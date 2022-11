Tennis: Deutsches Traum-Duo Krawietz/Mies verkündet Trennung

„Werde mich immer an viele Momente zurück erinnern“, fuhr der Coburger fort und zählte einige davon auf, „wie z. B. die Challenger Tour, unseren ersten Challenger Titel im Bademantel, unser erstes Grand Slam in Wimbledon, unseren ersten ATP Titel in NY, erstes Mal für Deutschland zu spielen, ATP Finals in der O2 Arena.“