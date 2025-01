Zverev nutzt Neuerung - doch wo sitzt Thomalla bei den Australian Open?

Bei den Australian Open kommt es in diesem Jahr zu einer Neuerung: Die Coaches rücken noch näher an ihre Schützlinge heran. Auch Alexander Zverev macht davon Gebrauch.

So nah konnten sich Alexander Zverev und sein Bruder Mischa wohl lange nichts mehr während eines Matches kommen. Denn die Australien Open 2025 warten mit einer besonderen Neuerung auf: Bis zu vier Personen pro Spieler dürfen in der Players Box sitzen – und diese steht nun auf(!) dem Court.

Diese Mini-Boxen in zwei der vier Ecken des Tenniscourts, die auch in der TV-Übertragung schon am ersten Turniertag zu sehen waren, sind für den engsten sportlichen Staff vorgesehen.

Australian Open: Mini-Boxen für Trainer jetzt auf dem Platz

So saßen bei Zverevs Auftaktmatch am Sonntagvormittag deutscher Zeit gegen den Franzosen Lucas Pouille beispielsweise Bruder und Manager Mischa Zverev sowie Fitnesscoach Jezz Green in vorderster Front in dieser Box, die mit einem Bildschirm zur unmittelbaren Spielanalyse und einer Klimaanlage gegen die australische Hitze ausgestattet sein soll.