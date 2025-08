Wer wird Meister in der Admiral Bundesliga? Schafft Sturm Graz den Hattrick?

SPORT1 Betting 04.08.2025 • 18:00 Uhr Wer holt sich den Titel in der österreichischen Bundesliga? | Schlägt RB zurück?

In Österreich läuft in der Saison 2025/26 wieder vieles auf einen Zweikampf zwischen Sturm Graz und RB Salzburg hinaus. In unserer Saisonvorschau haben die Mozartstädter dieses Mal ganz gute Karten auf die Meisterschaft.

Am Wochenende ist die österreichische ADMIRAL Bundesliga in die Saison 2025/26 gestartet. Die große Frage in Österreich ist: Holt sich RB Salzburg, das zwischen 2014 und 2023 zehnmal in Folge Meister wurde, den Titel zurück? Oder schafft Sturm Graz den Hattrick?

Bei einer Umfrage unter den Trainern vor dem Start waren sich fast alle einig: Das “Imperium” aus der Mozartstadt wird zurückschlagen! Die Fans hoffen auf jeden Fall wieder auf ein ähnlich spannendes Finish wie im Mai. Hier hatten am letzten Spieltag gleich drei Teams noch die Chance auf den Meistertitel.

Auch Buchmacher Bet365 hat sich die Gedanken zu der Frage "Wer wird Meister in der Admiral Bundesliga?" gemacht. Bei Bet365 liegen die Bullen recht klar vor den Blackies. Und auch wir blicken auf die Bundesliga-Saison voraus.

Wer wird Meister in der Admiral Bundesliga?

Nach zwei Jahren, in denen die Bullen komplett leer ausgegangen sind, steigt der Druck in der Mozartstadt. In dieser Saison muss der Titel wieder nach Salzburg. Nach dem Fiasko mit Coach Pepijn Lijnders ist die Mannschaft unter Coach Thomas Letsch deutlich stabiler und dominanter geworden.

Zudem sieht es nach der Teilnahme an der Klub WM, bei der die Bullen etwa 13,5 Mio. Euro verdient haben, finanziell recht rosig aus. Der Verein will auch nicht mehr nur für Talente ein Sprungbrett in die große Fußballwelt sein, sondern verstärkt auf mehr oder weniger fertige Führungsspieler setzen.

Ein großes Handicap war dabei der Abgang von Unterschiedsspieler Oscar Gloukh zu Ajax Amsterdam. Auch fehlt nach der langwierigen Verletzung von Karim Konaté im Angriff ein verlässlicher Torjäger. Im Europapokal kann RB schon zumindest mit der Europa-League-Ligaphase planen.

Denn gegen SK Brann kam man in der Champions-League-Quali souverän weiter (5:2 Gesamtscore). Und im ÖFB-Cup gab es ein lockeres 4:0 gegen Union Dietach. Doch am ersten Spieltag der neuen BL-Saison reichte es nur 2:2 beim Aufsteiger Ried. Der Ausgleich kam sogar erst in der sechsten Minute der Nachspielzeit zustande.

Doch auch nach diesem "Fehlstart" bekommt ihr bei Bet365 für die Meisterschaft der Salzburger lediglich eine Quote von 1,58.

Bleiben die Blackies die Nummer 1?

Der Hauptkonkurrent von RB wird mit großer Wahrscheinlichkeit der SK Sturm Graz sein. Nach drei Pokal-Siegen und zwei Meisterschaften in den vergangenen acht Spielzeiten sind die Erwartungen bei den Blackies gestiegen. Der Verein schafft es bisher allen Handicaps zu trotzen.

So war zum Beispiel in der Vorsaison die sportliche Führungsriege (Sportdirektor und Trainer) geschlossen nach Hoffenheim gewechselt. Der neue Coach Jürgen Säumel, der eigentlich nur als Interimslösung gedacht war, hielt die Mannschaft trotzdem in der Spur und schaffte die Titelverteidigung.

Am Ende profitierten die Steirer aber vor allem auch von der schwachen Saison der Bullen. Zudem hätte am letzten Spieltag 2024/25 lediglich ein Tor des Wolfsberger AC alles ändern können. Die Verantwortlichen konnten den Kern des Teams zusammen halten und haben den Kader gezielt verstärkt

Titelverteidiger Sturm Graz knüpfte zum Start nahtlos an die Leistungen vor der Sommerpause an. Auf ein 4:0 im Cup gegen Bischofshofen folgte ein am 1. Spieltag ein 2:0 gegen den LASK. Regisseur Otar Kiteishvili, der im Vorjahr zum zweiten Mal in Serie zum Spieler des Jahres gekürt wurde, war an beiden Toren direkt beteiligt.

Für die Meisterschaft des SK in dieser Spielzeit gibt es bei Bet365 eine Quote von 3,75.

Was ist mit den beiden Vereinen aus Wien? Die Austria erlebte 2024/25 eine Achterbahnsaison mit vielen Höhen und Tiefen. Einerseits durfte man am letzten Spieltag noch vom Titel träumen. Am Ende reichte es aber doch nur für die Conference-League-Qualifikation.

Coach Stephan Helm hofft weiter auf die stärkste Defensive der abgelaufenen Saison (32 Gegentore). Doch gleich in der ersten Pokalrunde musste man mit dem Aus gegen Drittligist Voitsberg einen schweren Rückschlag hinnehmen. Am Sonntag stand nach dem Bundesliga-Auftakt ein 2:2 beim Grazer AK in den Büchern.

Beim Erzrivalen Rapid steht dagegen mal wieder ein Neustart an. Nach einem verheißungsvollen Saisonstart 2024/25 unter Trainer Robert Klauß ging es zum Ende bergab. Schließlich wurde der Coach nach einem enttäuschenden Frühjahr und einem frühen Cup-Aus entlassen.

Da konnte auch der Einzug ins Conference-League-Viertelfinale den Job von Klauß nicht retten. Immerhin konnte noch in sprichwörtlich allerletzter Minute das Ticket für den Europapokal gelöst werden. Nun soll Peter Stöger als Trainer für Stabilität und einen neuen Aufschwung sorgen

Der neue Coach muss an der Auswärtsschwäche arbeiten. Die Hütteldorfer hatten auswärts nur zwei von 17 Spielen gewinnen können. Zudem gingen im Sommer im Angriff Stützen wie Jansson, Burgstaller und Beljo verloren. Zum Auftakt 2025/26 mühte sich Rapid im Pokal zu einem 1:0 bei Drittligist Wacker Innsbruck und gewann 1:0 daheim gegen Blau-Weiß-Linz.

Bet365 traut Rapid mit einer Meisterquote von 6,00 deutlich mehr zu als der Austria. Für den Titel der Grünen bekommt ihr eine 13,0.

Vieles spricht für RB!

Wenn Salzburg sein zur Genüge vorhandenes Potenzial ausschöpft, ist die Favoritenstellung völlig gerechtfertigt. Ein souveräner Titel von RB ist aber nicht zu erwarten, vor allem weil nach den ersten 22 Spieltagen die Punkte halbiert werden.

Sturm hat in den letzten Jahren doch einige Leistungsträger verloren. Das zu kompensieren, wird immer schwerer. Eine ähnliche Saison wie letztes Jahr wird diesmal nicht zum Titel reichen.

Wer wird Meister in der Admiral Bundesliga 2025/26? Meister Wettquote Red Bull Salzburg 1,58 SK Sturm Graz 3,75 Rapid Wien 6,00 FK Austria Wien 13,0 Wolfsberger AC 67,0 LASK Linz 101,0 FC Blau-Weiss Linz 126,0 SCR Altach 151,0 Grazer AK 251,0 WSG Swarovski Tirol 251,0 Hartberg 351,0 SV Ried 401,0