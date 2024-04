Nach langer Verletzungspause: Nadal feiert Sieg bei Comeback

Tennis-Superstar Rafael Nadal hat nach langer Verletzungspause ein erfolgreiches Comeback gefeiert. Mehr als drei Monate nach seinem letzten Match auf der ATP-Tour gewann der 37 Jahre alte Spanier beim Turnier in Barcelona seine Auftaktpartie gegen Flavio Cobolli aus Italien mit 6:2, 6:3.

Nadal nimmt die French Open und Olympia ins Visier

Nadals großes Ziel sind die French Open im kommenden Sommer in Paris, auch die Olympischen Spiele nimmt der Mallorquiner ins Visier.

Barcelona gilt in seiner Vorbereitung somit als wichtiges Turnier. Zwölf Mal triumphierte Nadal bereits im ältesten Tennis-Klub Spaniens, dessen Center Court seit 2017 seinen Namen trägt. In Runde zwei bekommt es Nadal mit dem an Position vier gesetzten Australier Alex de Minaur zu tun.