Nadal als Trainer? "Dann muss auch Zverev mal zuhören"

Franziska Wendler 15.07.2025 • 17:13 Uhr Toni Nadal als möglicher neuer Trainer von Alexander Zverev? Boris Becker und Andrea Petkovic beziehen Stellung.

Seit seinem Erstrundenaus in Wimbledon und seiner im Anschluss erfolgten Erklärung, mentale Probleme zu haben, ist viel über Alexander Zverev geschrieben und gesprochen worden. Für außerordentliches Aufsehen sorgten zu Wochenbeginn Bilder des besten deutschen Tennisspielers beim Training in der Rafa Nadal Academy auf Mallorca.

Toni Nadal, Onkel und langjähriger Trainer von Tennis-Ikone Rafael Nadal, soll der neue Coach des 28-Jährigen werden. Das berichtete Sky. Die Meldung sorgte auch bei Boris Becker und Andrea Petkovic für großes Interesse.

Im gemeinsamen Podcast „Becker Petkovic“ erklärte Becker, sein „Telefon war ab halb drei gestern Mittag“ dauerhaft in Betrieb. „Wenn es denn wahr ist, dass Toni Nadal der neue Trainer von Sascha Zverev ist, dann hat er alles richtig gemacht“, erklärte der 57-Jährige.

Nadal neuer Zverev-Coach? Becker begeistert

„Toni ist ja langjähriger Trainer von Rafael Nadal, hat die Tennis Academy auf Mallorca, genauer gesagt in Manacor. Das heißt, du kannst da immer auf Hartplatz und auf Sand trainieren“, meinte Becker.

Viel wichtiger aber noch: „Toni weiß, wie man Grand Slams gewinnt. Der hat jeden Grand Slam als Trainer schon einmal gewonnen. Da geht es um mehr als nur um Vor- und Rückhand. Toni ist mit allen Wassern gewaschen.“

Und weiter: „Und wenn dann möglicherweise ab und zu Rafa als Mentor mitmacht und dem Sascha was sagt... Also wenn Rafael Nadal über Tennis redet, dann muss auch Sascha Zverev mal zuhören und ihm das glauben. Die Kombination halte ich für total spannend. Ich wünsche, es wird so sein.“

Wird Unpünktlichkeit zum Problem?

Auch Petkovic ist bei der möglichen Paarung Zverev/Nadal äußerst positiv gestimmt. „Ich hoffe es auch, ich glaube, es könnte genau der perfekte Add-on sein.“ Eine Sorge hat die langjährige Sportlerin aber dennoch.

„Ich weiß, dass Toni Nadal auf eine Sache sehr besteht - und das ist nicht Zverevs Stärke: Pünktlichkeit. Toni Nadal ist ein extrem pünktlicher Mensch und er besteht auf extreme Pünktlichkeit. Alexander Zverev kommt zu allem zu spät, sei es zu Medienterminen, sei es zu Trainingseinheiten. Wenn er das hinkriegt, dann könnte das eine erfolgreiche Partnerschaft sein“, ist sich Petkovic sicher.

Was machen Vater und Bruder von Zverev?

Neben der Frage, ob sich Zverev in Sachen Pünktlichkeit für Nadal verbessern kann, beschäftigt Becker derweil noch ein anderes Thema. „Es ist eine mutige Entscheidung, sich einen neuen Trainer zu suchen. Meine Frage ist, was macht dann der Vater? Was macht der Bruder? Spielen die nach wie vor eine aktive Rolle in seinem Tennisleben?“

Und weiter: „Wie sieht die Box dann in Kanada aus? Wie sieht die Box bei den US Open aus? Ich glaube, Toni lässt sich ungern in seine Trainingsmethode reinreden, in seine strategischen Maßnahmen. Toni macht es entweder ganz oder gar nicht.“