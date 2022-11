In den WM 2022 Gruppe A Wetten gibt es das umgekehrte Bild, wenn es um das vorzeitige Ausscheiden in der Vorrunde geht. Hier liegt mit Katar der Gastgeber mit den geringsten Quoten ganz vorne. Ein Aus in der Gruppe A wäre vor allem ob der fehlenden Qualität im Kader folgerichtig.