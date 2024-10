Kroos reagiert emotional auf Nadal-Hammer

Rafael Nadal elektrisierte die Tenniswelt mit seinem Spiel - und tat es genauso, als er am Donnerstag sein Karriereende verkündete .

Auch Toni Kroos lässt der Abgang des 22-maligen Grand-Slam-Siegers nicht kalt: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler, der als Klub-Ikone bei Real Madrid im Sommer selbst erst seine herausragende sportliche Laufbahn beendete , hat nun in emotionalen Worten auf die Entscheidung Nadals reagiert.

„Ohne dich und Roger (Ex-Tennis-Superstar und langjähriger Nadal-Erzrivale Roger Federer, Anm. d. Red.) wird es nie wieder dasselbe sein“, schrieb Kroos auf Instagram. Und ergänzte in seinem Post mit einem Foto, das Nadal andächtig auf dem Platz beim Sandplatz-Turnier in Madrid zeigt: „Danke, dass du immer ein Vorbild auf und neben dem Platz warst. Gratulation für all das.“