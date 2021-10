Tennis, ATP-Turnier in Wien: Alexander Zverev steht im Viertelfinale

Der 24-Jährige zog bei der mit 1,8 Millionen Euro dotierten Konkurrenz in der Stadthalle durch ein 6:2, 3:6, 6:2 gegen den Australier Alex De Minaur in die Runde der letzten Acht ein. Dort wartet der Kanadier Felix Auger-Aliassime, die Nummer sechs der Setzliste. (So fiebert Thomalla mit Zverev)