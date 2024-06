French Open: Achtelfinale mit Zverev gegen Rune live im TV, Stream und Ticker

Alexander Zverev will den nächsten Schritt auf dem Weg zum erhofften Titelcoup bei den French Open gehen. Nächster Gegner ist im Achtelfinale Boris Beckers Ex-Schützling Holger Rune (ab 20.15 Uhr im LIVETICKER ). Dass er noch im Turnier ist, liegt an seiner persönlichen Entwicklung.

„Ich bin durch viel Scheiße gegangen in den letzten Jahren“, sagte der 27 Jahre alte Olympiasieger in ungeschönter Klarheit: „Mit meiner Verletzung, mit meinem Comeback, mit vielem Drum und Dran. Ich glaube, dass einen das auch stärker machen kann.“

Im Achtelfinale der French Open: Zverev trifft auf Rune

Früher hat Zverev in schlechten Phasen schon einmal einen Schläger zerdeppert oder wüst in Richtung seiner Box geschimpft. Aktuell scheint er seine Emotionen auf dem Platz viel besser im Griff zu haben. „Es ist etwas, das ich mit mir selbst besprochen habe“, sagte er nach dem 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (10:4)-Erfolg: „Und mir ist klar geworden, dass ich mir selbst und vor allem den Leuten und Kindern, die zuschauen, keinen Gefallen tue.“

Er sei froh über die Entwicklung, fügte Zverev an: „Ich habe in dieser Hinsicht viel an mir gearbeitet, denn Tennis ist ein sehr mentales Spiel.“ Bei dem man bis zum letzten Schlag an sich glauben muss.