Ehemaliger Becker-Rivale attackiert gegen die Nummer 1 nach

SPORT1 19.08.2024 • 11:57 Uhr Ex-Tennisstar Yevgeny Kafelnikov kritisiert Iga Swiatek scharf. Die Nummer 1 bei den Frauen hatte sich zuvor über den dichten Tenniskalender beschwert.

Der frühere Tennis-Weltstar Yevgeny Kafelnikov hat die Weltranglistenerste Iga Swiatek wegen ihrer kritischen Äußerungen zum Tour-Kalender harsch kritisiert. Swiatek hatte nach ihrem Viertelfinalsieg bei den Cincinnati Open bemängelt, dass der dichte Spielplan den Spaß am Tennis mindere und die Profis überfordere.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Ich denke, wir haben zu viele Turniere in dieser Saison. Das wird nicht gut enden. So macht Tennis weniger Spaß für uns... wir verdienen es, uns ein bisschen mehr auszuruhen“, so die Polin im Gespräch mit Sky Sports.

Kafelnikov, der 1996 Boris Becker im Viertelfinale der Australian Open unterlag, zeigte wenig Verständnis für diese Aussagen und attackierte Swiatek auf der Social Media-Plattform X. „Alles, was du tust, ist dich zu beschweren! Ich sag dir, was du verdienst! Du verdienst es, viel weniger bezahlt zu werden, als du es jetzt tust“, schrieb der zweimalige Grand Slam-Sieger und ehemalige Weltranglistenerste aus Russland.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Unterstützung für Swiatek

Während Kafelnikov die 23-Jährige in einem weiteren X-Beitrag als „Heulsuse“ bezeichnete, äußerte diese sich besorgt über die Auswirkungen des dichten Spielplans auf die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler. Swiatek erklärte, dass zu viele Turniere in der Saison die Freude am Spiel mindern und die Erholung der Athleten beeinträchtigen könnten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Insbesondere auf einem hohen Niveau würde die Gesundheit leiden: „Natürlich liebe ich es, an all diesen Orten zu spielen, aber es ist ziemlich anstrengend. Die meisten Spieler werden dir das sagen. Vor allem, wenn man auf einem höheren Niveau spielt und bis zum Ende eines Turniers kommt.“

Sie verglich den Tenniskalender mit anderen Sportarten, in denen es oft längere Pausen gibt. „Unser Plan wird jedes Jahr verrückter, was beängstigend ist. Man muss einfach klug trainieren“, betonte sie.

Unterstützung erhielt Swiatek unter anderem von der Russin Daria Kasatkina, die ihren Landsmann Kafelnikov auf X direkt ansprach. „Jetzt sehe ich, warum du so sauer bist“, schrieb sie in Bezug auf den Fakt, dass Kafelnikov in seiner Karriere viel weniger an Preisgeld verdient hat als Swiatek.