Einst Tennis-Traumpaar - jetzt rechnet Badosa mit Tsitsipas ab

Julius Schamburg 18.06.2026 • 10:23 Uhr Paula Badosa landet einen emotionalen Sieg und spricht anschließend über die Trennung von Stefanos Tsitsipas. Das Verhältnis zwischen dem einstigen Tennis-Traumpaar scheint mächtig zerüttet.

Paula Badosa hat nach dem emotionalen Dreisatz-Sieg gegen Coco Gauff beim WTA-Turnier in Berlin bewegende Einblicke in ihr Privatleben gegeben und überraschend ehrlich über die Trennung von Stefanos Tsitsipas gesprochen.

Nach dem 1:6, 6:3 und 6:2 gegen die Weltranglistensiebte Gauff kämpfte Badosa mit den Tränen. Auf der Pressekonferenz blickte sie dann auf die schwierigen Monate zurück, die sie sowohl auf als auch abseits des Platzes zuletzt durchgemacht hatte.

Badosa mit Spitze gegen Tsitsipas: „Toxische Einflüsse“

Dabei hat die Trennung vom zweimaligen Grand-Slam-Finalisten Tsitsipas im Sommer des vergangenen Jahres offenbar eine entscheidende Rolle gespielt.

„Ich habe in meinem Leben schon mehrere Trennungen erlebt. Ich akzeptiere sie und weiß, dass die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind“, sagte Badosa: „Aber wenn man von toxischen Einflüssen umgeben ist, wird alles viel schwieriger als bei einer normalen Trennung.“

Badosa stichelte damit deutlich gegen ihren Ex-Freund Tsitsipas. „Man kann ein ausgezeichnetes Verhältnis zu einem Ex-Partner haben, weil es normale Menschen sind und die Beziehung normal bleibt“, fuhr die Spanierin fort: „Aber wenn das nicht der Fall ist … mehr muss ich dazu nicht sagen. Jeden Tag erleben wir, wie der andere die Dinge noch komplizierter macht.“

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Nach Hochzeitsgerüchten: Einstiges Tennis-Traumpaar getrennt

Das Paar hatte sich im Sommer 2025 getrennt. Nachdem im April noch Hochzeitsgerüchte kursiert hatten, standen nur zwei Monate später die Anzeichen auf Trennung und alle gemeinsamen Bilder in den sozialen Medien waren bereits gelöscht.

Badosa, damals zusätzlich auch noch von Verletzungssorgen geplagt, wurde es zu viel: „Nach Madrid (Anfang Mai 2025, Anm. d. Red.) musste ich aufhören. Psychisch war es zu viel für mich. Ich sah kein Licht am Ende des Tunnels, obwohl ich alles tat, was ich konnte.“

Vor einem Jahr war Badosa noch unter den Top-10 gestanden. Im Oktober endete ihre Saison unter Tränen.

„Es fällt mir nicht leicht, zu sehen, wo ich heute stehe. Das betrifft den beruflichen Bereich“, sagte Badosa nun, die im Ranking aktuell nur noch Platz 142 belegt: „Aber auch privat war es nicht einfach. Ich musste versuchen, viele Dinge aus meinem Leben zu streichen.“

Badosa mit Seitenhieb gegen Tsitsipas

Die 28-Jährige hat ihr Privatleben nach eigenen Angaben neu sortiert, sich von Tsitsipas distanziert.

„Es ist nun schon ein paar Monate her, dass ich endlich in einem guten Umfeld bin. Aber es war nicht einfach, all die negativen Einflüsse um mich herum loszuwerden“, machte Badosa deutlich: „Das ist etwas, was man als Frau manchmal durchmachen muss. Heute fühle ich mich wieder stark.“

Zum Schluss verpasste Badosa ihrem Ex-Freund auch noch einen Seitenhieb.