Favoriten und Außenseiter bei der Handball-EM 2026?

Bei der EM 2024 in Deutschland holte Frankreich seinen 4. EM-Titel nach einem spannenden Finale gegen Dänemark, in dem die Franzosen erst in der Verlängerung die Oberhand behielten (33:31). Gastgeber Deutschland scheiterte erst im Halbfinale an den Dänen (26:29) und verlor später dann auch das Spiel um Platz 3 gegen Schweden (31:34). Im Spiel um Platz 5 trafen mit Ungarn und Slowenien durchaus zwei Überraschungsteams aufeinander, die in ihrer Gruppe der Hauptrunde jeweils Dritter wurden und dabei unter anderem die stärker gehandelten Isländer und Norweger hinter sich ließen.

Norwegen und Island zählen auch bei der EM 2026 wieder zum erweiterten Favoritenkreis. Bei den Bookies werden sie im Ranking der Favoriten auf den Plätzen 4 und 5 gesehen. Während es für einen Tipp auf den Co-Gastgeber als kommenden Europameister nach erfolgter Bet365 Anmeldung eine Quote von 14,0 gibt, liegt die Wettquote für die Isländer von 17,0 nicht allzu weit entfernt. Die deutsche Nationalmannschaft kann man mit einer Quote von 21,0 vielleicht gerade noch so zum erweiterten Favoritenkreis zählen.

Dahinter folgen dann schon Teams wie Kroatien oder Spanien mit Wettquoten von 36,0 bzw. 51,0. Die Iberer sind damit der vielleicht heißeste Außenseiter. Die spanische Auswahl wurde 2005 und 2013 Weltmeister und holte sich 2018 und 2020 den EM-Titel. Bei den vier aufeinanderfolgenden Europameisterschaften von 2016 bis 2022 kam sie immer ins Finale. Erst im Jahr 2024 riss diese Serie mit dem enttäuschenden Aus in der Vorrunde und Platz 13 in der Endwertung. Auch bei der WM 2025 wurden die Spanier nur 18. Der 3. Platz bei den Olympischen Spielen 2024 zeigt aber wiederum, dass man mit den Iberern durchaus rechnen kann.

Kann Frankreich seinen Titel verteidigen?

Auf Platz 3 der Topfavoriten der Bookies liegt Titelverteidiger Frankreich, für den man allerdings auch schon Quoten im zweistelligen Bereich erhält. In den meisten Fällen beträgt diese Wettquote genau 10,0. Der Rekord-Weltmeister (6 Titel) und vierfache Europameister wird auch in diesem Jahr definitiv vorne mit dabei sein. Bei den aktuell ausgegebenen Quoten ist ein Tipp auf die Franzosen als alten und neuen Europameister zumindest mit kleinem Einsatz definitiv einen Versuch wert. Der amtierende Titelträger überzeugt durch individuelle Klasse, einen Mix aus Turniererfahrung und junger Dynamik sowie ein eingespieltes Team.

Der andere Co-Gastgeber Schweden wird bei den Buchmachern auf Rang 2 gehandelt. Trotz dieser Platzierung im Ranking der Favoriten erhält man für Wetten auf den Dritten der EM 2024 als kommenden EM-Sieger auch schon Wettquoten um 7,00. Mit fünf Titeln sind die Skandinavier der Rekord-Europameister. Ein starker Kader, der Heimvorteil und die Tradition als Handball-Großmacht sprechen für das Team, das im eigenen Land ziemlich sicher um die vordersten Plätze mitspielen wird.

Topfavorit auf den EM-Sieg ist bei den Wettanbietern allerdings der dritte Co-Gastgeber: Dänemark. Mit einer Quote von circa „nur“ 1,30 werden den Dänen seitens der Buchmacher die größten Chancen auf den Titel eingeräumt. Nach Platz 3 bei der EM 2022 und der Vize-Europameisterschaft 2024 will sich die Mannschaft im eigenen Land zum dritten Mal überhaupt und zum ersten Mal seit 2012 wieder zum Europameister krönen. Und die Dänen bringen einige bärenstarke Argumente mit.

Im letzten Jahr wurden sie nicht nur zum vierten Mal Weltmeister. Sie holten sich den WM-Titel zum vierten Mal in Folge. Im vorletzten Jahr wurde Dänemark zudem Olympiasieger. Gibt es nun also im vierten Jahr in Folge den vierten großen Triumph? Fakt ist, dass der Titel des Europameisters wohl nur über Danish Dynamite zu holen sein wird.

Vieles spricht für Dänemark

2023 Weltmeister, 2024 Olympiasieger, 2025 wieder Weltmeister - und 2026 Europameister? Auch für uns sind die Dänen der größte Favorit auf den EM-Titel. Die Quoten sind aber zugegebenermaßen ziemlich dürftig. Eine Wette auf die Franzosen ist bei Quoten im zweistelligen Bereich durchaus verlockend und könnte einen Versuch wert sein.

Dass die deutsche Handball-Nationalmannschaft ihren dritten EM-Titel nach 2004 und 2016 holt, halten wir für nicht allzu wahrscheinlich. Allerdings dürfte es hierzulande dennoch viele geben, die auf die Mannschaft des DHB setzen.

Wer einen Außenseitertipp wagen möchte, der sollte auf die Spanier wetten. Die Iberer waren lange Zeit ein Daueranwärter auf Titel und wenn jemand für eine Überraschung sorgen kann, dann wohl der back-to-back EM-Sieger von 2018 und 2020. Doch auch hier sollte der Einsatz eher klein gehalten werden.

Egal für welche Wette ihr euch letztlich entscheidet: Spielt ihr euren Tipp beim Wettanbieter Bet365, dann macht vor eurer Tippabgabe unbedingt noch von dem aktuellen Bet365 Angebotscode Gebrauch.