Tennis: Lys-Schock für Deutschland!

Hiobsbotschaft für das deutsche Frauen-Tennis! Eva Lys kann wegen einer Verletzung am rechten Oberschenkel in den entscheidenden Spielen gegen den Abstieg nicht antreten.
Lys-Schock für Deutschland!
Wie der DTB mitteilte, werden am Sonntag in den Playoffs des Billie Jean King Cups stattdessen Debütantin Ella Seidel und Anna-Lena Friedsam im Einzel spielen.
Deutschland kämpft ohne Lys gegen Abstieg
Die deutschen Tennis-Frauen haben den Verbleib in der Weltgruppe im Billie Jean King Cup trotz der 1:2-Niederlage gegen die Türkei am Freitag noch in der eigenen Hand. Nach dem 2:1-Sieg der Belgierinnen im zweiten Playoff-Duell der Gruppe F gegen die Türkei in Ismaning ist das DTB-Team aber zum Siegen verdammt.
Mit einem 3:0 hätten die Deutschen den nötigen ersten Platz sicher. Bei einem 2:1-Erfolg ginge die Rechnerei los: Ausschlaggebend für die Platzierung wäre dann zunächst die Anzahl der gewonnenen Sätze und dann die Anzahl der gewonnenen Spiele.
Lys schon gegen Türkei mit Problemen
Ausgerechnet Deutschlands Topspielerin Lys hatte am Freitag nach Seidels Auftaktsieg für die unfreiwillige Trendwende gesorgt: Die Hamburgerin unterlag der starken Zeynep Sönmez nach einem Blackout im dritten Satz 2:6, 6:4, 0:6 und hatte schon da Probleme mit dem Oberschenkel.
„Ich bin ehrlich, ich hätte den 3. Satz ruhiger anfangen sollen“, sagte Lys nach dem Match auf SPORT1-Nachfrage. „Ich habe einfach überpowert. Sie hat dadurch super viel Selbstvertrauen bekommen und irgendwann hatte ich das Gefühl, sie hätte ihre Augen zumachen können und die Schläge würden trotzdem sitzen.“