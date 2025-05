Zverev - de Jong Tipp, Prognose & Quoten | French Open 2025

SPORT1 Betting 28.05.2025 • 14:00 Uhr Zverev - de Jong Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine French Open 2025 Wette | Macht “Sascha” erneut kurzen Prozess?

Unser Zverev - de Jong Sportwetten Tipp zum French Open 2025 Spiel lautet: Zum Auftakt des Grand Slams in Paris war bei der deutschen Nummer 1 nicht mehr viel von den Problemen der letzten Wochen zu sehen. So trauen wir dem Weltranglistendritten auch im Wett Tipp heute eine starke Leistung zu.

Oft kommt Alexander Zverev nur sehr schwer in ein Grand Slam rein und muss in den ersten Runden immer wieder über vier oder fünf Sätze gehen. Dabei geht für den späteren Turnierverlauf wichtige Energie verloren. Alleine bei den French Open kommt die deutsche Nummer 1 schon auf 12 Matches über die volle Distanz.

Fünf davon entfallen auf die ersten beiden Runden. Doch zum Auftakt des diesjährigen Majors in Paris machte der Weltranglistendritte kurzen Prozess. Und auch bei der Zverev de Jong Prognose ist der Hamburger der haushohe Favorit. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Bet365 den Zverev de Jong Wett Tipp heute “Sieg Zverev 3:0”.

Darum tippen wir bei Zverev vs de Jong auf “Sieg Zverev 3:0”:

De Jong ist bei einem Grand Slam noch nie über die 2. Runde hinausgekommen

Zverev liegt in der Weltrangliste klar vorne

Der Hamburger steht bei den French Open bei einer Bilanz von 35-9

Zverev vs de Jong Quoten Analyse:

Die deutsche Nummer 1 fühlt sich beim Grand Slam in Paris traditionell wohl. In Runde 2 geht es nun gegen die Nummer 88 der Welt. Daraus ergeben sich bei den besten Wettanbietern, die auch den Sportwetten Bonus Vergleich dominieren, recht deutliche Zverev vs de Jong Quoten.

Für einen Sieg des Weltranglistendritten müsst ihr euch mit einer Höchstquote von 1,04 begnügen. Sollte doch der Außenseiter in die nächste Runde einziehen, bekommt ihr dafür Zverev gegen de Jong Wettquoten zwischen 11,0 und 14,0. Willst du eine größere Auswahl an Sportwetten Tipps aus aller Welt, dann bist du bei uns genau richtig.

Zverev vs de Jong Prognose: Kommt “Sascha” immer besser in Form?

Alexander Zverev setzte sich zum Auftakt der French Open 2025 in drei Sätzen mit 6:3, 6:3, 6:4 gegen Learner Tien (ATP Nr. 66) durch. Die deutsche Nummer 1 zeigte sich in dem Match von Beginn an kämpferisch und effizient. Zudem war der Hamburger im Vergleich zu einigen Spielen in diesem Frühjahr auf Sand hoch konzentriert. Am Ende kam der 28-Jährige auf 28 Winner, während sein Gegner gerade mal fünf Winner verbuchen konnte. Wieder einmal konnte sich die deutsche Nummer 1 auf das Aufschlagspiel verlassen und machte 46 von 51 Punkten, wenn der erste Aufschlag kam.

Auch wehrte Zverev alle vier Breakmöglichkeiten von Tien ab und gab lediglich 14 Punkte in seinen 14 Aufschlagspielen ab. Normalerweise sind der Aufschlag und die Rückhand die besten Waffen im Arsenal von “Sascha”. Doch am Dienstag überzeugte der Deutsche auch mit einer Weltklasse-Vorhand. So steht der Hamburger in Roland Garros bei einer Bilanz von 35-9 und ist der einzige Profi, der bei den Männern bei seinen letzten vier Teilnahmen immer mindestens das Halbfinale erreicht hat. Auch scheint die Nummer 3 der Welt die Erkrankung im Vorfeld der French Open gut weggesteckt zu haben.

Jesper de Jong steht auf Platz 88 und ist damit der zweitbeste Profi aus den Niederlanden. 2021 hat der Mann aus Haarlem den ersten von insgesamt drei Challenger-Titeln gewonnen. In den ersten Jahren seiner Karriere hatte de Jong aber hauptsächlich Doppel gespielt. Bei den Australian Open im Vorjahr feierte der Niederländer dann sein Grand-Slam-Debüt. In Melbourne 2024 und bei den French Open 2024 reichte es immerhin jeweils für die zweite Runde. Im Januar 2025 zog de Jong dann in sein erstes ATP-Halbfinale ein und konnte in Rom auch seine ersten beiden Spiele bei einem Masters gewinnen.

Die Jahresbilanz des 24-Jährigen auf Sand steht bei 14:10. Von elf Titeln in Einzel und Doppel auf der Challenger Tour gewann JdJ neun auf dem roten Belag. So ist beim Zverev de Jong Tipp eventuell auch etwas Vorsicht angebracht. In Runde 1 des laufenden Majors lag de Jong gegen den Italiener Francesco Passaro (ATP Nr. 139) schon mit 0:2 in den Sätzen hinten, siegte am Ende aber doch noch mit 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:1. Der Niederländer hatte dabei vor allem bei den Punkten nach dem ersten Aufschlag (80% zu 66%) die Nase vorne.

Zverev - de Jong Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zverev: 3:0 Tien, 1:2 Müller, 2:0 Kovacevic, 0:2 Musetti, 2:0 Fils

Letzte 5 Spiele de Jong: 3:2 Passaro, 0:2 Sinner, 2:0 Davidovich Fokina, 2:0 Shevchenko, 0:2 Seyboth Wild

Letzte Spiele Zverev vs de Jong: 2:0

Der direkte Vergleich liefert uns für die Zverev de Jong Prognose keine großen Auskünfte. Denn beide Profis trafen bisher lediglich einmal aufeinander. Im vergangenen Jahr setzte sich Alexander Zverev in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers von Hamburg mit 6:2 und 6:2 durch.

Unser Zverev - de Jong Tipp: Sieg Zverev 3:0

Vor dem Erstrunden-Duell bei den French Open gegen Learner Tien gab es nach dem holprigen Frühjahr viele Fragezeichen, was die Form von Alexander Zverev angeht. Doch der Deutsche konnte zum Auftakt überzeugen.

Der 28-Jährige wirkt fit, fokussiert und hat weiter an seinem Schlag-Repertoire gearbeitet. Sein Zweitrunden-Gegner fühlt sich im Unterschied zum US-Amerikaner zwar auf Sand sehr wohl. Doch im ATP-Ranking steht der Niederländer schlechter da.