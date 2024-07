Zverev - Zhang Tipp, Prognose & Quoten | 19.07.2024

Unser Zverev - Zhang Sportwetten Tipp zum ATP Hamburg 2024 Match am 19.07.2024 lautet: Zwei glatte 2:0-Siege haben Zhizhen Zhang ins Viertelfinale der Hamburg Open gebracht. Dort wird er sich mit dem Titelverteidiger messen und ist in unserem Wett Tipp heute keinesfalls chancenlos.

Alexander Zverev und sein Knie wurden im Achtelfinale mächtig auf die Probe gestellt. In einem hochklassigen Match mit Hugo Gaston gelang dem Titelverteidiger ein Comeback-Sieg, mit dem seine Gesamtspielzeit bei diesem Turnier auf knapp unter drei Stunden angestiegen ist. Viertelfinal-Gegner Zhizhen Zhang gab bislang noch keinen Satz ab und spielte in seinen beiden Matches jeweils einen herausragenden Satz.

Wir haben uns bei Winamax eine Quote von 2,10 herausgesucht und spielen unseren Wett Tipp heute auf „Zhang gewinnt einen Satz“.

Darum tippen wir bei Zverev vs Zhang auf „Zhang gewinnt einen Satz“:

Zverev vs Zhang Quoten Analyse:

Den Titelverteidiger im Viertelfinale der Hamburg Open zu favorisieren, fällt den Buchmachern in ihren Sportwetten Apps natürlich nicht sonderlich schwer. Zverev beginnt das Match gegen Zhang mit einer maximalen Siegquote von 1,23.

Sein chinesischer Kontrahent wirkt auf den ersten Blick mit Siegquoten von circa 4,33 wie der klare Underdog, sollte von euch aber nicht unterschätzt werden. Schließlich gab der 27-Jährige in seinen ersten beiden Matches keinen einzigen Satz ab und gewann jeweils einen Tiebreak.

Zverev vs Zhang Prognose: Der Service sticht heraus

Viertelfinal-Gegner Zhang ist in der Weltrangliste nur knapp außerhalb der Top-30 positioniert (34.), liegt in Sachen Service-Rating aber innerhalb der besten 30 Spieler der Welt (274,4).

Vorsicht vor dem Aufschlagspiel des Chinesen ist durchaus angebracht. In seinem Achtelfinale gegen Flavio Cobolli (2:0) gewann der 27-Jährige 90 Prozent der Punkte bei seinem ersten Aufschlag.

Das Turnier in Hamburg liegt dem Mann aus Shanghai scheinbar ebenso wie Zverev. Zumindest erreichte Zhang bereits im vergangenen Jahr das Halbfinale. Außerdem ist Sand sein bester Belag im Kalenderjahr 2024 (9-5 Siege).

Zverev - Zhang Statistik & Bilanz:

Auf einen Außenseitersieg des Chinesen zu setzen, wäre in unseren Augen dennoch vermessen. Zverev zeigte im Achtelfinale Nehmer-Qualitäten, drehte einen 0:1-Satzrückstand noch in einen 2:1-Sieg um und stellte seine Sandplatz-Bilanz in dieser Saison auf 18-4.