Tennis: Das bittere Ende eines unvollendeten Stars

Der 34 Jahre alte Argentinier nahm an seinem Heimturnier in Buenos Aires teil. Doch kurz vorher machte der “Turm von Tandil“ klar, dass das vermeintliche Comeback-Märchen keines war.

„Es ist mehr ein Abschied als eine Rückkehr“, sagte der 1,98 Meter große Publikumsliebling bei einer Pressekonferenz, mit den Tränen ringend - und kündigte an, dass er seiner Karriere wohl ein bittersüßes Ende setzen müssen

Del Potro, der heute vor 14 Jahren bei den US Open den größten Triumph seiner Karriere feierte, geht damit aller Voraussicht nach als großer Unvollendeter in die Tennis-Geschichte ein.

Tränen bei Djokovic - und die Hommage an eine Legende!

Juan Martin del Potro plant sein Karriere-Ende

Der Grund für den Schlussstrich war del Potros geschundener Körper: Nach jahrelangen Problemen mit seinem Handgelenk und mehreren Operationen leidet er seit 2018 an schweren Knieproblemen, die auch bereits vier chirurgische Eingriffe nach sich gezogen haben.

Die Suche gab del Potro nicht auf: In diesem Jahr kokettierte er doch nochmal mit einem Comeback, nahm die US Open ins Visier - verkündete im vergangenen Monat dann aber, dass er sich körperlich doch nicht in der Lage dazu sah.