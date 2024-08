Wolfsburg - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 25.08.2024

SPORT1 Betting 24.08.2024 • 06:00 Uhr Wolfsburg - Bayern Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Fünfter Bayern-Sieg in Serie?

Unser Wolfsburg - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 25.08.2024 lautet: Unter Vincent Kompany kehrt in München langsam Ruhe ein. In den Vorbereitungsspielen zeigte sich Bayern dominant, was wir in unserem Wett Tipp heute berücksichtigen.

Mühsam kämpfte sich der VfL Wolfsburg durch die 90 Spielminuten gegen Koblenz. Am Ende sahen die Wölfe-Anhänger einen Sieg auf der Anzeigetafel - vom fußballerischen Hochglanz war der VfL zuvor aber meilenweit entfernt. Somit sehen wir den VfL in der Wolfsburg Bayern Prognose als massiven Außenseiter.

In München können die Verantwortlichen dagegen mit der Vorbereitung und dem Auftreten im DFB-Pokal (4:0 vs. Ulm) zufrieden sein. Das Ergebnis hat unser Vertrauen in den Wett Tipp heute gestärkt, sodass wir bereit sind, bei Sunmaker eine Quote von 1,84 für „Sieg Bayern & Über 2,5 Tore“ zu spielen.

Darum tippen wir bei Wolfsburg vs Bayern auf „Sieg Bayern & Über 2,5 Tore“:

Bayern hat, inklusive der Testspiele, in den letzten vier Begegnungen „Über 2,5 Tore“ erzielt.

Wolfsburg ließ sich im letzten Testspiel gegen Brentford 4 Gegentore einschenken (4:4).

Bayern gewann 12 der letzten 13 Bundesliga-Duelle gegen den VfL Wolfsburg.

Wolfsburg vs Bayern Quoten Analyse:

Eine andere Wahl als einen „Sieg Bayern“ zu treffen, wäre an den Haaren herbeigezogen. Bwin und seine Buchmacher-Kollegen sehen Bayern in der Pole Position auf den Sieg und geben nur maximale Wolfsburg Bayern Quoten von 1,46 auf den Markt.

Die Wölfe verbrachten die vergangene Spielzeit im Tabellenkeller und traten alles andere als überzeugend auf. Zum Ende der letzten Saison übernahm bereits Ralph Hasenhüttl das Ruder. Zum Auftakt in das neue Bundesliga-Jahr muss der neutrale Beobachter bei Wolfsburg Bayern Wettquoten von ungefähr 6,30 mit einer Niederlage rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Wolfsburg vs Bayern Prognose: Dominanter Fußball unter Vincent Kompany

Es „müllert“ wieder in München, dafür hat Vincent Kompany gesorgt. Der neue Trainer des deutschen Rekordmeisters vertraute seinem Instinkt und schickte Thomas Müller im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm von Beginn an auf den Platz.

Der 34-Jährige dankte es seinem neuen Coach, erzielte einen Doppelpack und war an vielen gefährlichen Szenen direkt beteiligt. Durch seine starke Leistung konnte Kompany seinem EM-Fahrer Harry Kane noch eine zusätzliche Pause gönnen.

Doch sogar mit reduzierter Spielzeit erzielte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft noch seinen Treffer und trug sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Zu keinem Zeitpunkt war der Erfolg der Bayern in Ulm gefährdet und am Ende führten die Statistikzentralen einen gigantischen Wert von 3,28 erwartbaren Treffer hinter dem Namen des FCB.

Wolfsburg - Bayern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:0 Koblenz (A), 4:4 Brentford (A), 0:0 Como (H), 2:3 Hannover (A), 1:0 Lille (H).

Letzte 5 Spiele Bayern: 4:0 Grasshopper Zürich (H), 4:0 Ulm (A), 3:0 WSG Tirol (H), 3:2 Tottenham (A), 2:1 Tottenham (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg vs. Bayern: 0:2 (A), 1:2 (H), 2:4 (H), 0:2 (A), 2:2 (H).

Neuzugang Michael Olise kam ebenfalls auf seine ersten Pflichtspielminuten für seinen neuen Verein und leitete den Treffer von Kingsley Coman höchstpersönlich ein. Knüpft Bayern an diese Leistungen an, ist der Titel im neuen Jahr wieder sehr realistisch.

Das Pokalspiel genügte den Münchnern nicht als Generalprobe für den Bundesliga-Saisonstart. Die Verantwortlichen vereinbarten zusätzlich einen Test gegen Grasshopper Zürich, den Bayern ebenso dominant mit 4:0 für sich entscheiden konnte.

In dieser Verfassung ist der Tabellen-Dritte der vergangenen Saison für den VfL Wolfsburg kaum zu schlagen. Der deutsche Rekordmeister erzielte in seinen letzten vier Partien (Grasshopper, Ulm, WSG Tirol und Tottenham) jeweils „Über 2,5 Tore“ und präsentierte sich in prächtiger Frühform.

Von solchen Leistungen waren die Wölfe bisher noch weit entfernt. Die erste Pokalrunde überstanden die Niedersachsen durch einen mühevoll errungenen 1:0-Sieg in Koblenz. Es war der erste Erfolg nach drei sieglosen Testspielen.

Das letzte Freundschaftsspiel der Vorbereitung fand gegen Brentford statt. Die Mannschaft aus der Premier League war gegen den VfL in Torlaune und jubelte über vier eigene Treffer (4:4).

So seht ihr Wolfsburg - Bayern im TV oder Stream:

25. Augsburg, 15.30 Uhr, Volkswagen Arena, Wolfsburg

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Die letzten Paarungen glichen meist einem Einbahnstraßen-Fußball. Bayern gewann zuletzt vier Bundesliga-Duelle in Folge und entschied drei Partien sogar mit mindestens zwei Toren Vorsprung für sich.

Insgesamt ist das Torverhältnis der letzten vier Paarungen mit 12:5 Toren zu Gunsten des deutschen Rekordmeisters ein Nackenschlag für die Hausherren und zeigt eindrucksvoll, wie die Wolfsburg Bayern Prognose zu Stande kommt.

Wolfsburg vs Bayern: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Wolfsburg: Grabara, Bornauw, Lacroix, Arnold, Gerhardt, Svanberg, Baku, Kaminski, Majer, Wimmer, Wind

Ersatzbank Wolfsburg: Müller, Jenz, Neininger, Cozza, Fischer, Dardai, Bröger, Akaegbobi, Tiago Tomas

Startelf Bayern: Neuer, Boey, Dier, Upamecano, Guerreiro, Joao Palhinha, Kimmich, Coman, Musiala, Tel, Kane

Ersatzbank Bayern: Ulreich, Kim, Davies, Pavlovic, Laimer, Gnabry, Olise, Irankunda, Müller

16 der letzten 18 Aufeinandertreffen zwischen Bayern und Wolfsburg endeten mit einem Sieg des FCB, der in den siegreichen Begegnungen insgesamt 58 Tore erzielt hat. Nie blieben die Bayern in diesen siegreichen Spielen „Unter 1,5 erzielten Toren“.

Zuletzt hat Bayern vor 13 Jahren ein Auftaktspiel verloren. Seitdem gewann die neue Mannschaft von Vincent Kompany zehn Begegnungen und teilte sich in zwei Partien die Punkte. Was wird es diesmal im Wolfsburg Bayern Tipp?

Unser Wolfsburg - Bayern Tipp: Sieg Bayern & Über 2,5 Tore

Die Frühform der Münchner sollte den Konkurrenten der Bundesliga schlaflose Nächte bereiten. Drei Zu-Null-Siege in Serie und ein wiedererstarkter Thomas Müller bedeuten auch für die Wölfe jede Menge Arbeit ohne große Aussichten auf einen Ertrag. Ob Müller tatsächlich in die Startelf rutscht, ist wieder eine andere Sache. Doch die Bayern haben genügend Alternativen, um Wolfsburg Paroli bieten zu können.