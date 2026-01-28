Tennis: Deutsches Juwel freut sich über Star-Trainer

Curdt Blumenthal 28.01.2026 • 17:31 Uhr Die deutsche Tennis-Hoffnung Justin Engel kann zukünftig auf die Dienste eines der erfolgreichsten Tennis-Trainer Deutschlands zählen.

Star-Trainer Dieter Kindlmann wird ab dem 1. März mit Deutschlands Tennis-Talent Justin Engel zusammenarbeiten.

Der 43-Jährige hatte in den vergangenen Jahren bereits Angelique Kerber, die aktuelle Weltranglistenerste Aryna Sabalenka und den russischen Superstar Maria Sharapova trainiert.

„Justin ist einer der interessantesten und besten Jugend-Tennisspieler der Welt. Ich bin sehr happy, Teil des Teams zu sein“, zitiert die dpa Kindlmann.

Engel: „Passt richtig gut“

Auch der 18-jährige Engel freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Star-Trainer: „Wir hatten vor Weihnachten eine Trainingswoche in der Tennis-Base in Oberhaching. Danach war für mich klar, dass das richtig gut passen würde“, sagte der aktuell 148. der Weltrangliste.

Auch Ulf Fischer wird weiterhin Teil von Engels Trainerteam bleiben. Bei den Australian Open war Engel zuletzt in der Qualifikation gescheitert.