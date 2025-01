Australian Open 2025 live: Lys - Swiatek im Free-TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.01.2025 • 06:00 Uhr Eva Lys kämpft bei den Australian Open 2025 um den Einzug ins Viertelfinale. Nun bekommt es der deutsche Tennisstar mit einer Topfavoritin zu tun.

Geht das Märchen von Eva Lys bei den Australian Open weiter? Die deutsche Tennis-Überraschung trifft bei ihrem unverhofft erfolgreichen Auftritt in Down Under auf einen Superstar.

Lys, die nur als „Lucky Loser“ ins Turnier gerückt war, bekommt es mit Iga Swiatek zu tun, die Achtelfinal-Partie beginnt am Montag um 9 Uhr deutscher Zeit.

Australian Open: So können Sie Lys - Swiatek live verfolgen.

TV: Eurosport

Stream: Eurosport über DAZN oder Amazon Prime

Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Deutsches Tennis-Märchen vor nächstem Kapitel?

Für das biste wichtigste Spiel ihrer Karriere bei einem Grand Slam darf Lys auf großer Bühne aufschlagen: Die Partie wird in der Rod Laver Arena ausgetragen. Also dem größten Court der Anlage in Melbourne

Die 23-Jährige erlebt in Melbourne derzeit eine verrückte Reise. Am vergangenen Dienstag hatte sie erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfahren, dass sie als „Lucky Loser“ überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe.

Sie spielte anschließend befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in zwei Sätzen. Danach gewann sie auch in der zweiten und der dritten Runde und schrieb damit Tennisgeschichte.