Mats Wilander: Der heftige Absturz einer früheren Nummer 1

Legendäre Duelle mit Boris Becker

Der Stern von Wilander, geboren am 22. August 1964 in der schwedischen Kleinstadt Växjö, ging im Jahr 1982 ähnlich schnell auf wie drei Jahre später der von Boris Becker.

Den persönlichen Zenit erreichte Wilander mit seiner Fabelsaison 1988: Im selben Jahr, in dem Steffi Graf den Golden Slam gewann, machte es Wilander nicht viel schlechter: Er siegte zum jeweils dritten Mal in Melbourne und in Paris und schließlich nach einer Fünf-Satz-Finalschlacht gegen Ivan Lendl auch zum ersten Mal bei den US Open.