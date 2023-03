Zwickau - Ingolstadt Tipp, Prognose & Quoten | 26.03.2023

Unser Zwickau - Ingolstadt Tipp zum 3. Liga Spiel am 26.03.2023 lautet: Der Sonntag bringt das Kräftemessen in der 3. Liga zwischen dem FSV Zwickau und den Schanzern mit sich. Beide Teams taten sich zuletzt schwer. Im direkten Duell räumen wir den Gästen aus Ingolstadt Vorteile ein.

In Dortmund gingen die Westsachsen jüngst sehr deutlich mit 0:4 baden und wurden wahrhaftig vom Platz gefegt. Zwickau war das deutlich schlechtere Team und hat auch in dieser Höhe verdient verloren. Gerade im Angriff präsentierten sich die Gäste harmlos und kamen kaum zu Abschlüssen.

Ingolstadt legte zuletzt große Probleme an den Tag und konnte vor heimischer Kulisse nicht gegen Dynamo Dresden bestehen. Ein torreiches Match endete mit 2:3. Dabei gingen die Schanzer gar durch Denis Linsmayer in Front, standen aber am Ende mit leeren Händen da.

Beide Konkurrenten befinden sich derzeit im Formtief und wurden durch mehrere Niederlagen in Folge geprägt. Wir sehen leichte Feldvorteile bei den Schanzern und tendieren zu zwei oder mehr Treffern. Für diesen Spielausgang hält Betano eine Quote von 1,87 bereit.

Darum tippen wir bei Zwickau vs Ingolstadt auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Zwickau ist nach Meppen und Oldenburg das heimschwächste Team der 3. Liga.

Ingolstadt untermauerte mit 25 Auswärtstoren in 14 Begegnungen seine Torgefährlichkeit.

Die letzten beiden Aufeinandertreffen im Stadion Zwickau gingen an Ingolstadt und endeten mit mehr als 1,5 Toren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Zwickau vs Ingolstadt Quoten Analyse:

Anhand der servierten Zwickau Ingolstadt Quoten lässt sich auf keinen Favoriten schließen. Die besten Wettanbieter gehen von einem Duell zweier ebenbürtiger Mannschaften aus und bewerten den Heim- bzw. Auswärtssieg mit Wettquoten zwischen 2,30 und 2,90, wobei der Erfolg der Gäste aus Ingolstadt etwas wahrscheinlicher gehalten wird.

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ preisen die Bookies den Spielausgang mit drei oder mehr Toren etwas niedriger ein und weisen eine Quote von durchschnittlich 1,82 auf.

Zwickau vs Ingolstadt Prognose: „Findet Ingolstadt nach vier Niederlagen in Serie zurück in die Erfolgsspur?“

Erst Ende Februar wurde Ronny Thielemann als neuer Coach in Zwickau präsentiert, um den drohenden Abwärtstrend zu stoppen. So wirklich gelingen sollte dem 49-Jährigen dieses Unterfangen bisweilen nicht. Lediglich ein Sieg kam aus den verstrichenen fünf Liga-Ansetzungen zustande. Dem 2:1 gegen Verl stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen und ein Remis gegenüber. Gegen Erzgebirge Aue und Dortmund II zeigte sich Zwickau offensiv harmlos und versäumte einen eigenen Treffer. Offensiv tat sich die Thielemann-Elf sehr schwer und wanderte aufgrund der durchwachsenen Leistungen auf den vorletzten Platz.

Vor allem defensiv legen die Westsachsen Probleme an den Tag und müssen sich ganze 51 Gegentore in dieser Saison ankreiden lassen. Vor heimischer Kulisse zeigte sich der Abwehr-Verbund weniger stabil und konnte nur zwei Mal hinten die Null halten. Acht der 13 Ansetzungen im Stadion Zwickau endeten mit zwei oder mehr Toren. Lediglich eine der vergangenen fünf Partien auf heimischem Boden brachte ein Erfolgserlebnis mit sich (1U, 3N).

Ingolstadt ging jüngst zum vierten Mal in Serie leer aus und unterlag Dynamo Dresden verdient zu Hause mit 2:3. Fairerweise muss aber auch erwähnt werden, dass es sich bei den letzten vier Konkurrenten mit Dresden, Mannheim, Freiburg II und Wiesbaden um vier potenzielle Aufstiegskandidaten handelte.

Zwickau - Ingolstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Zwickau: 0:4 Dortmund II (3.L, A), 0:2 Aue (3.L, H), 1:1 Viktoria Köln (3.L, A), 2:1 Verl (3.L, H), 3:5 Bayreuth (3.L, A).

Letzte 5 Spiele Ingolstadt: 2:3 Dresden (3.L, H), 2:3 Mannheim (3.L, A), 0:1 Freiburg II (3.L, A), 1:4 Wiesbaden (3.L, A), 1:1 RW Essen (3. L, H).

Letzte 5 Spiele Zwickau vs. Ingolstadt: 0:0 (3.L, A), 2:3 (3.L, A), 0:2 (3.L, H), 0:3 (3.L, H), 2:4 (3.L, A).

Aufgrund der schwachen Ausbeute an Punkten rutschte Ingolstadt in der Tabelle auf den 12. Platz ab und weist mittlerweile ganze 15 Punkte Rückstand zu den Aufstiegsrängen auf. In der Fremde lieferten die Schanzer jüngst nicht ab und gewannen nur eines der vergangenen fünf Auswärtsspiele.

Der FSV Zwickau könnte sich aber als dankbare Aufgabe herausstellen. Bisher sind die Oberbayern zweimal nach Westsachsen gereist und entführten beide Male drei Punkte. In der Hinrunde trennten sich beide Mannschaften in einem mit wenigen Highlights gespickten Spiel torlos.

Zwickau konnte bisher unabhängig vom Austragungsort noch nie gegen Ingolstadt gewinnen (1U, 4N).

Unser Zwickau - Ingolstadt Tipp: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“

Beide Konkurrenten wussten bisweilen nicht zu überzeugen und werden sicher das direkte Aufeinandertreffen nutzen wollen, um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Interessant dürfte sein, ob Zwickau-Coach Ronny Thielemann gegen Ingolstadt nach dem desaströsen 0:4 gegen Dortmund II seiner Linie weiterhin treu bleibt und im 3-4-1-2 auflaufen lässt. Die Dreierkette um Robin Ziegele, Davy Frick und Jan Löhmannsröben ließ jegliche defensive Stabilität vermissen und dürfte auch gegen die Schanzer vor Probleme gestellt werden.

Guerino Capretti auf der anderen Seite scheint in Ingolstadt noch nicht die passende Formation gefunden zu haben. Von 3-1-4-2 über 3-4-1-2 bis hin zum 4-3-3 und 4-4-2 mit Doppelsechs war alles vertreten. Erfolgversprechend war bislang nur das 4-4-2 mit zwei Abräumern vor der Viererkette.