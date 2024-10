Rafael Nadals wahre Größe lag unter der Oberfläche

Rafael Nadal hat die Zeichen der Zeit also doch erkannt und beendet nach dem Davis Cup seine große Tennis-Karriere. Es wurde langsam auch Zeit, werden nicht wenige hinzufügen, die um die Qualen des Spaniers in den vergangenen zwei Jahren Bescheid wissen.

Knapp 20 weitere Jahre und unzählige Erfolge später dauerte es, bis sich Nadal seinem Körper geschlagen gab. Auch, weil mit seinem Sohn Rafael Junior nun anderes mehr denn je in den Vordergrund rückte.

Rafael Nadal hat Kinder weltweit inspiriert

Natürlich wird rund um sein Karierende wieder fleißig diskutiert werden, wo Nadal denn im ewigen Tennis-Ranking einzuordnen ist. Doch in seinem Fall kratzt diese Diskussion nur an der Oberfläche, da Nadal dem Tennissport viel mehr als nur Siege und Rekorde hinterlassen hat.

So einzigartig seine 14 French-Open-Triumphe bei einem einzigen Grand Slam auch sein mögen - und nicht wenige Experten wie Tennis-Ikone Boris Becker halten dies für einen der schwersten zu brechenden Rekorde in der gesamten Sportwelt: Nadals größtes Vermächtnis ist ein anderes. Und mit Novak Djokovic war es ausgerechnet einer seiner größten Rivalen, der darauf hinwies.

In einer Zeit, in der es täglich News gibt, in der ein Topstar entweder den Schiedsrichter übel beleidigt, seinen Schläger zerhackt oder Bälle ohne Rücksicht auf Verluste (und die Zuschauer) durch die Gegend drischt, fällt Nadals Abwesenheit umso mehr auf. Er war einer von ganz wenigen Spielern, der den Kindern zeigte, dass man auch ohne grenzenlose Aggressionen erfolgreich sein kann.