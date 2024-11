Wolfsburg - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten 23.11.24

Unser Wolfsburg - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 23.11.2024 lautet: Union Berlin hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison gemausert, Wolfsburg plagen ähnliche Probleme wie in der letzten Spielzeit. Im Wett Tipp heute gehen die Köpenicker nicht als Verlierer vom Platz.

Am 23. November 2024 um 15:30 Uhr empfängt der VfL Wolfsburg Union Berlin in der Volkswagen Arena zum Bundesliga-Duell des 11. Spieltags. Wolfsburg, aktuell auf Position 12 mit 12 Punkten, trifft auf Union Berlin, das den sechsten Platz mit 16 Punkten belegt. Trotz des Heimvorteils hat Wolfsburg in dieser Saison zu Hause Schwierigkeiten gezeigt und steht vor einer harten Herausforderung gegen ein starkes Union Berlin.