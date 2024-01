Tennis: Wüste Schiedsrichter-Beschimpfung von Ex-French-Open-Siegerin

Im Vorfeld der Australian Open muss Jelena Ostapenko nicht nur an ihrer Form, sondern auch an ihrem Nervenkostüm feilen. Die Siegerin der French Open aus dem Jahr 2017 verlor das Viertelfinale des Brisbane International mit 3:6, 6:3 und 5:7 gegen Victoria Azarenka und sah den Grund dafür bei der Schiedsrichterin. „Du bist blind“, schimpfte die 26-Jährige, nachdem ein Punkt zugunsten Azarenkas entschieden wurde, obwohl Ostapenko glaubte, der Ball sei bereits zweimal aufgeprallt.

„Es ist unmöglich zu spielen, wenn du so viele Fehler machst. Ich will dich nie wieder bei meinem Match haben. Du wirst nie wieder bei meinem Match sein. Ich will dich nicht bei meinen Matches, du ruinierst meine Spiele“, geriet Ostapenko in Rage.